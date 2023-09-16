شركة الخدمات المالية العربية تختتم برنامج التدريب الصيفي Afs Isuites
التاريخ
9/16/2023 7:10:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت بنجاح شركة الخدمات المالية العربية ( AFS )، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، برنامج التدريب الصيفي لعام 2023، . AFS iSuites الآن في عامه الثاني، يقوم برنامج AFS iSuites بتوظيف المتدربين في المكتب الرئيسي للشركة في مملكة البحرين والمكاتب الإقليمية في جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، ما يؤكد التزام شركة AFS برعاية المواهب الشابة وتعزيز الابتكار.
ويعد برنامج AFS iSuites تجربة تدريب ديناميكية شاملة مصممة لتزويد الطلاب الطموحين بفرصة اكتساب الخبرة العملية والاطلاع على الرؤية القيمة للقطاع والتعرف على أحدث التقنيات المالية. شمل برنامج هذا العام مجموعة متنوعة من المتدربين، مما مكنهم من استكشاف جوانب مختلفة من قطاع المدفوعات أثناء العمل من قرب مع المختصين في المجال والموجهين.
وتعليقا على ذلك قال سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة : AFS «يعكس برنامج AFS iSuites حرصنا على تعزيز نمو المواهب الشابة في قطاع المدفوعات. نؤمن بأن رعاية القادة الناشئين وتعريفهم على حلول الدفع الرقمية المبتكرة أمر ضروري لتشكيل المستقبل».
ويمنح برنامج
AFS iSuites المتدربين فرصة حيوية لتجربة التنوع الثقافي للمكاتب الإقليمية لـ AFS ، ما يجعل رحلتهم ملامسة للواقع حيث يغمرون أنفسهم في بيئة الشركة الديناميكية والمرنة. غطى برنامج 2023 مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك المدفوعات الرقمية وإدارة المخاطر وخدمة العملاء وغير ذلك، مما يمنح المتدربين نظرة شاملة لنظام المدفوعات. حظي المتدربون بفرصة التعاون في مشاريع حقيقية، والمشاركة في ورش عمل من قبل خبراء الصناعة، ما أدى إلى زيادة مفهومهم لمشهد التكنولوجيا المالية.
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