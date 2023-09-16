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إطلاق تطبيق ((نسمعكم)) لتمكين التواصل من خلال لغة الإشارة

9/16/2023 7:10:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬‮«‬نسمعكم‮»‬‭ ‬الإطلاق‭ ‬الرسمي‭ ‬لتطبيق‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭. ‬وتم‭ ‬إعداد‭ ‬تطبيق‭ ‬نسمعكم،‭ ‬وهو‭ ‬تطبيق‭ ‬لغة‭ ‬إشارة‭ ‬رائد،‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬تواصل‭ ‬الأشخاص‭ ‬مع‭ ‬مجتمع‭ ‬الصم‭ ‬وضعاف‭ ‬السمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬سهلة‭ ‬الاستخدام‭ ‬لمستخدمي‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭. ‬وتم‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬المبتكر‭ ‬بواسطة‭ ‬إنفيتا‭.‬

وفي‭ ‬عالم‭ ‬يعد‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬أمرًا‭ ‬ضروريا‭ ‬لبناء‭ ‬الروابط‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشمولية‭ ‬يبرز‭ ‬‮«‬نسمعكم‮»‬‭ ‬كمنارة‭ ‬أمل‭ ‬تذلل‭ ‬الحواجز‭ ‬وتجعل‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬فهم‭ ‬الجميع‭.‬

ويتميز‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬نسمعكم‮»‬‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الميزات‭ ‬المطورة‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التواصل‭ ‬بلغة‭ ‬الإشارة،‭ ‬هي‭ ‬كالآتي‭:‬

. ‭ ‬سهولة‭ ‬التسجيل‭: ‬ما‭ ‬عليك‭ ‬سوى‭ ‬اتباع‭ ‬بعض‭ ‬الخطوات‭ ‬البسيطة‭ ‬للتسجيل‭ ‬في‭ ‬نسمعكم،‭ ‬سواء‭ ‬كنت‭ ‬عميلاً‭ ‬أو‭ ‬مترجمًا‭.‬

. ‭ ‬مساعدة‭ ‬بلغات‭ ‬متعددة‭: ‬يمكنك‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬المترجمين‭ ‬الفوريين‭ ‬لدينا‭ ‬بمجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬اللغات‭ ‬المنطوقة‭ ‬ولغات‭ ‬الإشارة،‭ ‬هم‭ ‬بجانبك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬الرحلة‭.‬

. ‭ ‬إمكانية‭ ‬الاستخدام‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬جهاز‭: ‬يمكنك‭ ‬استخدام‭ ‬نسمعكم‭ ‬على‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬والجهاز‭ ‬اللوحي‭ ‬المحمول‭ ‬أو‭ ‬الكمبيوتر‭.‬

. ‭ ‬حجز‭ ‬المواعيد‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬الفوري‭: ‬يمكنك‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المترجمين‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭.‬

. ‭ ‬إمكانية‭ ‬التوافر‭: ‬يتوافر‭ ‬نسمعكم‭ ‬في‭ ‬الزمان‭ ‬والمكان‭ ‬الذي‭ ‬تحدده‭ ‬لأنه‭ ‬يوفر‭ ‬دعمًا‭ ‬صوتيًا‭ ‬ومرئياً‭. ‬

. ‭ ‬قيّم‭ ‬تجربتك‭: ‬يتم‭ ‬تشجيع‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬كل‭ ‬مكالمة‭. ‬نتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬نحن‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬خدماتنا‭ ‬باستمرار‭. ‬

. ‭ ‬ترجمة‭ ‬شفوية‭ ‬من‭ ‬مترجمين‭ ‬فوريين‭ ‬معتمدين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭: ‬قمنا‭ ‬بتخصيص‭ ‬مترجمين‭ ‬فوريين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬لمساعدتك‭.‬

. ‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية‭: ‬أنت‭ ‬محل‭ ‬تقدير‭ ‬واهتمام،‭ ‬تواصل‭ ‬معنا‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬نسمعكم‭.‬

ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬نسمعكم‮»‬‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬تطبيق‭ ‬لترجمة‭ ‬اللغات،‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬أداة‭ ‬قوية‭ ‬للاندماج‭ ‬والتواصل‭. ‬وباستخدام‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬يستطيع‭ ‬المستخدمون‭ ‬كسر‭ ‬حواجز‭ ‬التواصل‭ ‬وتعزيز‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً‭.‬

وحول‭ ‬ذلك‭ ‬قالد‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬سالم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬إنفيتا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬شركة‭ ‬إنفيتا‭ ‬ملتزمة‭ ‬بإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تعالج‭ ‬التحديات‭ ‬المجتمعية‭. ‬نسمعكم‭ ‬هو‭ ‬أحدث‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتنا‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬الرائدة‭. ‬وأنا‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التطبيق‭ ‬سوف‭ ‬يتجاوز‭ ‬احتياجات‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬راهول‭ ‬بهالا‭ ‬مؤسس‭ ‬نسمعكم‭: ‬‮«‬نسمعكم‭ ‬يمثل‭ ‬التزامنا‭ ‬بإنشاء‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬تعزز‭ ‬الشمولية‭. ‬ونحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كسر‭ ‬حواجز‭ ‬التواصل‭ ‬يمكننا‭ ‬بناء‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً‭ ‬وتعاطفاً‭. ‬نسمعكم‭ ‬هو‭ ‬تغيير‭ ‬لقواعد‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الصم‭ ‬وضعاف‭ ‬السمع‭ ‬والمجتمع‭. ‬إنها‭ ‬أداة‭ ‬رائعة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يسمعون‭ ‬والذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬تطبيق‭ ‬نسمعكم‭ ‬متاحًا‭ ‬للتحميل‭ ‬على‭ ‬ Apple Store و Google play و Huwaei App gallery بدءًا‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭. ‬وسيكون‭ ‬متاحًا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬ iOS و Android.

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