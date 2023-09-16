التحقيق مع محام نشر بيانات موكله بمحضر المحكمة عبر السوشيال ميديا

‭ ‬حيث‭ ‬اتخذت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬فأخطرت‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬بالواقعة‭ ‬واستدعت‭ ‬المحامي‭ ‬المعني‭ ‬واستجوبته‭ ‬وواجهته‭ ‬بما‭ ‬نشره‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬نشر‭ ‬أسماء‭ ‬أو‭ ‬صور‭ ‬المتهمين‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬إلا‭ ‬بإذن‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬المحكمة‭ ‬حسب‭ ‬الأحوال‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أكدت‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬الجميع‭ ‬بأحكام‭ ‬القانون‭ ‬وعدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بسير‭ ‬العدالة‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنشر‭ ‬صور‭ ‬وأسماء‭ ‬المتهمين‭ ‬دون‭ ‬إذن‭ ‬قضائي‭ ‬وقبل‭ ‬الفصل‭ ‬نهائياً‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية،‭ ‬أو‭ ‬نشر‭ ‬مجريات‭ ‬التحقيق‭ ‬والمحاكمة‭ ‬والوثائق‭ ‬في‭ ‬الدعاوى‭ ‬الجنائية‭ ‬والمدنية‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬المبينة‭ ‬بالقانون،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬حظر‭ ‬نشر‭ ‬مداولات‭ ‬المحاكم،‭ ‬وأي‭ ‬أخبار‭ ‬بشأن‭ ‬الدعاوى‭ ‬الشرعية،‭ ‬وكذا‭ ‬أسماء‭ ‬وصور‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الجرائم‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يقع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يسهم‭ ‬بأية‭ ‬وسيلة‭ ‬في‭ ‬النشر‭ ‬والتداول‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬القانون‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬للمساءلة‭ ‬الجنائية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قصد‭ ‬المشرع‭ ‬من‭ ‬حظر‭ ‬وتجريم‭ ‬نشر‭ ‬وتداول‭ ‬تلك‭ ‬المعلومات‭ ‬والأخبار‭ ‬والبيانات‭ ‬هو‭ ‬حفظ‭ ‬السمعة‭ ‬والأعراض،‭ ‬وحماية‭ ‬خصوصية‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يستنفد‭ ‬القضاء‭ ‬الموضوعي‭ ‬ولايته‭ ‬وفصله‭ ‬نهائياً‭ ‬في‭ ‬الدعوى،‭ ‬وهي‭ ‬مقاصد‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يتحراها‭ ‬المحامي‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬مهنته‭ ‬امتثالاً‭ ‬للقانون‭ ‬ورعاية‭ ‬لحقوق‭ ‬موكليه‭ ‬وحفاظاً‭ ‬على‭ ‬أسرارهم‭ ‬التي‭ ‬أؤتمن‭ ‬عليها،‭ ‬فإذا‭ ‬ما‭ ‬أخل‭ ‬بها‭ ‬قامت‭ ‬مسئوليته‭ ‬مهنياً‭ ‬وجنائياً‭ ‬أمام‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يعاقب‭ ‬مرتكب‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬يسهم‭ ‬بأي‭ ‬صورة‭ ‬في‭ ‬النشر‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكامه‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬بالغرامة‭.‬