الـتـحـقيق مع مديرة مدرسة بعد التقصير فـي انـصـراف الطـالـبـات فـي نهاية الدوام
التاريخ
9/16/2023 7:10:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أحالت وزارة التربية والتعليم مديرة مدرسة حكومية وعددا من منتسبات الإدارة المدرسية إلى التحقيق الإداري بعد ما تم رصده من قبل إدارة العمليات التعليمية المختصة بالتنسيق مع إدارة تقييم المخاطر والشؤون القانونية من تقصير من قبل الإدارة المدرسية في تنظيم إجراءات انصراف الطالبات في نهاية وقت الدوام المدرسي، فضلاً عن الإهمال في التعامل الحذر مع انصراف الطلبة من ذوي التحديات الذهنية.
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