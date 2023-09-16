اتفاق البحرين والولايات المتحدة.. حقبة جديدة في التعاون العالمي
التاريخ
9/16/2023 7:10:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في مشهد جيوسياسي سريع التطور، الروابط التي تقيمها الدول اليوم ستشكل مسار الشؤون الدولية غدًا. ومن هذا المنطلق، تمثل الزيارة الرسمية الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحظة مفصلية في تاريخ العلاقات بين البلدين. وتؤكد هذه الزيارة، التي تميزت بالتوقيع على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، الالتزام المشترك بالأمن العالمي والازدهار ومناصرة القيم المشتركة.
وفيما يلي بعض الآثار الفريدة لهذه الزيارة:
1) الثقة في التكنولوجيا باعتبارها ركيزة دبلوماسية: من خلال تأكيد تطوير ونشر التقنيات الموثوقة. فإن الاتفاقية تعرض استراتيجية دبلوماسية للعصر الجديد. وبينما تتصارع الدول مع مخاوف الأمن السيبراني وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يصبح بناء الثقة في التكنولوجيا حجر الزاوية. وتضرب مملكة البحرين والولايات المتحدة بالقدوة، مما يشير إلى أن مستقبل الدبلوماسية قد يكون رقميًا.
2) نموذج الدفاع الموسع: من خلال شمول التكنولوجيا والتجارة والاستثمار ضمن نطاق الاتفاقية، تبرز استراتيجية الدفاع الجديدة باعتبارها متعددة الأوجه، مما يشير إلى المستقبل حيث تكون البراعة الاقتصادية والتكنولوجية محورية مثل القوة العسكرية
3) الدبلوماسية المرنة ( Elastic Diplomacy ) إن الطبيعة المفتوحة للاتفاقية تعني إدخال «الدبلوماسية المرنة». وبدلاً من المصطلحات الصارمة والمحددة جيداً، تعترف الدولتان بسيولة التحديات العالمية وتضعان نفسيهما في وضع يسمح لهما بالتكيف. ويضمن هذا النهج المرن أن تظل الشراكة ذات أهمية مع تغير السيناريوهات العالمية.
4) نموذج عالمي: وفي حين أن الاتفاقية تعزز العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، إلا أن آثارها الأوسع تتمثل في تقديم نموذج للتعاون العالمي. إنه يلمح إلى المستقبل حيث يمكن للدول تكرار مثل هذه الاتفاقات، وإقامة روابط ليس فقط على المصالح الحالية المشتركة ولكن على التحديات المستقبلية المتوقعة.
5) تضخيم القيادة في الشرق الأوسط: إن الاجتماعات والاتفاق والرؤية المشتركة تعزز مكانة مملكة البحرين، ليس فقط كلاعب إقليمي ولكن كلاعب محوري على الساحة العالمية. وفي عالم تهيمن عليه في كثير من الأحيان روايات القوى العظمى، يُظهر الدور الاستباقي لمملكة البحرين الأهمية المتزايدة لقيادة الشرق الأوسط في الشؤون العالمية.
وتأكيدًا لالتزام مملكة البحرين الثابت بالسلام والأمن والتصدي للتحديات الإقليمية والعالمية، كانت هذه الزيارة بمثابة شهادة على دور المملكة النشط على الساحة الدولية.
{ عضو مجلس إدارة جمعية الإداريين البحرينية عضو بجمعية المهندسين البحرينية
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