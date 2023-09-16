Sunday, 17 September 2023 05:35 GMT

أخطاء ((السوشيال)).. والتنظيم القانوني

9/16/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ظاهرة‭ ‬أخطاء‭ ‬وتجاوزات‭ ‬‮«‬بعض‮»‬‭ ‬حسابات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وخاصة‭ ‬‮«‬بعض‮»‬‭ ‬مشاهير‭ ‬‮«‬السوشيال‭ ‬ميديا‮»‬،‭ ‬تستحق‭ ‬الاهتمام‭ ‬لوجود‭ ‬تنظيم‭ ‬قانوني،‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأخطاء‭ ‬والتجاوزات،‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ويكافح‭ ‬خطابات‭ ‬التعصب‭ ‬والكراهية‭ ‬والإساءة،‭ ‬ويضع‭ ‬حدودا‭ ‬تحمي‭ ‬المجتمع‭ ‬والحسابات‭ ‬معا‭.‬

الغريب‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬بعض‮»‬‭ ‬مشاهير‭ ‬‮«‬السوشيال‭ ‬ميديا‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬لديهم‭ ‬متابعون‭ ‬بالآلاف‭ ‬وربما‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الأفراد،‭ ‬تكون‭ ‬أخطاؤهم‭ ‬كبيرة‭ ‬وفادحة،‭ ‬ربما‭ ‬الشهرة‭ ‬أوحت‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬أن‭ ‬تجاوزاتها‭ ‬وحتى‭ ‬‮«‬سقطاتها‭ ‬وهفواتها‮»‬‭ ‬ستمر‭ ‬مرور‭ ‬الكرام،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬مقصودة‭ ‬أو‭ ‬لا‭.. ‬ولربما‭ ‬كان‭ ‬‮«‬المدخول‭ ‬المالي‮»‬‭ ‬والغنى‭ ‬الفاحش‭ ‬المفاجئ‭ ‬قد‭ ‬حوّل‭ ‬بعضهم‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬محدثي‮»‬‭ ‬نعمة‭ ‬وشهرة،‭ ‬فوقعوا‭ ‬في‭ ‬‮«‬فلتات‮»‬‭ ‬اللسان‭ ‬والتعليقات،‭ ‬وبالصوت‭ ‬والصورة‭.‬

والأغرب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭.. ‬أنك‭ ‬تجد‭ ‬الاصطفاف‭ ‬‮«‬الفئوي‮»‬‭ ‬من‭ ‬البعض،‭ ‬حينما‭ ‬تباشر‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬المتجاوزين،‭ ‬فيمن‭ ‬يبرر‭ ‬الأخطاء،‭ ‬ويقارن‭ ‬بين‭ ‬أخطائهم‭ ‬وأخطاء‭ ‬غيرهم‭.. ‬وعن‭ ‬‮«‬مسطرة‭ ‬وميزان‮»‬‭ ‬القانون‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭.. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التباكي‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭.. ‬ولربما‭ ‬تم‭ ‬استغلال‭ ‬تلك‭ ‬الحوادث‭ ‬للإساءة‭ ‬إلى‭ ‬منظومة‭ ‬‮«‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬المسؤولة‮»‬‭ ‬على‭ ‬البلد‭ ‬بأكمله،‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬وبيانات،‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬وجهات،‭ ‬غير‭ ‬موضوعية‭ ‬ولا‭ ‬مهنية،‭ ‬مستعدة‭ ‬لأن‭ ‬تهاجم‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شاردة‭ ‬وواردة‭. ‬

جهات‭ ‬عديدة‭ ‬تشكو‭ ‬من‭ ‬‮«‬انفلات‮»‬‭ ‬بعض‭ ‬حسابات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬عند‭ ‬الإعلانات‭ ‬والدعايات،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬الالكترونية‭ ‬والسوق‭ ‬العقاري‭ ‬والإعلاني،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬مواد‭ ‬تتنافى‭ ‬مع‭ ‬الأخلاقيات‭ ‬العامة،‭ ‬والهوية‭ ‬الوطنية‭.‬

خذ‭ ‬مثلا‭.. ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدينا‭ ‬نظام‭ ‬السجلات‭ ‬الافتراضية‭ ‬‮«‬سجلي‮»‬‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وهو‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬اختياري‮»‬‭.. ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يتم‭ ‬الدعوة‭ ‬أو‭ ‬التحرك‭ ‬لتنظيم‭ ‬العملية‭ ‬قانونيا،‭ ‬تتداخل‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬رزق‭ ‬الناس،‭ ‬وعن‭ ‬الحرية،‭ ‬وكأنهما‭ ‬‮«‬الرزق‭ ‬والحرية‮»‬‭ ‬لن‭ ‬يعملا‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬فوضى‭ ‬إلكترونية‮»‬‭..!! ‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬نشرت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تحقيقا‭ ‬صحفيا‭ ‬حول‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬‮«‬المحامي‭ ‬صلاح‭ ‬المدفع‮»‬‭ ‬ذكر‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لجريدة‭ ‬الوطن‭ ‬أن‭ ‬القوانين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لا‭ ‬تمنع‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل،‭ ‬ولكن‭ ‬ينقصها‭ ‬وضع‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬للترويج،‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬من‭ ‬الاحتيال‭.. ‬وأن‭ ‬بعض‭ ‬الممارسات‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬إطار‭ ‬القانون‭ ‬والرقابة،‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توضع‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬تنظيمي‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬للمجتمع‭.‬

في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬يوجد‭ ‬نظام‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬موثوق‮»‬‭ ‬يمنح‭ ‬ترخيصاً‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الدعائي‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.. ‬وفي‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬هناك‭ ‬قانون‭ ‬صارم‭ ‬ينظم‭ ‬العمل‭ ‬الالكتروني،‭ ‬سواء‭ ‬التجاري‭ ‬أو‭ ‬الإعلامي،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويفرض‭ ‬غرامات‭ ‬مالية،‭ ‬وعقوبات‭ ‬قانونية،‭ ‬لا‭ ‬هوادة‭ ‬فيها،‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬الإبعاد‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬للأجانب‭.‬

صحيح‭ ‬أننا‭ ‬لدينا‭ ‬جهة‭ ‬رسمية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬‮«‬الجرائم‭ ‬الالكترونية‮»‬‭ ‬وتقوم‭ ‬بواجبها‭ ‬بكل‭ ‬مهنية‭ ‬وإنسانية‭ ‬كذلك‭.. ‬ولكن‭ ‬وجود‭ ‬التنظيم‭ ‬القانوني‭ ‬للمجال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يحمي‭ ‬المجتمع‭ ‬وأفراده‭ ‬وثوابته،‭ ‬وتلك‭ ‬مسؤولية‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬بجانب‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭.‬

وهذا‭ ‬ما‭ ‬نتوقعه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.. ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الضجيج‭ ‬الإلكتروني‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬المنتفعة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الفوضى‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬غياب‭ ‬القانون‭ ‬المنظم‭ ‬لعملها‭.‬

MENAFN16092023000055011008ID1107082840

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث