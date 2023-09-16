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شركة الخدمات المالية العربية تختتم برنامج التدريب الصيفي Afs Isuites

9/16/2023 7:10:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬بنجاح‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ (‬ AFS ‭)‬،‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬وأداة‭ ‬تمكين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ .‬ AFS ‭ ‬ iSuites ‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬عامه‭ ‬الثاني،‭ ‬يقوم‭ ‬برنامج‭ ‬ AFS ‭ ‬ iSuites ‭ ‬بتوظيف‭ ‬المتدربين‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمكاتب‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬برعاية‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭.‬

ويعد‭ ‬برنامج‭ ‬ AFS ‭ ‬ iSuites ‭ ‬تجربة‭ ‬تدريب‭ ‬ديناميكية‭ ‬شاملة‭ ‬مصممة‭ ‬لتزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬الطموحين‭ ‬بفرصة‭ ‬اكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬الرؤية‭ ‬القيمة‭ ‬للقطاع‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬المالية‭. ‬شمل‭ ‬برنامج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المتدربين،‭ ‬مما‭ ‬مكنهم‭ ‬من‭ ‬استكشاف‭ ‬جوانب‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬مع‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬والموجهين‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬سامر‭ ‬سليمان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ :‬ AFS ‭ ‬‮«‬يعكس‭ ‬برنامج‭ ‬ AFS ‭ ‬ iSuites ‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬نمو‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات‭. ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬رعاية‭ ‬القادة‭ ‬الناشئين‭ ‬وتعريفهم‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬المبتكرة‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬لتشكيل‭ ‬المستقبل‮»‬‭.
‬ويمنح‭ ‬برنامج‭
 AFS ‭ ‬ iSuites ‭ ‬المتدربين‭ ‬فرصة‭ ‬حيوية‭ ‬لتجربة‭ ‬التنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬للمكاتب‭ ‬الإقليمية‭ ‬لـ AFS ‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬رحلتهم‭ ‬ملامسة‭ ‬للواقع‭ ‬حيث‭ ‬يغمرون‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬الشركة‭ ‬الديناميكية‭ ‬والمرنة‭. ‬غطى‭ ‬برنامج‭ ‬2023‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬وغير‭ ‬ذلك،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬المتدربين‭ ‬نظرة‭ ‬شاملة‭ ‬لنظام‭ ‬المدفوعات‭. ‬حظي‭ ‬المتدربون‭ ‬بفرصة‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬حقيقية،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خبراء‭ ‬الصناعة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مفهومهم‭ ‬لمشهد‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬

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