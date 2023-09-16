العبء الأكبر

ونعرف‭ ‬ويعرف‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لقيادة‭ ‬دفة‭ ‬الطائرة‭ ‬العربية‭ ‬ستكون‭ ‬فترة‭ ‬ضاغطة،‭ ‬وتختلف‭ ‬عن‭ ‬الفترات‭ ‬السابقة،‭ ‬إذ‭ ‬تنتظر‭ ‬الأسرة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬القادمين‭ ‬عملا‭ ‬مغايرا‭ ‬ينقل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بطائرتنا‭ ‬إلى‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية،‭ ‬وسبق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬أن‭ ‬طالبنا‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ملؤها‭ ‬الصراحة‭ ‬والصدق‭ ‬والنية‭ ‬الحسنة‭ ‬بأن‭ ‬يعيد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شاردة‭ ‬وواردة،‭ ‬وأن‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬مسؤولية‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي،‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تنسحب‭ ‬عليها‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬رب‭ ‬ضارة‭ ‬نافعة‮»‬‭ ‬ونعتقد‭ ‬في‭ ‬قرارة‭ ‬النفس‭ ‬بأن‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬لم‭ ‬تمر‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬مرورا‭ ‬هامشيا،‭ ‬بل‭ ‬توقف‭ ‬عندها‭ ‬كثيرا‭ ‬ليغربل‭ ‬الأمور‭ ‬والمواقف‭ ‬وأصحابها،‭ ‬ليعرف‭ ‬ما‭ ‬له‭ ‬وما‭ ‬عليه‭ ‬إبان‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬قادم،‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نفصل‭ ‬أكثر‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬عرفناه‭ ‬بسيطا‭ ‬ومتواضعا‭ ‬في‭ ‬تعامله،‭ ‬ولكنه‭ ‬ذكي‭ ‬وعميق،‭ ‬وما‭ ‬سقناه‭ ‬هنا‭ ‬يعرفه‭ ‬ويعرف‭ ‬مراميه‭ ‬ومغازيه‭.‬

فأسرة‭ ‬الطائرة‭ ‬العربية‭ ‬بعودة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬تترقب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬العودة‭ ‬ولادة‭ ‬جديدة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬العربية‭ ‬نقلة‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬مستويي‭ ‬الشكل‭ ‬والمضمون‭. ‬نعرف‭ ‬بأن‭ ‬الاتحاد‭ ‬تنتظره‭ ‬تحديات‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬مختلفة،‭ ‬وينبغي‭ ‬أن‭ ‬يواجهها‭ ‬بفكر‭ ‬وتطلعات‭ ‬وطموحات‭ ‬جديدة،‭ ‬وسوف‭ ‬يكون‭ ‬الانتصار‭ ‬حليفه‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬الرجل‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬المناسب‭ ‬والعمل‭ ‬المضاعف‭ ‬وسلامة‭ ‬النوايا‭ ‬حاضرة‭.‬