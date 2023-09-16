مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة الليبية

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، تعود بداية الأزمة إلى عام ١٩٩٨ حينما رصدت الحكومة اول تشقق في السدين المنهارين ثم أَهملت السلطات المتعاقبة منذ عام 2011 هذه المنشآت.

وتحت ضغط الأمطار الغزيرة، انهار السد الأول، وهو سد أبو منصور بسعة 22.5 مليون متر مكعب والواقع على بعد 13 كيلومتراً من درنة، فتدفقت منه أنهار من المياه واجتاحت السد الثاني وهو سد ((البلاد)) بسعة 1.5 مليون متر مكعب، ويقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية.

وقلّص قرب السد من المدينة فرص تبعثر المياه قبل وصولها إليها، فاجتاحت السيول العنيفة الجارفة درنة.

قبل بناء السدين، شهدت درنة فيضانات كبرى عدة ناجمة عن فيضان الوادي، ولا سيما في أعوام 1941 و1959 و1968.

ورغم التحذير، لم تنفّذ أي أعمال صيانة رغم أن ليبيا تمتلك احتياطيات النفط الأكبر في أفريقيا، ولا تشكو من نقص التمويل في ميزانيتها.

صدى البلد