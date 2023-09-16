أخطاء ((السوشيال)).. والتنظيم القانوني

الغريب‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬بعض‮»‬‭ ‬مشاهير‭ ‬‮«‬السوشيال‭ ‬ميديا‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬لديهم‭ ‬متابعون‭ ‬بالآلاف‭ ‬وربما‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الأفراد،‭ ‬تكون‭ ‬أخطاؤهم‭ ‬كبيرة‭ ‬وفادحة،‭ ‬ربما‭ ‬الشهرة‭ ‬أوحت‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬أن‭ ‬تجاوزاتها‭ ‬وحتى‭ ‬‮«‬سقطاتها‭ ‬وهفواتها‮»‬‭ ‬ستمر‭ ‬مرور‭ ‬الكرام،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬مقصودة‭ ‬أو‭ ‬لا‭.. ‬ولربما‭ ‬كان‭ ‬‮«‬المدخول‭ ‬المالي‮»‬‭ ‬والغنى‭ ‬الفاحش‭ ‬المفاجئ‭ ‬قد‭ ‬حوّل‭ ‬بعضهم‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬محدثي‮»‬‭ ‬نعمة‭ ‬وشهرة،‭ ‬فوقعوا‭ ‬في‭ ‬‮«‬فلتات‮»‬‭ ‬اللسان‭ ‬والتعليقات،‭ ‬وبالصوت‭ ‬والصورة‭.‬

والأغرب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭.. ‬أنك‭ ‬تجد‭ ‬الاصطفاف‭ ‬‮«‬الفئوي‮»‬‭ ‬من‭ ‬البعض،‭ ‬حينما‭ ‬تباشر‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬المتجاوزين،‭ ‬فيمن‭ ‬يبرر‭ ‬الأخطاء،‭ ‬ويقارن‭ ‬بين‭ ‬أخطائهم‭ ‬وأخطاء‭ ‬غيرهم‭.. ‬وعن‭ ‬‮«‬مسطرة‭ ‬وميزان‮»‬‭ ‬القانون‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭.. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التباكي‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭.. ‬ولربما‭ ‬تم‭ ‬استغلال‭ ‬تلك‭ ‬الحوادث‭ ‬للإساءة‭ ‬إلى‭ ‬منظومة‭ ‬‮«‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬المسؤولة‮»‬‭ ‬على‭ ‬البلد‭ ‬بأكمله،‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬وبيانات،‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬وجهات،‭ ‬غير‭ ‬موضوعية‭ ‬ولا‭ ‬مهنية،‭ ‬مستعدة‭ ‬لأن‭ ‬تهاجم‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شاردة‭ ‬وواردة‭. ‬

جهات‭ ‬عديدة‭ ‬تشكو‭ ‬من‭ ‬‮«‬انفلات‮»‬‭ ‬بعض‭ ‬حسابات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬عند‭ ‬الإعلانات‭ ‬والدعايات،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬الالكترونية‭ ‬والسوق‭ ‬العقاري‭ ‬والإعلاني،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬مواد‭ ‬تتنافى‭ ‬مع‭ ‬الأخلاقيات‭ ‬العامة،‭ ‬والهوية‭ ‬الوطنية‭.‬

خذ‭ ‬مثلا‭.. ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدينا‭ ‬نظام‭ ‬السجلات‭ ‬الافتراضية‭ ‬‮«‬سجلي‮»‬‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وهو‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬اختياري‮»‬‭.. ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يتم‭ ‬الدعوة‭ ‬أو‭ ‬التحرك‭ ‬لتنظيم‭ ‬العملية‭ ‬قانونيا،‭ ‬تتداخل‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬رزق‭ ‬الناس،‭ ‬وعن‭ ‬الحرية،‭ ‬وكأنهما‭ ‬‮«‬الرزق‭ ‬والحرية‮»‬‭ ‬لن‭ ‬يعملا‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬فوضى‭ ‬إلكترونية‮»‬‭..!! ‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬نشرت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تحقيقا‭ ‬صحفيا‭ ‬حول‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬‮«‬المحامي‭ ‬صلاح‭ ‬المدفع‮»‬‭ ‬ذكر‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لجريدة‭ ‬الوطن‭ ‬أن‭ ‬القوانين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لا‭ ‬تمنع‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل،‭ ‬ولكن‭ ‬ينقصها‭ ‬وضع‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬للترويج،‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬من‭ ‬الاحتيال‭.. ‬وأن‭ ‬بعض‭ ‬الممارسات‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬إطار‭ ‬القانون‭ ‬والرقابة،‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توضع‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬تنظيمي‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬للمجتمع‭.‬

في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬يوجد‭ ‬نظام‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬موثوق‮»‬‭ ‬يمنح‭ ‬ترخيصاً‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الدعائي‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.. ‬وفي‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬هناك‭ ‬قانون‭ ‬صارم‭ ‬ينظم‭ ‬العمل‭ ‬الالكتروني،‭ ‬سواء‭ ‬التجاري‭ ‬أو‭ ‬الإعلامي،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويفرض‭ ‬غرامات‭ ‬مالية،‭ ‬وعقوبات‭ ‬قانونية،‭ ‬لا‭ ‬هوادة‭ ‬فيها،‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬الإبعاد‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬للأجانب‭.‬

صحيح‭ ‬أننا‭ ‬لدينا‭ ‬جهة‭ ‬رسمية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬‮«‬الجرائم‭ ‬الالكترونية‮»‬‭ ‬وتقوم‭ ‬بواجبها‭ ‬بكل‭ ‬مهنية‭ ‬وإنسانية‭ ‬كذلك‭.. ‬ولكن‭ ‬وجود‭ ‬التنظيم‭ ‬القانوني‭ ‬للمجال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يحمي‭ ‬المجتمع‭ ‬وأفراده‭ ‬وثوابته،‭ ‬وتلك‭ ‬مسؤولية‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬بجانب‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭.‬

وهذا‭ ‬ما‭ ‬نتوقعه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.. ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الضجيج‭ ‬الإلكتروني‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬المنتفعة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الفوضى‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬غياب‭ ‬القانون‭ ‬المنظم‭ ‬لعملها‭.‬