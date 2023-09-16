عرض ثمرة بصل عملاقة تزن 9 كيلوجرامات في معرض للزهور في بريطانيا
التاريخ
9/16/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جرى عرض ثمرة بصل عملاقة تزن نحو 9 كيلوجرامات في معرض هاروجيت لزهور الخريف في شمال انجلترا. وتم عرض الثمرة، التي يمتلكها جاريث جريفين وتزن 8.97 كيلوجرامات في معرض الزهور في قاعة «نيوباي هول آند جاردنز» بالقرب من ريبون في نورث يوركشاير. وكانت ثمار ضخمة من الكرنب والكوسا والبنجر (الشمندر) من بين الخضراوات التي شاركت في مسابقة الخضراوات العملاقة التي نظمتها جمعية الشرف الإنجليزية الوطنية في معرض الزهور. وفاز كريس باريش بجائزة لثمرة اليقطين (القرع) العملاقة التي قدمها والتي يبلغ وزنها 102 كيلوجرام. ويتم تنظيم معرض هاروجيت للزهور مرتين في كل عام في شهري أبريل وسبتمبر. ويقام المعرض في الفترة 15 - 17 سبتمبر، ومن المتوقع أن يحضره ما يصل إلى 30 ألف زائر.
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