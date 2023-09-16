Sunday, 17 September 2023 05:34 GMT

التحقيق مع محام نشر بيانات موكله بمحضر المحكمة عبر السوشيال ميديا

9/16/2023 7:10:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرحت‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الالكترونية‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬أجرت‭ ‬تحقيقاً‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬ورد‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬مفاده‭ ‬قيام‭ ‬أحد‭ ‬المحامين‭ ‬بنشر‭ ‬محضر‭ ‬جلسة‭ ‬محاكمة‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬جنائية‭ ‬تتضمن‭ ‬اسم‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬المتاح‭ ‬للعامة‭ ‬بمواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وبالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭.‬

‭ ‬حيث‭ ‬اتخذت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬فأخطرت‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬بالواقعة‭ ‬واستدعت‭ ‬المحامي‭ ‬المعني‭ ‬واستجوبته‭ ‬وواجهته‭ ‬بما‭ ‬نشره‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬نشر‭ ‬أسماء‭ ‬أو‭ ‬صور‭ ‬المتهمين‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬إلا‭ ‬بإذن‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬المحكمة‭ ‬حسب‭ ‬الأحوال‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أكدت‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬الجميع‭ ‬بأحكام‭ ‬القانون‭ ‬وعدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بسير‭ ‬العدالة‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنشر‭ ‬صور‭ ‬وأسماء‭ ‬المتهمين‭ ‬دون‭ ‬إذن‭ ‬قضائي‭ ‬وقبل‭ ‬الفصل‭ ‬نهائياً‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية،‭ ‬أو‭ ‬نشر‭ ‬مجريات‭ ‬التحقيق‭ ‬والمحاكمة‭ ‬والوثائق‭ ‬في‭ ‬الدعاوى‭ ‬الجنائية‭ ‬والمدنية‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬المبينة‭ ‬بالقانون،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬حظر‭ ‬نشر‭ ‬مداولات‭ ‬المحاكم،‭ ‬وأي‭ ‬أخبار‭ ‬بشأن‭ ‬الدعاوى‭ ‬الشرعية،‭ ‬وكذا‭ ‬أسماء‭ ‬وصور‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الجرائم‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يقع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يسهم‭ ‬بأية‭ ‬وسيلة‭ ‬في‭ ‬النشر‭ ‬والتداول‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬القانون‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬للمساءلة‭ ‬الجنائية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قصد‭ ‬المشرع‭ ‬من‭ ‬حظر‭ ‬وتجريم‭ ‬نشر‭ ‬وتداول‭ ‬تلك‭ ‬المعلومات‭ ‬والأخبار‭ ‬والبيانات‭ ‬هو‭ ‬حفظ‭ ‬السمعة‭ ‬والأعراض،‭ ‬وحماية‭ ‬خصوصية‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يستنفد‭ ‬القضاء‭ ‬الموضوعي‭ ‬ولايته‭ ‬وفصله‭ ‬نهائياً‭ ‬في‭ ‬الدعوى،‭ ‬وهي‭ ‬مقاصد‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يتحراها‭ ‬المحامي‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬مهنته‭ ‬امتثالاً‭ ‬للقانون‭ ‬ورعاية‭ ‬لحقوق‭ ‬موكليه‭ ‬وحفاظاً‭ ‬على‭ ‬أسرارهم‭ ‬التي‭ ‬أؤتمن‭ ‬عليها،‭ ‬فإذا‭ ‬ما‭ ‬أخل‭ ‬بها‭ ‬قامت‭ ‬مسئوليته‭ ‬مهنياً‭ ‬وجنائياً‭ ‬أمام‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يعاقب‭ ‬مرتكب‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬يسهم‭ ‬بأي‭ ‬صورة‭ ‬في‭ ‬النشر‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكامه‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬بالغرامة‭.‬

MENAFN16092023000055011008ID1107082829

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث