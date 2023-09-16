العلوي: إنجازات منتخب السلة انعكاس للرعاية الكريمة من القيادة

العلوي: إنجازات منتخب السلة انعكاس للرعاية الكريمة من القيادة
التاريخ
9/16/2023 7:10:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد وليد العلوي رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة أن إنجازات منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة بتأهله للمرحلة الحاسمة والنهائية من تصفيات أولمبياد باريس 2024، لأول مرة في تاريخ كرة السلة البحرينية، وتحقيقه قفزة هائلة في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا) حينما أصبح في المركز 69 على مستوى العالم، تعكس الرعاية الكبيرة والكريمة المقدمة من القيادة لمنظومة العمل الرياضية في المملكة، والتي تهيئ الأرضية المناسبة لتحقيق الإنجازات المشرفة التي تعكس التطور الملحوظ للرياضة البحرينية.
وأشار العلوي إلى أن إنجازات منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة تجسد ما تحظى به كرة السلة البحرينية من اهتمام خاص من قبل القيادة، مثمناً الرعاية الكريمة التي تحصل عليها الرياضة البحرينية وتقودها إلى مزيد من النجاحات كإحدى ثمار دعم جلالة الملك المعظم للرياضة البحرينية.
وقال العلوي إن إنجازات السلة البحرينية تترجم دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية.
ونوه رئيس اتحاد السلة بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ودعمه للاتحاد البحريني لكرة السلة وللاتحادات الرياضية وقيادتها إلى التطور والنمو وصولا إلى تحقيق المزيد من الانجازات المشرفة لمملكة البحرين، مشيدا بجهود سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
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