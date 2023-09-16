ليبيا..وفاة آخر وزير خارجية في عهد القذافي

حياته:

- ولد العبيدي في منطقة الجبل الأخضر في العام 1939.

-انخرط في العمل السياسي منذ انقلاب الأول من سبتمبر العام 1969.

-تقلد أعلى المناصب على امتداد ما يربو على أربعة عقود أبرزها وزارة العمل، وأمانة مؤتمر الشعب العام، وأمانة الشؤون الأوروبية وأمريكا الشمالية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

- تولى منصب المندوب العام الليبي في تونس، وسفير ليبيا في إيطاليا.

- في السادس من أبريل 2011 عُيّن وزيرا للخارجية خلفا لموسى كوسا.

- اعتقل العبيدي في عام 2011، قبل أن تصدر محكمة استئناف جنوب طرابلس حكمًا ببراءته في العام 2015.