العبء الأكبر

العبء الأكبر
التاريخ
9/16/2023 7:10:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تتقدم أسرة الكرة الطائرة العربية بتهنئة حارة للشيخ علي بن محمد آل خليفة بعد انتخابه رسميا رئيسا للاتحاد العربي للكرة الطائرة خلال الفترة المقبلة خلفا للرئيس السابق الكويتي الدكتور عبدالهادي الشبيب الذي تقدم باستقالة رسمية من منصبه.
ونعرف ويعرف علي بن محمد نفسه أن عودته من جديد لقيادة دفة الطائرة العربية ستكون فترة ضاغطة، وتختلف عن الفترات السابقة، إذ تنتظر الأسرة العربية من الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة القادمين عملا مغايرا ينقل كل ما يتعلق بطائرتنا إلى الخطوط الأمامية، وسبق من هذا المكان أن طالبنا علي بن محمد في كلمة ملؤها الصراحة والصدق والنية الحسنة بأن يعيد النظر في كل شاردة وواردة، وأن الفترة السابقة التي كان فيها بعيدا عن مسؤولية الاتحاد العربي، تلك الفترة التي تنسحب عليها كلمة «رب ضارة نافعة» ونعتقد في قرارة النفس بأن تلك الفترة لم تمر على رئيس الاتحاد العربي مرورا هامشيا، بل توقف عندها كثيرا ليغربل الأمور والمواقف وأصحابها، ليعرف ما له وما عليه إبان ما هو قادم، ولا نريد أن نفصل أكثر إذ إن علي بن محمد عرفناه بسيطا ومتواضعا في تعامله، ولكنه ذكي وعميق، وما سقناه هنا يعرفه ويعرف مراميه ومغازيه.
فأسرة الطائرة العربية بعودة الشيخ علي بن محمد تترقب أن تكون هذه العودة ولادة جديدة للاتحاد الذي يتطلب أن يحقق للكرة الطائرة العربية نقلة جديدة على مستويي الشكل والمضمون. نعرف بأن الاتحاد تنتظره تحديات على جبهات مختلفة، وينبغي أن يواجهها بفكر وتطلعات وطموحات جديدة، وسوف يكون الانتصار حليفه متى كان الرجل المناسب في المكان المناسب والعمل المضاعف وسلامة النوايا حاضرة.
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