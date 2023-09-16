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الزعيم الكوري الشمالي يعاين أسلحة برفقة وزير الدفاع الروسي في فلاديفوستوك

9/16/2023 7:10:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) موسكو‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬التقى‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭-‬أون‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬في‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الشرق‭ ‬الروسي‭ ‬حيث‭ ‬عاين‭ ‬أسلحة‭ ‬روسية‭ ‬متطوّرة‭ ‬بينها‭ ‬نظام‭ ‬صواريخ‭ ‬فرط‭ ‬صوتية‭. ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الروسية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬تاس‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬كيم‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬روسيا‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬كنيفيتشي‭ ‬في‭ ‬فلاديسفوستوك‭ ‬آتيًا‭ ‬من‭ ‬كومسومولسك‭-‬نا‭-‬أموري‭ ‬حيث‭ ‬زار‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مصانع‭ ‬طيران‭.‬

وعرض‭ ‬شويغو‭ ‬على‭ ‬كيم‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬كنيفيتشي‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬ميغ‭-‬31‮»‬‭ ‬مجهّزة‭ ‬بصواريخ‭ ‬فرط‭ ‬صوتية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬كينجال‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬وتفحّص‭ ‬كيم‭ ‬أيضًا‭ ‬قاذفات‭ ‬قنابل‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ Tu -160‭ ‬و Tu -95 MS ‭ ‬و Tu -22 M 3‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تشكّل‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬المكوّن‭ ‬الجوي‭ ‬للقوات‭ ‬النووية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الروسية‮»‬‭. ‬ووفق‭ ‬لقطات‭ ‬بثتها‭ ‬موسكو،‭ ‬كان‭ ‬كيم‭ ‬يصغي‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭. ‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭-‬أون‭ ‬سيحضر‭ ‬في‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬‮«‬عرضًا‮»‬‭ ‬لأسطول‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬الروسي‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬الكبيرة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬أقاصي‭ ‬روسيا‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬صعد‭ ‬كيم‭ ‬إلى‭ ‬السفينة‭ ‬الحربية‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬مارشال‭ ‬شابوشنيكوف‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬قائد‭ ‬الفرقاطة‭. ‬

وكان‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬السفينة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للأسطول‭ ‬الروسي‭ ‬نيكولاي‭ ‬يفمينوف‭ ‬الذي‭ ‬شرح‭ ‬للزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬خصائص‭ ‬السفينة‭ ‬والأسلحة‭ ‬المضادة‭ ‬للغواصات‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬قاذفات‭ ‬طوربيد‭ ‬رباعية‭ ‬وقاذفات‭ ‬صواريخ‭ ‬ RBU -6000‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تاس‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬يزور‭ ‬كيم‭ ‬أيضًا‭ ‬‮«‬جامعة‭ ‬الشرق‭ ‬الأقصى‭ ‬الفدرالية‭ ‬وبعض‭ ‬منشآت‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مختبرات‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬الاحياء‭ ‬البحري‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬بوتين‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الروسي‭.‬

ويوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬والزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬في‭ ‬فوستوتشني‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬كيلومتر‭ ‬شرق‭ ‬موسكو‭. ‬

ووجه‭ ‬كيم‭ ‬دعوة‭ ‬لبوتين‭ ‬لزيارة‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يُوقع‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭. ‬وتشتبه‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬بأن‭ ‬موسكو‭ ‬تسعى‭ ‬لشراء‭ ‬أسلحة‭ ‬من‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬الأوكراني‭. ‬ويشتبه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬تريد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬لبرامجها‭ ‬النووية‭ ‬والصاروخية‭. ‬

وأهدى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الزعيمين‭ ‬الى‭ ‬الآخر‭ ‬بندقية‭ ‬بعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقداه‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬شرق‭ ‬روسيا‭. ‬وترتدي‭ ‬هذه‭ ‬الهدايا‭ ‬رمزية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المخاوف‭ ‬الغربية‭. ‬وأكّد‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬أن‭ ‬التقارب‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬هو‭ ‬‮«‬أولوية‭ ‬قصوى‮»‬‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬ينتهجها‭ ‬بلده،‭ ‬فيما‭ ‬أشاد‭ ‬بوتين‭ ‬بـ«تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬مستقبلًا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭.‬

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