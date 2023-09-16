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قرارات رئاسية مصرية بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين ورفع حد الإعفاء الضريبي

9/16/2023 7:10:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ ‬ ‭ ‬سيد‭ ‬عبدالقادر


أصدر‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬قرارات‭ ‬مهمة‭ ‬أمس‭ ‬تتعلق‭ ‬بزيادة‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬والمتقاعدين،‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأعباء‭ ‬المعيشية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الآثار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬السلبية‭ ‬للأزمة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬خلفتها‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬وتمت‭ ‬مضاعفتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭. ‬

تضمنت‭ ‬القرارات‭ ‬زيادة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للدرجة‭ ‬السادسة‭ ‬لكافة‭ ‬العاملين‭ ‬بالجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬للدولة،‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬جنيه‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬3500‭ ‬جنيه‭.‬

مضاعفة‭ ‬المنحة‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬لأصحاب‭ ‬المعاشات‭ (‬المتقاعدين‭)‬،‭ ‬والمستفيدين‭ ‬منها،‭ ‬لتصبح‭ ‬‮«‬600‮»‬‭ ‬جنيه،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬‮«‬300‮»‬‭ ‬جنيه،‭ ‬بإجمالي‭ ‬‮«‬11‮»‬‭ ‬مليون‭ ‬مواطن‭.‬

كما‭ ‬وجه‭ ‬الرئيس‭ ‬بزيادة‭ ‬الفئات‭ ‬المالية‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬معاش‭ ‬تكافل‭ ‬وكرامة‭ ‬بنسبة‭ ‬15 ‭%‬ ‭ ‬بإجمالي‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬أسرة،‭ ‬وزيادة‭ ‬علاوة‭ ‬غلاء‭ ‬المعيشة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لتصح‭ ‬600‭ ‬جنيه‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬لكافة‭ ‬العاملين‭ ‬بأجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭.‬

ورفع‭ ‬حد‭ ‬الإعفاء‭ ‬الضريبي‭ ‬بنسبة‭ ‬‮«‬25 ‭%‬ ‮»‬،‭ ‬من‭ ‬‮«‬36‮»‬‭ ‬ألف‭ ‬جنيه،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬45‮»‬‭ ‬ألف‭ ‬جنيه،‭ ‬لكافة‭ ‬العاملين‭ ‬بالجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬للدولة،‭ ‬والهيئات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وشركات‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والقطاع‭ ‬العام‭.‬

كذلك‭ ‬تضمنت‭ ‬القرارات‭ ‬سرعة‭ ‬تطبيق‭ ‬زيادة‭ ‬بدل‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬للصحفيين‭ ‬المقيدين‭ ‬بالنقابة،‭ ‬ووفقا‭ ‬للمخصصات‭ ‬بذات‭ ‬الشأن‭ ‬بالموازنة‭ ‬العامة‭.‬

وقيام‭ ‬البنك‭ ‬الزراعي‭ ‬المصري‭ ‬بإطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬للتخفيف‭ ‬عن‭ ‬كاهل‭ ‬صغار‭ ‬الفلاحين‭ ‬والمزارعين،‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬الطبيعيين‭ ‬المتعثرين‭ ‬مع‭ ‬البنك،‭ ‬قبل‭ ‬أول‭ ‬يناير‭ ‬2022‭.‬

وقرر‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬إعفاء‭ ‬المتعثرين‭ ‬من‭ ‬سداد‭ ‬فوائد‭ ‬وغرامات‭ ‬تأخير‭ ‬سداد‭ ‬الأقساط‭ ‬المستحقة،‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لمشروعات‭ ‬التعمير‭ ‬والتنمية‭ ‬الزراعية،‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬نهاية‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬لمحافظة‭ ‬بني‭ ‬سويف‭ (‬140‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬القاهرة‭) ‬إنه‭ ‬يقدر‭ ‬حجم‭ ‬المعاناة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الأسرة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأعباء‭ ‬المعيشية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الآثار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬السلبية‭ ‬للأزمة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬خلفتها‭ ‬كورونا‭ ‬وتم‭ ‬مضاعفتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬يظل‭ ‬المواطن‭ ‬المصري‭ ‬بطل‭ ‬روايتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬وتظل‭ ‬جودة‭ ‬حياته‭ ‬هي‭ ‬هدفنا‭ ‬الأسمى،‭ ‬ويظل‭ ‬كل‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬وجداني‭ ‬وضميري،‭ ‬وأسعى‭ ‬لتوفير‭ ‬سبل‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬لهم‭ ‬ولعل‭ ‬المشروع‭ ‬القومي‭ ‬لتنمية‭ ‬الريف‭ ‬المصري‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭ ‬خير‭ ‬دلالة،‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬البسيط‭ ‬هو‭ ‬المستفيد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وأحلام‭ ‬المصريين‭ ‬هي‭ ‬أحلامي‭ ‬ولأنني‭ ‬استشعر‭ ‬احتياجاته‭ ‬وأقدرها‮»‬‭.‬

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