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من أجل أجيال سوية

9/16/2023 7:10:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يتساءل‭ ‬أحدهم‭: ‬‮«‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬الطفل‭ ‬الذي‭ ‬تنمرت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬نشأ‭ ‬وتبين‭ ‬أنه‭ ‬الجراح‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬ينقذ‭ ‬حياتك؟

سؤال‭ ‬جميل‭ ‬ووجيه،‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬الوجه‭ ‬الأملح‭ ‬القبيح‭ ‬لهذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تمثل‭ ‬خطرا‭ ‬جسيما‭ ‬يهدد‭ ‬الحياة‭ ‬النفسية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬للبشر‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬عواقبها‭ ‬إلي‭ ‬الموت‭ ‬انتحارا،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نشهده‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تصدرت‭ ‬قوائم‭ ‬الظواهر‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشارا‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

كم‭ ‬آلمني‭ ‬بشدة‭ ‬بل‭ ‬ووجعني‭ ‬حديث‭ ‬إحدى‭ ‬الأمهات‭ ‬التي‭ ‬رزقها‭ ‬الخالق‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬بطفلة‭ ‬مريضة‭ ‬بالسكري،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬راحت‭ ‬تعبر‭ ‬لي‭ ‬عن‭ ‬معاناة‭ ‬ابنتها‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬من‭ ‬التنمر‭ ‬عليها‭ ‬بسبب‭ ‬مرضها،‭ ‬ولكنها‭ ‬وبدعم‭ ‬الإدارة‭ ‬والأهل‭ ‬واجهت‭ ‬وصمدت‭ ‬وواصلت‭ ‬وتفوقت،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬التنمر‭ ‬قد‭ ‬يدمر‭ ‬حياة‭ ‬إنسان‭ ‬بالفعل،‭ ‬ولكنه‭ ‬يصنعها‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭! ‬

مؤخرا‭ ‬اقترحت‭ ‬سلطات‭ ‬مدينة‭ ‬كوماموتو‭ ‬اليابانية‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬مكافحة‭ ‬التغيب‭ ‬والتنمر‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬إرسال‭ ‬الروبوتات‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التلاميذ،‭ ‬والتي‭ ‬يتحكم‭ ‬فيها‭ ‬التلاميذ‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قلق‭ ‬سلطات‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬غياب‭ ‬التلاميذ‭ ‬عن‭ ‬المدارس‭ ‬بسبب‭ ‬التنمر‭ ‬والإذلال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أقرانهم‭.‬

المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬سلطات‭ ‬المدينة‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الروبوتات‭ ‬ليس‭ ‬حقيقيا‭ ‬تماما‭ ‬ولكن‭ ‬قد‭ ‬يعطي‭ ‬شعورا‭ ‬محددا‭ ‬واقعيا‭ ‬للأطفال‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يثقون‭ ‬ويخافون‭ ‬من‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬التلاميذ‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬علي‭ ‬مخاوفهم،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬الطلاب‭ ‬المتغيبين‭ ‬عن‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية‭ ‬والثانوية‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬244 ‭,‬ 940‭.‬

ووفقا‭ ‬لهذا‭ ‬الاقتراح‭ (‬الذي‭ ‬أراه‭ ‬شخصيا‭ ‬غريبا‭ ‬وعجيبا‭ ‬بل‭ ‬وغير‭ ‬منطقي‭ ‬بالمرة‭) ‬سيتم‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬إرسال‭ ‬روبوتات‭ ‬ذاتية‭ ‬الحركة‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬ارتفاعها‭ ‬على‭ ‬متر،‭ ‬يتحكم‭ ‬فيها‭ ‬التلاميذ‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬ويمكنها‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الاتجاهات‭ ‬بسهولة‭ ‬من‭ ‬فصل‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭.‬

عند‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬ظاهرة‭ ‬التنمر‭ ‬يتبادر‭ ‬إلى‭ ‬ذهني‭ ‬دائما‭ ‬تساؤل‭ ‬ألا‭ ‬وهو‭:‬

هل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يشفي‭ ‬أحد‭ ‬نفسه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إصابة‭ ‬شخص‭ ‬آخر؟

لتأتي‭ ‬الإجابة‭ ‬بنعم،‭ ‬لأنني‭ ‬ببساطة‭ ‬أجد‭ ‬البعض‭ ‬يمارسه‭ ‬بسبب‭ ‬طبيعته‭ ‬وليس‭ ‬لسبب‭ ‬في‭ ‬المتنمر‭ ‬عليه،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لفت‭ ‬إليه‭ ‬أحد‭ ‬الفلاسفة‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬التنمر‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬ثقة‭ ‬بأنفسهم‭ ‬عل‭ ‬الإطلاق،‭ ‬بل‭ ‬هم‭ ‬غالبا‭ ‬يكونون‭ ‬كارهين‭ ‬لذاتهم،‭ ‬لذلك‭ ‬أنصح‭ ‬أي‭ ‬إنسان‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬بألا‭ ‬يدع‭ ‬كلمات‭ ‬المتنمر‭ ‬تؤثر‭ ‬فيه،‭ ‬لأنه‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬الثقة،‭ ‬وليس‭ ‬أنت‭! ‬

يقول‭ ‬سيدنا‭ ‬علي‭ ‬رضي‭ ‬الله‭ ‬عنه‭:‬

‮«‬الحدة‭ ‬ضرب‭ ‬من‭ ‬الجنون‭.. ‬لأن‭ ‬صاحبها‭ ‬يندم‭.. ‬فإن‭ ‬لم‭ ‬يندم‭.. ‬فجنونه‭ ‬مستحكم‮»‬‭!‬

وحين‭ ‬تصل‭ ‬الحدة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ذبح‭ ‬النفس،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتكاتف‭ ‬جميعا‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬ومرورا‭ ‬بالمدرسة‭ ‬ووصولا‭ ‬إلى‭ ‬المجتمع‭ ‬لنغرس‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬أبنائنا‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬لا‭ ‬للتنمر‭.. ‬لا‭ ‬للاستسلام‭ ‬له‭.. ‬لا‭ ‬للصمت‭ ‬عنه‮»‬‭!‬

وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خلق‭ ‬أجيال‭ ‬سوية‭!‬

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