العلوي: إنجازات منتخب السلة انعكاس للرعاية الكريمة من القيادة

وأشار‭ ‬العلوي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنجازات‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬تجسد‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القيادة،‭ ‬مثمناً‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتقودها‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬كإحدى‭ ‬ثمار‭ ‬دعم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وقال‭ ‬العلوي‭ ‬إن‭ ‬إنجازات‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬تترجم‭ ‬دعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭.‬

ونوه‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ودعمه‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وللاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬وقيادتها‭ ‬إلى‭ ‬التطور‭ ‬والنمو‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬