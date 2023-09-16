Sunday, 17 September 2023 05:36 GMT

العبء الأكبر

9/16/2023 7:10:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تتقدم‭ ‬أسرة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬العربية‭ ‬بتهنئة‭ ‬حارة‭ ‬للشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعد‭ ‬انتخابه‭ ‬رسميا‭ ‬رئيسا‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬خلفا‭ ‬للرئيس‭ ‬السابق‭ ‬الكويتي‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالهادي‭ ‬الشبيب‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬باستقالة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬منصبه‭.‬

ونعرف‭ ‬ويعرف‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لقيادة‭ ‬دفة‭ ‬الطائرة‭ ‬العربية‭ ‬ستكون‭ ‬فترة‭ ‬ضاغطة،‭ ‬وتختلف‭ ‬عن‭ ‬الفترات‭ ‬السابقة،‭ ‬إذ‭ ‬تنتظر‭ ‬الأسرة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬القادمين‭ ‬عملا‭ ‬مغايرا‭ ‬ينقل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بطائرتنا‭ ‬إلى‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية،‭ ‬وسبق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬أن‭ ‬طالبنا‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ملؤها‭ ‬الصراحة‭ ‬والصدق‭ ‬والنية‭ ‬الحسنة‭ ‬بأن‭ ‬يعيد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شاردة‭ ‬وواردة،‭ ‬وأن‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬مسؤولية‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي،‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تنسحب‭ ‬عليها‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬رب‭ ‬ضارة‭ ‬نافعة‮»‬‭ ‬ونعتقد‭ ‬في‭ ‬قرارة‭ ‬النفس‭ ‬بأن‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬لم‭ ‬تمر‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬مرورا‭ ‬هامشيا،‭ ‬بل‭ ‬توقف‭ ‬عندها‭ ‬كثيرا‭ ‬ليغربل‭ ‬الأمور‭ ‬والمواقف‭ ‬وأصحابها،‭ ‬ليعرف‭ ‬ما‭ ‬له‭ ‬وما‭ ‬عليه‭ ‬إبان‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬قادم،‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نفصل‭ ‬أكثر‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬عرفناه‭ ‬بسيطا‭ ‬ومتواضعا‭ ‬في‭ ‬تعامله،‭ ‬ولكنه‭ ‬ذكي‭ ‬وعميق،‭ ‬وما‭ ‬سقناه‭ ‬هنا‭ ‬يعرفه‭ ‬ويعرف‭ ‬مراميه‭ ‬ومغازيه‭.‬

فأسرة‭ ‬الطائرة‭ ‬العربية‭ ‬بعودة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬تترقب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬العودة‭ ‬ولادة‭ ‬جديدة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬العربية‭ ‬نقلة‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬مستويي‭ ‬الشكل‭ ‬والمضمون‭. ‬نعرف‭ ‬بأن‭ ‬الاتحاد‭ ‬تنتظره‭ ‬تحديات‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬مختلفة،‭ ‬وينبغي‭ ‬أن‭ ‬يواجهها‭ ‬بفكر‭ ‬وتطلعات‭ ‬وطموحات‭ ‬جديدة،‭ ‬وسوف‭ ‬يكون‭ ‬الانتصار‭ ‬حليفه‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬الرجل‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬المناسب‭ ‬والعمل‭ ‬المضاعف‭ ‬وسلامة‭ ‬النوايا‭ ‬حاضرة‭.‬

MENAFN16092023000055011008ID1107082843

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث