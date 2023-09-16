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((أشرف عامر)) ورحيل القلوب الجميلة!

9/16/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬تُقاس‭ ‬قيمة‭ ‬الإنسان‭ ‬وأثره‭ ‬بقيمة‭ ‬ما‭ ‬يملكه‭ ‬من‭ ‬نقاء‭ ‬قلب‭ ‬وجمال‭ ‬روح،‭ ‬ومن‭ ‬عرف‭ ‬الشاعر‭ ‬الإنسان‭ ‬‮«‬أشرف‭ ‬عامر‮»‬،‭ ‬عرف‭ ‬معنى‭ ‬النقاء‭ ‬والنبل‭ ‬والجمال‭ ‬الروحي‭ ‬الذي‭ ‬يُشع‭ ‬بالحياة،‭ ‬ويزخر‭ ‬بالدفء‭ ‬والحميمية‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬لحظة‭ ‬يلقاه‭! ‬تلك‭ ‬العفوية‭ ‬التي‭ ‬يُغدق‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬حوله،‭ ‬حتى‭ ‬تخال‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القلب‭ ‬يسرح‭ ‬ويمرح،‭ ‬في‭ ‬طفولة‭ ‬أبدية‭ ‬لا‭ ‬تشيخ‭ ‬ولا‭ ‬تكبر‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭! ‬لكأن‭ ‬للحزن‭ ‬والأوجاع‭ ‬وآلام‭ ‬القلب‭ ‬فجوات‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬آخر،‭ ‬يقف‭ ‬هو‭ ‬متفرجًا‭ ‬عليها،‭ ‬رغم‭ ‬امتلائه‭ ‬بها‭!‬

{ ‭ ‬‮«‬أشرف‭ ‬عامر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬رحل‭ ‬بدوره‭ ‬عن‭ ‬عالم‭ ‬الفناء‭ ‬إلى‭ ‬دار‭ ‬البقاء،‭ ‬أطلّ‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الثمانينيات،‭ ‬ليكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬نبض‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬وحراكه‭ ‬الأدبي‭ ‬والثقافي،‭ ‬وكأنه‭ ‬لم‭ ‬يغادر‭ ‬مصر‭ ‬أم‭ ‬الدنيا،‭ ‬فدلمون‭ ‬وأهلها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الفسحة‭ ‬الدفيئة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العروبة،‭ ‬فكان‭ ‬بين‭ ‬أدبائها‭ ‬وشعرائها‭ ‬وصحفييها‭ ‬أديبًا‭ ‬وشاعرًا‭ ‬وصحفيًّا‭ ‬‮«‬بحرينيًّا‮»‬‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬الصفحات‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬‮«‬الأضواء‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬لم‭ ‬يبخل‭ ‬على‭ ‬أجوائها‭ ‬الثقافية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جزءًا‭ ‬أصيلاً‭ ‬فيها‭ ‬لسنوات‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬أو‭ ‬الملتقيات‭ ‬الثقافية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬حتى‭ ‬‮«‬أشرف‮»‬‭ ‬يتم‭ ‬الإشارة‭ ‬إليه‭ ‬باعتباره‭ ‬الشاعر‭ ‬الذي‭ ‬احتوى‭ ‬في‭ ‬قلبه‭ ‬هموم‭ ‬البحرين‭ ‬وهواجسها‭ ‬وقضاياها،‭ ‬مثلما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬قبل‭ ‬مجيئه‭ ‬ثم‭ ‬عودته‭ ‬إليها،‭ ‬تاركًا‭ ‬خلفه‭ ‬ضباب‭ ‬المسافات‭ ‬والحدود،‭ ‬ليطلّ‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الفواصل‭ ‬والفوارق‭ ‬الحدودية‭ ‬بضحكته‭ ‬الساخرة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬قط‭ ‬ولا‭ ‬تنتهي‭! ‬حتى‭ ‬حين‭ ‬التقيته‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ (‬وكيلاً‭ ‬لوزارة‭ ‬الثقافة‭) ‬بقي‭ ‬كما‭ ‬هو‭.‬

{ ‭ ‬صديق‭ ‬العائلة‭ ‬والأدباء‭ ‬والمثقفين‭ ‬جميعًا،‭ ‬لا‭ ‬حدود‭ ‬لإطلالة‭ ‬الروح‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬جماليات‭ ‬الصداقة‭ ‬والعِشرة‭ ‬والطيبة،‭ ‬فقلبه‭ ‬النبيل‭ ‬يحتفى‭ ‬بدهشة‭ ‬الطفل‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جميل،‭ ‬وفي‭ ‬قلبه‭ ‬شغف‭ ‬دائم‭ ‬لمعرفة‭ ‬الأرواح‭ ‬التي‭ ‬تماثل‭ ‬روحه‭ ‬بشفافيتها‭ ‬وروعتها‭ ‬وجمالياتها،‭ ‬حتى‭ ‬لتكاد‭ ‬تنسى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ (‬ثنائية‭ ‬أشرف‭ ‬وأمل‭ ‬‮«‬زوجته‮»‬‭) ‬دروب‭ ‬أي‭ ‬حزن‭! ‬لأنه‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬يملأها‭ ‬بنكهة‭ ‬التعليقات‭ ‬الساخرة‭ ‬وقد‭ ‬دمجت‭ ‬عقل‭ ‬الفكر‭ ‬والفلسفة‭ ‬بدهشة‭ ‬وبراءة‭ ‬الطفل‭ ‬ونقائه،‭ ‬لتصدح‭ ‬الضحكات‭ ‬مرة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى،‭ ‬حتى‭ ‬يتحوّل‭ ‬جرح‭ ‬القلب‭ (‬الذي‭ ‬فتحه‭ ‬جراحيًّا‭ ‬مرتين‭) ‬وكأنه‭ ‬جرح‭ ‬شخص‭ ‬آخر،‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬عصيان‭ ‬القلب‭ ‬الجميل‭ ‬على‭ ‬نزيفه‭! ‬فهو‭ ‬القلب‭ ‬الأجمل‭ ‬الذي‭ ‬ينتصر‭ ‬دائمًا‭ ‬لروعة‭ ‬الحياة،‭ ‬ويبحث‭ ‬في‭ ‬مسالكها‭ ‬بأجمل‭ ‬القصائد‭ ‬وترنيمات‭ ‬الروح‭ ‬العميقة‭ ‬ومسارب‭ ‬الدهشة،‭ ‬من‭ ‬تلونات‭ ‬البشر‭ ‬وتقلبات‭ ‬الزمن،‭ ‬فتعود‭ ‬الضحكة‭ ‬مجلجلة‭ ‬وكأنه‭ ‬يقول‭: (‬لا‭ ‬بأس‭ ‬بما‭ ‬يحدث‭! ‬فليحدث‭ ‬ما‭ ‬يحدث،‭ ‬فالحياة‭ ‬تبقى‭ ‬جميلة‭ ‬ما‭ ‬دمنا‭ ‬فيها‭)!‬

{ ‭ ‬كم‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬فيك‭ ‬نبيلاً‭ ‬ورائعًا‭ ‬وجميلاً،‭ ‬وأنت‭ ‬تحتفي‭ ‬بترانيم‭ ‬النقاء‭ ‬في‭ ‬مقيدك،‭ ‬وبعشق‭ ‬ما‭ ‬يلوح‭ ‬في‭ ‬البعيد‭ ‬من‭ ‬ترحال‭ ‬الروح‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬الحياة‭ ‬وبذهب‭ ‬القلب،‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬مشعًا‭ ‬بضوئه‭ ‬النادر،‭ ‬ليسلك‭ ‬طريقه‭ ‬في‭ ‬العتمة‭ ‬وكأن‭ ‬لا‭ ‬عتمة‭! ‬وفي‭ ‬الحزن‭ ‬وكأن‭ ‬لا‭ ‬حزن‭! ‬وفي‭ ‬تأمل‭ ‬الحال‭ ‬العربي‭ ‬والإنساني‭ ‬وكأن‭ ‬لا‭ ‬فجائع‭ ‬تحيطنا‭ ‬بقلائدها‭ ‬السوداء‭ ‬ودروب‭ ‬المستحيل‭! ‬وهي‭ ‬تحاول‭ ‬الدوس‭ ‬على‭ ‬طهارة‭ ‬وقدسية‭ ‬قلب‭ ‬عرف‭ ‬قيمة‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬معرفة‭ ‬قيمته،‭ ‬فلا‭ ‬شيء‭ ‬أهم‭ ‬من‭ ‬الإنسان‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬نقائه،‭ ‬مهما‭ ‬أراد‭ ‬السواد‭ ‬الطغيان‭ ‬عليه،‭ ‬فدائمًا‭ ‬يخرج‭ ‬منتصرًا،‭ ‬بهيًّا،‭ ‬لأن‭ ‬قلب‭ ‬الطفل‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬غير‭ ‬فتنة‭ ‬البهاء‭! ‬ويعرف‭ ‬جيدًا‭ ‬روح‭ ‬‮«‬أشرف‭ ‬عامر‮»‬‭!‬

{ ‭ ‬ها‭ ‬أنت‭ ‬يا‭ ‬أجمل‭ ‬الأصدقاء‭ ‬رحلت‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬رحل‭ ‬قبلك‭ ‬إليه‭ ‬قافلة‭ ‬من‭ ‬الأرواح‭ ‬الجميلة،‭ ‬وكل‭ ‬يوم‭ ‬يلتحق‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سكنوا‭ ‬القلب‭ ‬بنقائهم‭ ‬وروعة‭ ‬آثارهم،‭ ‬ولمسة‭ ‬الشغف‭ ‬المقدس‭ ‬بالحياة‭ ‬حتى‭ ‬يعتقد‭ ‬من‭ ‬عرفك‭ ‬أنك‭ ‬عصّي‭ ‬على‭ ‬الرحيل‭!‬

ولكن‭ ‬ها‭ ‬أنت‭ ‬ترحل‭ ‬في‭ ‬خبر‭ ‬فجائي،‭ ‬ومن‭ ‬عرفك‭ ‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬القلب‭ ‬لا‭ ‬يرحل‭: ‬هل‭ ‬يموت‭ ‬الجمال؟‭ ‬هل‭ ‬يرحل‭ ‬النقاء؟‭!‬

هل‭ ‬يفارق‭ ‬الطفل‭ ‬حضن‭ ‬أمه‭ ‬الحياة؟‭! ‬هل‭ ‬تغادر‭ ‬الزهرة‭ ‬رحيقها‭ ‬ورائحتها‭ ‬ولونها؟‭! ‬هل‭ ‬تخلو‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬ضحكة‭ ‬أشرف‭ ‬الساخرة،‭ ‬التي‭ ‬يُشهرها‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬كل‭ ‬ألم‭ ‬ووجع‭ ‬وحزن؟‭!‬

هل‭ ‬تغيب‭ ‬الفراشة‭ ‬عن‭ ‬حديقة‭ ‬زهورها،‭ ‬ورائحة‭ ‬الشمس‭ ‬الدفيئة‭ ‬في‭ ‬مسامها؟‭!‬

عشت‭ ‬نموذجًا‭ ‬كسريان‭ ‬النهر‭ ‬في‭ ‬أوردة‭ ‬الأرض،‭ ‬وستبقى‭ ‬نموذجًا‭ ‬تشبه‭ ‬نفسك‭ ‬وتشبه‭ ‬أرواح‭ ‬ذلك‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يغيب‭ ‬بهم‭ ‬وإن‭ ‬غابوا‭ ‬فيه‭!‬

رحمك‭ ‬الله‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬و«إنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون‮»‬‭.‬

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