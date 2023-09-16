السعودية..ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من الموافق 7 سبتمبر 2023 حتى 13سبتمبر 2023، أسفرت عن النتائج التالية:

- أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (15812) مخالفًا، منهم 9801 مخالف لنظام الإقامة، و3804 مخالفين لنظام أمن الحدود، و2207 مخالفين لنظام العمل.



- ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 827 شخصا، 61% منهم يمنيو الجنسية، و18% إثيوبيو الجنسية، و21% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 45 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

- ثالثا: تم ضبط 15 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

- رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 44016 وافدا مخالفا، منهم 36701 رجل، و7315 امرأة.

- خامسا: تمت إحالة 37221 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2017 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9576 مخالفا.