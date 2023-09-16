صربيا إلى ربع النهائي

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ودّعت‭ ‬إسبانيا،‭ ‬مضيفة‭ ‬دور‭ ‬الثمانية،‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬نجمها‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬المصنف‭ ‬ثانياً‭ ‬عالمياً‭ ‬والذي‭ ‬فضل‭ ‬الخلود‭ ‬إلى‭ ‬الراحة‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭. ‬وعما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬حضور‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الصربي،‭ ‬قال‭ ‬زميله‭ ‬دجيري‭: ‬‮«‬قد‭ ‬يضع‭ ‬بعض‭ ‬الضغوط‭. ‬لكني‭ ‬أحاول‭ ‬استخدام‭ ‬ذلك‭ ‬كحافز‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬لعب‭ ‬دوراً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬صربيا‭ ‬بلقبها‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬عام‭ ‬2010‭. ‬تختتم‭ ‬صربيا‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬تشيكيا‭ ‬التي‭ ‬ضمنت‭ ‬التأهل‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭.‬