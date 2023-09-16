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الـتـحـقيق مع مديرة مدرسة بعد التقصير فـي انـصـراف الطـالـبـات فـي نهاية الدوام

9/16/2023 7:10:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أحالت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬مديرة‭ ‬مدرسة‭ ‬حكومية‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬منتسبات‭ ‬الإدارة‭ ‬المدرسية‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬الإداري‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬رصده‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬التعليمية‭ ‬المختصة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬تقييم‭ ‬المخاطر‭ ‬والشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬من‭ ‬تقصير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارة‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬إجراءات‭ ‬انصراف‭ ‬الطالبات‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬وقت‭ ‬الدوام‭ ‬المدرسي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الإهمال‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬الحذر‭ ‬مع‭ ‬انصراف‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬التحديات‭ ‬الذهنية‭.‬

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