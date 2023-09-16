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عرض ثمرة بصل عملاقة تزن 9 كيلوجرامات في معرض للزهور في بريطانيا

9/16/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جرى‭ ‬عرض‭ ‬ثمرة‭ ‬بصل‭ ‬عملاقة‭ ‬تزن‭ ‬نحو‭ ‬9‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬هاروجيت‭ ‬لزهور‭ ‬الخريف‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬انجلترا‭. ‬وتم‭ ‬عرض‭ ‬الثمرة،‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬جاريث‭ ‬جريفين‭ ‬وتزن‭ ‬8‭.‬97‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الزهور‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬‮«‬نيوباي‭ ‬هول‭ ‬آند‭ ‬جاردنز‮»‬‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ريبون‭ ‬في‭ ‬نورث‭ ‬يوركشاير‭. ‬وكانت‭ ‬ثمار‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬الكرنب‭ ‬والكوسا‭ ‬والبنجر‭ (‬الشمندر‭) ‬من‭ ‬بين‭ ‬الخضراوات‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الخضراوات‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬جمعية‭ ‬الشرف‭ ‬الإنجليزية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الزهور‭. ‬وفاز‭ ‬كريس‭ ‬باريش‭ ‬بجائزة‭ ‬لثمرة‭ ‬اليقطين‭ (‬القرع‭) ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬والتي‭ ‬يبلغ‭ ‬وزنها‭ ‬102‭ ‬كيلوجرام‭. ‬ويتم‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬هاروجيت‭ ‬للزهور‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬شهري‭ ‬أبريل‭ ‬وسبتمبر‭. ‬ويقام‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬15‭ - ‬17‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحضره‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬زائر‭. ‬

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