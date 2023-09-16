المدعي الخاص يطلب إصدار أمر بالحد من تصريحات ترامب قبل محاكمته

وردّ‭ ‬ترامب‭ ‬سريعا‭ ‬على‭ ‬منصته‭ ‬‮«‬تروث‭ ‬سوشال‮»‬‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إذًا‭ ‬أقوم‭ ‬بحملة‭ ‬انتخابية‭ ‬لأصبح‭ ‬رئيسًا‭ (...) ‬ولا‭ ‬يُسمح‭ ‬لي‭ ‬بالتعليق؟‭ ‬إنهم‭ ‬يسرّبون‭ ‬معلومات‭ ‬ويكذبون‭ ‬ويقاضون‭ ‬ولن‭ ‬يسمحوا‭ ‬لي‭ ‬بالكلام؟‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬سميث‭ ‬أن‭ ‬تصريحات‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬ملموس‭ ‬على‭ ‬حياد‭ ‬هيئة‭ ‬المحلّفين‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬الشهود‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬قضائية‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬فرد‭ ‬يقرأ‭ ‬أو‭ ‬يسمع‭ ‬تعليقات‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يخشى‭ ‬منطقيًا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الهدف‭ ‬التالي‭ ‬لهجمات‭ ‬المدّعى‭ ‬عليه‮»‬‭.‬

ويعدّ‭ ‬ترامب‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‭ ‬لنيل‭ ‬ترشيح‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬لمواجهة‭ ‬الرئيس‭ ‬الديموقراطي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2024‭. ‬الا‭ ‬أنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬يواجه‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬إجراءات‭ ‬محاكمة‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬محاولة‭ ‬التلاعب‭ ‬بنتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬لعام‭ ‬2020‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬لصالح‭ ‬بايدن‭. ‬وستبدأ‭ ‬محاكمته‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬عشية‭ ‬‮«‬الثلاثاء‭ ‬الكبير‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬يدلي‭ ‬فيه‭ ‬الناخبون‭ ‬الجمهوريون‭ ‬بغالبيتهم‭ ‬بأصواتهم‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التمهيدية‭ ‬للحزب‭ ‬لاختيار‭ ‬مرشحهم‭.‬

وحتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬يسعى‭ ‬سميث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يُمنَع‭ ‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭ ‬من‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأي‭ ‬تصريحات‭ ‬مهينة‭ ‬بحق‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬ذُكر‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬يُذكر‭ ‬أو‭ ‬بشأن‭ ‬الشهود‭ ‬المستقبليين‭. ‬وسبق‭ ‬لترامب‭ ‬أن‭ ‬اتهم‭ ‬تشاتكن‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬تكرهه‮»‬‭ ‬ووصف‭ ‬مكتب‭ ‬المدّعي‭ ‬الخاص‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬من‭ ‬البلطجيّة‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬مكتب‭ ‬المدّعي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬تحوّلت‭ ‬إلى‭ ‬تهديدات‭ ‬حقيقية،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات‭ ‬سببها‭ ‬التصريحات‭ ‬المتكررة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المتّهم‮»‬‭. ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬أوقفت‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬توجيهها‭ ‬تهديدات‭ ‬بالقتل‭ ‬للقاضية‭ ‬تشاتكن‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تستجب‭ ‬بعد‭ ‬طلب‭ ‬سميث‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬تعليقات‭ ‬ترامب‭ ‬قبل‭ ‬محاكمته‭.‬