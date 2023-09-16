لابتكاره علاجا لأنواع من السرطان.. طبيب كندي فرنسي يفوز بجائزة علمية بارزة

لابتكاره علاجا لأنواع من السرطان.. طبيب كندي فرنسي يفوز بجائزة علمية بارزة
التاريخ
9/16/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لابتكاره علاجا لأنواع من السرطان.. طبيب كندي فرنسي
يفوز بجائزة علمية بارزة
عندما بدأ ميشال سادلان بحوثه في مجال التعديل الوراثي لخلايا من الجهاز المناعي لجعلها قادرة على محاربة السرطان، لم يحظ بتشجيع زملائه الذين أبدوا شكوكاً في فكرته، ومعهم والدته التي كانت خائفة على مسيرة نجلها المهنية. إلا أنّ هذا الباحث الكندي الفرنسي فاز الخميس بجائزة «بريك ثرو برايز» العلمية المرموقة، لعمله الذي أتاح ابتكار شكل جديد من العلاج مُسمى «كار-تي» (CAR-T) فعّال بصورة كبيرة ضد أنواع من سرطان الدم.
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول المتخصص في علم المناعة والبالغ 63 عاماً: «لا يمكن تخيّل عدد المرات التي سمعت فيها أنّ فكرتي لن تنجح، أو أنه لن يكون لها مستقبل».
ورُفض مرات عدة إعطاؤه أي منح، ولم تعد ترقيته الوظيفية ميسّرة، وكان الطلاب يتجنّبون دخول مختبره.
وبأسلوب فكاهي، يقول الباحث الذي سيتشارك الثلاثة ملايين دولار التي فاز بها مع الأمريكي كارل جون، وهو متخصص في علم المناعة وعمل إلى جانب سادلان: «عليّ تنظيم حفلة كبيرة لأشكر كل مَن ساهم في تحقيق هذا الإنجاز».
وأُطلقت «بريك ثرو برايز» التي توصف بـ«أوسكار العلوم»، من رواد أعمال في سيليكون فالي خلال مطلع العقد الماضي، لمكافأة إنجازات في مجال البحوث الأساسية. ومع منحها ما يزيد على 15 مليون دولار في المجموع، تُعدّ «بريك ثرو برايز» المكافآت التي تمنح أعلى مبالغ للفائزين بعد جوائز نوبل.
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