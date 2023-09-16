لابتكاره علاجا لأنواع من السرطان.. طبيب كندي فرنسي يفوز بجائزة علمية بارزة

يفوز بجائزة علمية بارزة

عندما‭ ‬بدأ‭ ‬ميشال‭ ‬سادلان‭ ‬بحوثه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعديل‭ ‬الوراثي‭ ‬لخلايا‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬لجعلها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬محاربة‭ ‬السرطان،‭ ‬لم‭ ‬يحظ‭ ‬بتشجيع‭ ‬زملائه‭ ‬الذين‭ ‬أبدوا‭ ‬شكوكاً‭ ‬في‭ ‬فكرته،‭ ‬ومعهم‭ ‬والدته‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬خائفة‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬نجلها‭ ‬المهنية‭. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الباحث‭ ‬الكندي‭ ‬الفرنسي‭ ‬فاز‭ ‬الخميس‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬بريك‭ ‬ثرو‭ ‬برايز‮»‬‭ ‬العلمية‭ ‬المرموقة،‭ ‬لعمله‭ ‬الذي‭ ‬أتاح‭ ‬ابتكار‭ ‬شكل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬مُسمى‭ ‬‮«‬كار‭-‬تي‮»‬‭ ‬ (CAR-T) ‭ ‬فعّال‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬ضد‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الدم‭.

‬وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬يقول‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬المناعة‭ ‬والبالغ‭ ‬63‭ ‬عاماً‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تخيّل‭ ‬عدد‭ ‬المرات‭ ‬التي‭ ‬سمعت‭ ‬فيها‭ ‬أنّ‭ ‬فكرتي‭ ‬لن‭ ‬تنجح،‭ ‬أو‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬مستقبل‮»‬‭. ‬

ورُفض‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬إعطاؤه‭ ‬أي‭ ‬منح،‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬ترقيته‭ ‬الوظيفية‭ ‬ميسّرة،‭ ‬وكان‭ ‬الطلاب‭ ‬يتجنّبون‭ ‬دخول‭ ‬مختبره‭.

‬وبأسلوب‭ ‬فكاهي،‭ ‬يقول‭ ‬الباحث‭ ‬الذي‭ ‬سيتشارك‭ ‬الثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬الأمريكي‭ ‬كارل‭ ‬جون،‭ ‬وهو‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬المناعة‭ ‬وعمل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سادلان‭: ‬‮«‬عليّ‭ ‬تنظيم‭ ‬حفلة‭ ‬كبيرة‭ ‬لأشكر‭ ‬كل‭ ‬مَن‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‮»‬‭.

‬وأُطلقت‭ ‬‮«‬بريك‭ ‬ثرو‭ ‬برايز‮»‬‭ ‬التي‭ ‬توصف‭ ‬بـ«أوسكار‭ ‬العلوم‮»‬،‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬أعمال‭ ‬في‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ ‬خلال‭ ‬مطلع‭ ‬العقد‭ ‬الماضي،‭ ‬لمكافأة‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحوث‭ ‬الأساسية‭. ‬ومع‭ ‬منحها‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬المجموع،‭ ‬تُعدّ‭ ‬‮«‬بريك‭ ‬ثرو‭ ‬برايز‮»‬‭ ‬المكافآت‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬أعلى‭ ‬مبالغ‭ ‬للفائزين‭ ‬بعد‭ ‬جوائز‭ ‬نوبل‭.‬