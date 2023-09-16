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المنامة يتعاقد رسميا مع علي جابر

9/16/2023 7:10:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة


تعاقد‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬رسميا‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬جابر‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬مواسم‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬‮٢٠٢٣‬‭-‬‮٢٠٢٤‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬دائمة‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬المفاوضات‭ ‬والتوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬يذكر‭ ‬ان‭ ‬أندية‭ ‬الأهلي‭ ‬والمحرق‭ ‬طلبت‭ ‬خدمات‭ ‬اللاعب‭ ‬أيضا‭ ‬لكن‭ ‬عرض‭ ‬المنامة‭ ‬كان‭ ‬الأفضل‭ ‬بعد‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬متطلبات‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬بمنحه‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬بنظام‭ ‬الاعارة‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬وهم‭ ‬مهيد‭ ‬أمير‭ ‬ومحمد‭ ‬جاسم‭ ‬وعلي‭ ‬عون‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬علي‭ ‬جابر‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المواهب‭ ‬الصاعدة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني،‭ ‬ويمتلك‭ ‬امكانيات‭ ‬بدنية‭ ‬وفنية‭ ‬هائلة‭ ‬ووجوده‭ ‬مع‭ ‬المنامة‭ ‬سيشكل‭ ‬قوة‭ ‬اضافية‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬حظوظ‭ ‬الفريق‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭.‬

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