إطلاق تطبيق ((نسمعكم)) لتمكين التواصل من خلال لغة الإشارة

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت «نسمعكم» الإطلاق الرسمي لتطبيق لغة الإشارة في 13 سبتمبر 2023. وتم إعداد تطبيق نسمعكم، وهو تطبيق لغة إشارة رائد، لتسهيل عملية تواصل الأشخاص مع مجتمع الصم وضعاف السمع من خلال توفير منصة سهلة الاستخدام لمستخدمي لغة الإشارة. وتم تطوير هذا التطبيق المبتكر بواسطة إنفيتا.
وفي عالم يعد التواصل الفعال أمرًا ضروريا لبناء الروابط وتعزيز الشمولية يبرز «نسمعكم» كمنارة أمل تذلل الحواجز وتجعل لغة الإشارة في متناول فهم الجميع.
ويتميز تطبيق «نسمعكم» بمجموعة من الميزات المطورة لتسهيل عملية التواصل بلغة الإشارة، هي كالآتي:
. سهولة التسجيل: ما عليك سوى اتباع بعض الخطوات البسيطة للتسجيل في نسمعكم، سواء كنت عميلاً أو مترجمًا.
. مساعدة بلغات متعددة: يمكنك الحصول على المساعدة من المترجمين الفوريين لدينا بمجموعة متنوعة من اللغات المنطوقة ولغات الإشارة، هم بجانبك في كل خطوة من الرحلة.
. إمكانية الاستخدام على أي جهاز: يمكنك استخدام نسمعكم على الهاتف الذكي والجهاز اللوحي المحمول أو الكمبيوتر.
. حجز المواعيد أو الاتصال الفوري: يمكنك التواصل مع المترجمين مباشرة أو عن طريق تحديد موعد.
. إمكانية التوافر: يتوافر نسمعكم في الزمان والمكان الذي تحدده لأنه يوفر دعمًا صوتيًا ومرئياً.
. قيّم تجربتك: يتم تشجيع العملاء على تقييم كل مكالمة. نتيجة لذلك، نحن قادرون على تحسين خدماتنا باستمرار.
. ترجمة شفوية من مترجمين فوريين معتمدين على مدار الساعة: قمنا بتخصيص مترجمين فوريين على مدار الساعة لمساعدتك.
. المشاركة المجتمعية: أنت محل تقدير واهتمام، تواصل معنا وشارك في نسمعكم.
ولذلك فإن تطبيق «نسمعكم» ليس مجرد تطبيق لترجمة اللغات، بل إنه أداة قوية للاندماج والتواصل. وباستخدام لغة الإشارة يستطيع المستخدمون كسر حواجز التواصل وتعزيز مجتمع أكثر شمولاً.
وحول ذلك قالد الدكتور عادل سالم رئيس مجلس إدارة شركة إنفيتا: «إن شركة إنفيتا ملتزمة بإيجاد حلول مبتكرة تعالج التحديات المجتمعية. نسمعكم هو أحدث إضافة إلى مجموعتنا من التطبيقات الرائدة. وأنا واثق من أن التطبيق سوف يتجاوز احتياجات المجتمع».
من جانبه قال راهول بهالا مؤسس نسمعكم: «نسمعكم يمثل التزامنا بإنشاء تكنولوجيا تعزز الشمولية. ونحن نؤمن بأنه من خلال كسر حواجز التواصل يمكننا بناء عالم أكثر شمولاً وتعاطفاً. نسمعكم هو تغيير لقواعد التواصل بين الصم وضعاف السمع والمجتمع. إنها أداة رائعة للتواصل مع الأفراد الذين يسمعون والذين يرغبون في التواصل مع العالم بشكل أكثر فعالية».
وسيكون تطبيق نسمعكم متاحًا للتحميل على Apple Store و Google play و Huwaei App gallery بدءًا من 24 سبتمبر 2023. وسيكون متاحًا على كل من أجهزة iOS و Android.
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