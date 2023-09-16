المصور البحريني باقر الكامل يحقق الميدالية الذهبية (المركز الأول) والجائزة الشرفية في بلغاريا

حقق‭ ‬المصور‭ ‬البحريني‭ ‬سيد‭ ‬باقر‭ ‬الكامل‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ - ‬المركز‭ ‬الأول‭ -‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجائزة‭ ‬الشرفية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الدولية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬بلغاريا‭.‬

وجاء‭ ‬فوز‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬تصوير‭ ‬الوجوه‭ ‬والتصوير‭ ‬الأحادي‭ - ‬الأبيض‭ ‬والأسود‭ -‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬قائمة‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المحور‭ ‬الأخير‭ - ‬الأحادي‭ -.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الكامل‭ ‬لديه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬جائزة‭ ‬دولية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القاب‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬التصوير‭ ‬العالمية‭.‬