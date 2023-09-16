40% من الأشخاص أثناء إنعاشهم قادرون على الحياة من دون قلب مدة ساعة

40% من الأشخاص أثناء إنعاشهم قادرون على الحياة من دون قلب مدة ساعة
التاريخ
9/16/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت تجربة حديثة، أن 40% من الأشخاص أثناء عملية إنعاشهم تمكنوا من البقاء على قيد الحياة مدة ساعة كاملة بقلب متوقف، بل أكد بعض الناجين أنهم كانوا يسمعون ما يدور حولهم.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريقا من جامعة نيويورك راقب 667 شخصا أثناء عملية الإنعاش بعد توقف قلوبهم فترات استمرت ساعة كاملة.
وجد الفريق عبر صور الأشعة أن 40% من المبحوثين ظلت أدمغتهم تعمل خلال توقف القلب، ما يعني قدرتهم على السمع والإبصار والتفكير ورؤية الأحلام، بينما توفى 30% من الذين ظلوا أحياء بعد توقف القلب، بينما نجا 10% بعد ساعة من عطل القلب. وروى 28 شخصا من الناجين روايات متنوعة عن تلك الساعة، فكان بعضهم يسمع ما يدور حوله وآخرون يرون أحلام غريبة، وتمكن أحد الناجين من تذكر الكلام الذي سمعه أثناء توقف قلبه وأعاده بنفس الترتيب، ما يعني جودة عمل الدماغ في تلك الساعة الحرجة.
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