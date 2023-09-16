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ليبيا..وفاة آخر وزير خارجية في عهد القذافي

9/16/2023 7:13:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- رحل عن عالمنا اليوم وزير الخارجية الليبي الأسبق عبد العاطي العبيدي (آخر وزير خارجية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي)، عن عمر يناهز 84 عاما.

حياته:
- ولد العبيدي في منطقة الجبل الأخضر في العام 1939.
-انخرط في العمل السياسي منذ انقلاب الأول من سبتمبر العام 1969.
-تقلد أعلى المناصب على امتداد ما يربو على أربعة عقود أبرزها وزارة العمل، وأمانة مؤتمر الشعب العام، وأمانة الشؤون الأوروبية وأمريكا الشمالية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- تولى منصب المندوب العام الليبي في تونس، وسفير ليبيا في إيطاليا.
- في السادس من أبريل 2011 عُيّن وزيرا للخارجية خلفا لموسى كوسا.
- اعتقل العبيدي في عام 2011، قبل أن تصدر محكمة استئناف جنوب طرابلس حكمًا ببراءته في العام 2015.

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