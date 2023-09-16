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العلوي: إنجازات منتخب السلة انعكاس للرعاية الكريمة من القيادة

9/16/2023 7:10:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬أن‭ ‬إنجازات‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بتأهله‭ ‬للمرحلة‭ ‬الحاسمة‭ ‬والنهائية‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتحقيقه‭ ‬قفزة‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الجديد‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬الفيبا‭) ‬حينما‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬69‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬تعكس‭ ‬الرعاية‭ ‬الكبيرة‭ ‬والكريمة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬لمنظومة‭ ‬العمل‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬تهيئ‭ ‬الأرضية‭ ‬المناسبة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التطور‭ ‬الملحوظ‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشار‭ ‬العلوي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنجازات‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬تجسد‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القيادة،‭ ‬مثمناً‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتقودها‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬كإحدى‭ ‬ثمار‭ ‬دعم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وقال‭ ‬العلوي‭ ‬إن‭ ‬إنجازات‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬تترجم‭ ‬دعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭.‬

ونوه‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ودعمه‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وللاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬وقيادتها‭ ‬إلى‭ ‬التطور‭ ‬والنمو‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

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