المصور البحريني باقر الكامل يحقق الميدالية الذهبية (المركز الأول) والجائزة الشرفية في بلغاريا

المصور البحريني باقر الكامل يحقق الميدالية الذهبية (المركز الأول) والجائزة الشرفية في بلغاريا
التاريخ
9/16/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: عبدالأمير السلاطنة
حقق المصور البحريني سيد باقر الكامل الميدالية الذهبية - المركز الأول -بالإضافة إلى الجائزة الشرفية، وذلك في المسابقة الدولية المقامة في بلغاريا.
وجاء فوز الكامل في محور تصوير الوجوه والتصوير الأحادي - الأبيض والأسود -ورفع اسم مملكة البحرين على رأس قائمة الفائزين في المحور الأخير - الأحادي -.
يذكر أن الكامل لديه أكثر من 200 جائزة دولية بالإضافة إلى القاب معتمدة من منظمات التصوير العالمية.
MENAFN16092023000055011008ID1107082835
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.