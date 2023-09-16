صربيا إلى ربع النهائي

صربيا إلى ربع النهائي
التاريخ
9/16/2023 7:10:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حجز نوفاك ديوكوفيتش مكاناً لصربيا في ربع نهائي كأس ديفيس لكرة المضرب، بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، بعد خمسة أيام فقط من فوزه بلقب بطولة أمريكا المفتوحة. وحقّق المصنف أوّل عالمياً فوزاً سهلاً 6-3 و6-4 ليمنح بلاده تقدماً بنتيجة 2-0 في فالنسيا، بعد فوز لاسلو دجيري في وقت سابق على ألبرت راموس -فينيولاس 6-4 و6-4. وكان هذا الظهور الأول لديوكوفيتش في مسابقة الفرق، منذ خسارة صربيا في نصف النهائي أمام كرواتيا في 2021. وفاز اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً بلقبه الـ24 في البطولات الأربع الكبرى نهاية الأسبوع الماضي بثلاث مجموعات نظيفة على الروسي دانييل مدفيديف في نهائي فلاشينغ ميدوز. قال «نولي»: أنا في حالة غبطة بعد كل ما حصل معي في الفترة الأخيرة على ملاعب التنس. وتابع: «اللعب لصربيا، لبلدي، هو شيء مختلف تماماً. هي مسؤولية كبرى، لكنها شرف وفخر في الوقت عينه». صربيا التي حسمت أيضاً مباراة الزوجي بمجموعتين، حجزت مكاناً في ربع النهائي المقرر في ملقا الإسبانية في نوفمبر، وذلك بعد فوزها على كوريا الجنوبية 3-0 الثلاثاء.
في المقابل، ودّعت إسبانيا، مضيفة دور الثمانية، المنافسة في ظل غياب نجمها كارلوس ألكاراز المصنف ثانياً عالمياً والذي فضل الخلود إلى الراحة بعد خروجه من نصف نهائي فلاشينغ ميدوز. وعما إذا كان حضور ديوكوفيتش يزيد من الضغط على الفريق الصربي، قال زميله دجيري: «قد يضع بعض الضغوط. لكني أحاول استخدام ذلك كحافز». وكان ديوكوفيتش لعب دوراً حاسماً في فوز صربيا بلقبها الوحيد في المسابقة عام 2010. تختتم صربيا مشوارها في دور المجموعات السبت أمام تشيكيا التي ضمنت التأهل أيضاً إلى دور الثمانية.
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