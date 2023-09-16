شركة الخدمات المالية العربية تختتم برنامج التدريب الصيفي Afs Isuites

ويعد‭ ‬برنامج‭ ‬ AFS ‭ ‬ iSuites ‭ ‬تجربة‭ ‬تدريب‭ ‬ديناميكية‭ ‬شاملة‭ ‬مصممة‭ ‬لتزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬الطموحين‭ ‬بفرصة‭ ‬اكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬الرؤية‭ ‬القيمة‭ ‬للقطاع‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬المالية‭. ‬شمل‭ ‬برنامج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المتدربين،‭ ‬مما‭ ‬مكنهم‭ ‬من‭ ‬استكشاف‭ ‬جوانب‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬مع‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬والموجهين‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬سامر‭ ‬سليمان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ :‬ AFS ‭ ‬‮«‬يعكس‭ ‬برنامج‭ ‬ AFS ‭ ‬ iSuites ‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬نمو‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات‭. ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬رعاية‭ ‬القادة‭ ‬الناشئين‭ ‬وتعريفهم‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬المبتكرة‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬لتشكيل‭ ‬المستقبل‮»‬‭.

‬ويمنح‭ ‬برنامج‭

‬ AFS ‭ ‬ iSuites ‭ ‬المتدربين‭ ‬فرصة‭ ‬حيوية‭ ‬لتجربة‭ ‬التنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬للمكاتب‭ ‬الإقليمية‭ ‬لـ AFS ‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬رحلتهم‭ ‬ملامسة‭ ‬للواقع‭ ‬حيث‭ ‬يغمرون‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬الشركة‭ ‬الديناميكية‭ ‬والمرنة‭. ‬غطى‭ ‬برنامج‭ ‬2023‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬وغير‭ ‬ذلك،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬المتدربين‭ ‬نظرة‭ ‬شاملة‭ ‬لنظام‭ ‬المدفوعات‭. ‬حظي‭ ‬المتدربون‭ ‬بفرصة‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬حقيقية،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خبراء‭ ‬الصناعة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مفهومهم‭ ‬لمشهد‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬