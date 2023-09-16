إنتاج الكوكايين ينافس صادرات النفط في كولومبيا

إنتاج الكوكايين ينافس صادرات النفط في كولومبيا
التاريخ
9/16/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سجلت صادرات النفط انخفاضًا بنسبة 30% في النصف الأول من العام الجاري، في حين تزايدت مؤشرات تجارة الكوكايين بشكل هائل، مما يعني أن الكوكايين يمكن أن يصبح منتج التصدير الرئيس لكولومبيا هذا العام، بحسب ما ذكره موقع «إنفوباي» الإخباري. وبحسب تقرير نشره الموقع، فإن «الدخل من صادرات الكوكايين في كولومبيا ارتفع إلى 18.2 مليار دولار خلال 2022، وهو رقم ليس بعيدًا عن صادرات النفط البالغة 19٫1 مليار دولار في العام الماضي، بحسب الخبير الاقتصادي هيرنانديز»، الذي قال إن «الحكومة الكولومبية تدمر المختبرات التي يتم فيها تحويل أوراق الكوكا إلى كوكايين، لكن هذا لم يمنع نمو الإنتاج». وارتفع إنتاج الكوكايين في كولومبيا، خلال 2022، إلى مستوى قياسي بلغ 1٫738 طن، في حين زادت مساحة الأراضي المزروعة بالكوكا، المادة الخام لتصنيع المخدر، بنسبة 13% مقارنة بـ2021، لتصل إلى 230 ألف هكتار، بحسب تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
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