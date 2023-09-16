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اتفاق البحرين والولايات المتحدة.. حقبة جديدة في التعاون العالمي

9/16/2023 7:10:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬مشهد‭ ‬جيوسياسي‭ ‬سريع‭ ‬التطور،‭ ‬الروابط‭ ‬التي‭ ‬تقيمها‭ ‬الدول‭ ‬اليوم‭ ‬ستشكل‭ ‬مسار‭ ‬الشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬غدًا‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬تمثل‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬الأخيرة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لحظة‭ ‬مفصلية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار،‭ ‬الالتزام‭ ‬المشترك‭ ‬بالأمن‭ ‬العالمي‭ ‬والازدهار‭ ‬ومناصرة‭ ‬القيم‭ ‬المشتركة‭.‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬بعض‭ ‬الآثار‭ ‬الفريدة‭ ‬لهذه‭ ‬الزيارة‭:‬

1‭) ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬باعتبارها‭ ‬ركيزة‭ ‬دبلوماسية‭: ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأكيد‭ ‬تطوير‭ ‬ونشر‭ ‬التقنيات‭ ‬الموثوقة‭. ‬فإن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تعرض‭ ‬استراتيجية‭ ‬دبلوماسية‭ ‬للعصر‭ ‬الجديد‭. ‬وبينما‭ ‬تتصارع‭ ‬الدول‭ ‬مع‭ ‬مخاوف‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وأخلاقيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬يصبح‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭. ‬وتضرب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالقدوة،‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مستقبل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬رقميًا‭.‬

2‭) ‬نموذج‭ ‬الدفاع‭ ‬الموسع‭: ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شمول‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬تبرز‭ ‬استراتيجية‭ ‬الدفاع‭ ‬الجديدة‭ ‬باعتبارها‭ ‬متعددة‭ ‬الأوجه،‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل‭ ‬حيث‭ ‬تكون‭ ‬البراعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬محورية‭ ‬مثل‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية

3‭) ‬الدبلوماسية‭ ‬المرنة‭ (‬ Elastic ‭ ‬ Diplomacy ‭) ‬إن‭ ‬الطبيعة‭ ‬المفتوحة‭ ‬للاتفاقية‭ ‬تعني‭ ‬إدخال‭ ‬‮«‬الدبلوماسية‭ ‬المرنة‮»‬‭. ‬وبدلاً‭ ‬من‭ ‬المصطلحات‭ ‬الصارمة‭ ‬والمحددة‭ ‬جيداً،‭ ‬تعترف‭ ‬الدولتان‭ ‬بسيولة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬وتضعان‭ ‬نفسيهما‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يسمح‭ ‬لهما‭ ‬بالتكيف‭. ‬ويضمن‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬المرن‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬الشراكة‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬مع‭ ‬تغير‭ ‬السيناريوهات‭ ‬العالمية‭. ‬

4‭) ‬نموذج‭ ‬عالمي‭: ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تعزز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬آثارها‭ ‬الأوسع‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬نموذج‭ ‬للتعاون‭ ‬العالمي‭. ‬إنه‭ ‬يلمح‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للدول‭ ‬تكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقات،‭ ‬وإقامة‭ ‬روابط‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬الحالية‭ ‬المشتركة‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬المستقبلية‭ ‬المتوقعة‭.‬

5‭) ‬تضخيم‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭: ‬إن‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والاتفاق‭ ‬والرؤية‭ ‬المشتركة‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬كلاعب‭ ‬إقليمي‭ ‬ولكن‭ ‬كلاعب‭ ‬محوري‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭. ‬وفي‭ ‬عالم‭ ‬تهيمن‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬روايات‭ ‬القوى‭ ‬العظمى،‭ ‬يُظهر‭ ‬الدور‭ ‬الاستباقي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الأهمية‭ ‬المتزايدة‭ ‬لقيادة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬العالمية‭.‬

وتأكيدًا‭ ‬لالتزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬بالسلام‭ ‬والأمن‭ ‬والتصدي‭ ‬للتحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المملكة‭ ‬النشط‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬

{ عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الإداريين‭ ‬البحرينية عضو‭ ‬بجمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية

MENAFN16092023000055011008ID1107082823

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