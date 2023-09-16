المنامة يتعاقد رسميا مع علي جابر
التاريخ
9/16/2023 7:10:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة
تعاقد نادي المنامة رسميا مع اللاعب علي جابر لمدة أربعة مواسم قادما من نادي النجمة لتمثيل الفريق الأول لكرة السلة بنادي المنامة ابتداء من الموسم القادم ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وذلك في صفقة انتقال دائمة بعد نجاح المفاوضات والتوصل الى اتفاق مع مجلس إدارة نادي النجمة، يذكر ان أندية الأهلي والمحرق طلبت خدمات اللاعب أيضا لكن عرض المنامة كان الأفضل بعد الموافقة على متطلبات نادي النجمة بمنحه ثلاثة لاعبين بنظام الاعارة في صفقة تبادل وهم مهيد أمير ومحمد جاسم وعلي عون إلى جانب مبلغ مالي.
الجدير بالذكر ان علي جابر يعد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة السلة البحرينية، وهو من الركائز الأساسية في تشكيلة منتخبنا الوطني، ويمتلك امكانيات بدنية وفنية هائلة ووجوده مع المنامة سيشكل قوة اضافية تعزز من حظوظ الفريق لتحقيق مزيد من الانجازات.
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