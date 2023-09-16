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صربيا إلى ربع النهائي

9/16/2023 7:10:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حجز‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬مكاناً‭ ‬لصربيا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬ديفيس‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الإسباني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬دافيدوفيتش‭ ‬فوكينا،‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭. ‬وحقّق‭ ‬المصنف‭ ‬أوّل‭ ‬عالمياً‭ ‬فوزاً‭ ‬سهلاً‭ ‬6-3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬ليمنح‭ ‬بلاده‭ ‬تقدماً‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬فالنسيا،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬لاسلو‭ ‬دجيري‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬على‭ ‬ألبرت‭ ‬راموس‭ -‬فينيولاس‭ ‬6-4‭ ‬و6‭-‬4‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬لديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الفرق،‭ ‬منذ‭ ‬خسارة‭ ‬صربيا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬كرواتيا‭ ‬في‭ ‬2021‭. ‬وفاز‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬36‭ ‬عاماً‭ ‬بلقبه‭ ‬الـ24‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭. ‬قال‭ ‬‮«‬نولي‮»‬‭: ‬أنا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غبطة‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬معي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬التنس‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬اللعب‭ ‬لصربيا،‭ ‬لبلدي،‭ ‬هو‭ ‬شيء‭ ‬مختلف‭ ‬تماماً‭. ‬هي‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبرى،‭ ‬لكنها‭ ‬شرف‭ ‬وفخر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‮»‬‭. ‬صربيا‭ ‬التي‭ ‬حسمت‭ ‬أيضاً‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬بمجموعتين،‭ ‬حجزت‭ ‬مكاناً‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬ملقا‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬3‭-‬0‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ودّعت‭ ‬إسبانيا،‭ ‬مضيفة‭ ‬دور‭ ‬الثمانية،‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬نجمها‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬المصنف‭ ‬ثانياً‭ ‬عالمياً‭ ‬والذي‭ ‬فضل‭ ‬الخلود‭ ‬إلى‭ ‬الراحة‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭. ‬وعما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬حضور‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الصربي،‭ ‬قال‭ ‬زميله‭ ‬دجيري‭: ‬‮«‬قد‭ ‬يضع‭ ‬بعض‭ ‬الضغوط‭. ‬لكني‭ ‬أحاول‭ ‬استخدام‭ ‬ذلك‭ ‬كحافز‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬لعب‭ ‬دوراً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬صربيا‭ ‬بلقبها‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬عام‭ ‬2010‭. ‬تختتم‭ ‬صربيا‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬تشيكيا‭ ‬التي‭ ‬ضمنت‭ ‬التأهل‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭.‬

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