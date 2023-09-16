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40% من الأشخاص أثناء إنعاشهم قادرون على الحياة من دون قلب مدة ساعة

9/16/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬تجربة‭ ‬حديثة،‭ ‬أن‭ ‬40‭% ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬إنعاشهم‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬مدة‭ ‬ساعة‭ ‬كاملة‭ ‬بقلب‭ ‬متوقف،‭ ‬بل‭ ‬أكد‭ ‬بعض‭ ‬الناجين‭ ‬أنهم‭ ‬كانوا‭ ‬يسمعون‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬حولهم‭. ‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬ديلي‭ ‬ميل‭ ‬البريطانية،‭ ‬أن‭ ‬فريقا‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬راقب‭ ‬667‭ ‬شخصا‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬الإنعاش‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬قلوبهم‭ ‬فترات‭ ‬استمرت‭ ‬ساعة‭ ‬كاملة‭. ‬

وجد‭ ‬الفريق‭ ‬عبر‭ ‬صور‭ ‬الأشعة‭ ‬أن‭ ‬40‭% ‬من‭ ‬المبحوثين‭ ‬ظلت‭ ‬أدمغتهم‭ ‬تعمل‭ ‬خلال‭ ‬توقف‭ ‬القلب،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬السمع‭ ‬والإبصار‭ ‬والتفكير‭ ‬ورؤية‭ ‬الأحلام،‭ ‬بينما‭ ‬توفى‭ ‬30‭% ‬من‭ ‬الذين‭ ‬ظلوا‭ ‬أحياء‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬القلب،‭ ‬بينما‭ ‬نجا‭ ‬10‭% ‬بعد‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬عطل‭ ‬القلب‭. ‬وروى‭ ‬28‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬الناجين‭ ‬روايات‭ ‬متنوعة‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الساعة،‭ ‬فكان‭ ‬بعضهم‭ ‬يسمع‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬حوله‭ ‬وآخرون‭ ‬يرون‭ ‬أحلام‭ ‬غريبة،‭ ‬وتمكن‭ ‬أحد‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬تذكر‭ ‬الكلام‭ ‬الذي‭ ‬سمعه‭ ‬أثناء‭ ‬توقف‭ ‬قلبه‭ ‬وأعاده‭ ‬بنفس‭ ‬الترتيب،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬جودة‭ ‬عمل‭ ‬الدماغ‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الساعة‭ ‬الحرجة‭.‬

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