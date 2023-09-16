Sunday, 17 September 2023 05:35 GMT

لابتكاره علاجا لأنواع من السرطان.. طبيب كندي فرنسي يفوز بجائزة علمية بارزة

9/16/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لابتكاره علاجا لأنواع من السرطان.. طبيب كندي فرنسي

يفوز بجائزة علمية بارزة

عندما‭ ‬بدأ‭ ‬ميشال‭ ‬سادلان‭ ‬بحوثه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعديل‭ ‬الوراثي‭ ‬لخلايا‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬لجعلها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬محاربة‭ ‬السرطان،‭ ‬لم‭ ‬يحظ‭ ‬بتشجيع‭ ‬زملائه‭ ‬الذين‭ ‬أبدوا‭ ‬شكوكاً‭ ‬في‭ ‬فكرته،‭ ‬ومعهم‭ ‬والدته‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬خائفة‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬نجلها‭ ‬المهنية‭. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الباحث‭ ‬الكندي‭ ‬الفرنسي‭ ‬فاز‭ ‬الخميس‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬بريك‭ ‬ثرو‭ ‬برايز‮»‬‭ ‬العلمية‭ ‬المرموقة،‭ ‬لعمله‭ ‬الذي‭ ‬أتاح‭ ‬ابتكار‭ ‬شكل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬مُسمى‭ ‬‮«‬كار‭-‬تي‮»‬‭ ‬ (CAR-T) ‭ ‬فعّال‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬ضد‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الدم‭.
‬وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬يقول‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬المناعة‭ ‬والبالغ‭ ‬63‭ ‬عاماً‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تخيّل‭ ‬عدد‭ ‬المرات‭ ‬التي‭ ‬سمعت‭ ‬فيها‭ ‬أنّ‭ ‬فكرتي‭ ‬لن‭ ‬تنجح،‭ ‬أو‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬مستقبل‮»‬‭. ‬

ورُفض‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬إعطاؤه‭ ‬أي‭ ‬منح،‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬ترقيته‭ ‬الوظيفية‭ ‬ميسّرة،‭ ‬وكان‭ ‬الطلاب‭ ‬يتجنّبون‭ ‬دخول‭ ‬مختبره‭.
‬وبأسلوب‭ ‬فكاهي،‭ ‬يقول‭ ‬الباحث‭ ‬الذي‭ ‬سيتشارك‭ ‬الثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬الأمريكي‭ ‬كارل‭ ‬جون،‭ ‬وهو‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬المناعة‭ ‬وعمل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سادلان‭: ‬‮«‬عليّ‭ ‬تنظيم‭ ‬حفلة‭ ‬كبيرة‭ ‬لأشكر‭ ‬كل‭ ‬مَن‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‮»‬‭.
‬وأُطلقت‭ ‬‮«‬بريك‭ ‬ثرو‭ ‬برايز‮»‬‭ ‬التي‭ ‬توصف‭ ‬بـ«أوسكار‭ ‬العلوم‮»‬،‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬أعمال‭ ‬في‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ ‬خلال‭ ‬مطلع‭ ‬العقد‭ ‬الماضي،‭ ‬لمكافأة‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحوث‭ ‬الأساسية‭. ‬ومع‭ ‬منحها‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬المجموع،‭ ‬تُعدّ‭ ‬‮«‬بريك‭ ‬ثرو‭ ‬برايز‮»‬‭ ‬المكافآت‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬أعلى‭ ‬مبالغ‭ ‬للفائزين‭ ‬بعد‭ ‬جوائز‭ ‬نوبل‭.‬

MENAFN16092023000055011008ID1107082836

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث