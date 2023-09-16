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إنتاج الكوكايين ينافس صادرات النفط في كولومبيا

9/16/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سجلت‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬انخفاضًا‭ ‬بنسبة‭ ‬30‭% ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تزايدت‭ ‬مؤشرات‭ ‬تجارة‭ ‬الكوكايين‭ ‬بشكل‭ ‬هائل،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الكوكايين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬منتج‭ ‬التصدير‭ ‬الرئيس‭ ‬لكولومبيا‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إنفوباي‮»‬‭ ‬الإخباري‭. ‬وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬نشره‭ ‬الموقع،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الدخل‭ ‬من‭ ‬صادرات‭ ‬الكوكايين‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬18.2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬2022،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬ليس‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬البالغة‭ ‬19٫1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بحسب‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬هيرنانديز‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الكولومبية‭ ‬تدمر‭ ‬المختبرات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تحويل‭ ‬أوراق‭ ‬الكوكا‭ ‬إلى‭ ‬كوكايين،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يمنع‭ ‬نمو‭ ‬الإنتاج‮»‬‭. ‬وارتفع‭ ‬إنتاج‭ ‬الكوكايين‭ ‬في‭ ‬كولومبيا،‭ ‬خلال‭ ‬2022،‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬قياسي‭ ‬بلغ‭ ‬1٫738‭ ‬طن،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬زادت‭ ‬مساحة‭ ‬الأراضي‭ ‬المزروعة‭ ‬بالكوكا،‭ ‬المادة‭ ‬الخام‭ ‬لتصنيع‭ ‬المخدر،‭ ‬بنسبة‭ ‬13%‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ2021،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬230‭ ‬ألف‭ ‬هكتار،‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة‭.‬

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