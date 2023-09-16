بمشاركة أكثر من 35 ممتحنا خارجياالجامعة العربية المفتوحة تعتمد نتائج الفصل الدراسي الصيفي لكافة فروعها

بمشاركة أكثر من 35 ممتحنا خارجياالجامعة العربية المفتوحة تعتمد نتائج الفصل الدراسي الصيفي لكافة فروعها
التاريخ
9/16/2023 7:10:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدكتور نايف المطيري: الجامعة كسبت ثقة مجلس التعليم العالي بالبحرين
كتبت - زينب علي
اختتمت الجامعة العربية المفتوحة بمملكة البحرين يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 اعتماد نتائج الفصل الصيفي لكافة فروعها والذي استمر على مدار 4 أيام، حيث تم اعتماد درجات الطلبة والطالبات ممن أنهوا المتطلبات الدراسية بحضور ممثلي الجامعة العربية المفتوحة من كافة فروعها وممثلي الشريك الاستراتيجي للجامعة بالمملكة المتحدة إلى جانب أكثر من 35 ممتحنا خارجيا.
وبهذه المناسبة أعرب الأستاذ الدكتور نايف المطيري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي في الوطن العربي عن بالغ سعادته بنجاح سير عملية اعتماد النتائج للفصل الدراسي الصيفي لكافة فروع الجامعة وأكد أن الجامعة منذ انطلاقتها في عام 2001 انطلقت بشراكة استراتيجية مع الجامعة المفتوحة في بريطانيا ومن ذلك الحين تستمد الجامعة كافة مناهجها التعليمية من بريطانيا وهذا ما يمكن الطالب من الحصول على شهادتين الاولى محلية معتمدة من جهات الاعتماد المحلي في المملكة إلى جانب حصوله على شهادة عالمية، مما يساعده ذلك في إكمال دراسته العليا في كافة الجامعات حول العالم.
وأكد أن الجامعة تحرص منذ بدايتها وحتى يومنا هذا بمتابعة كافة طلبتها ومعرفة مستوياتهم والفروقات الفردية لكافة المقررات الدراسية وتشرف الجامعة على الاختبارات الخاصة بها وتتطلع على النتائج وتعتمدها خلال نهاية كل فصل دراسي من قبل فريق مختص يعتمد النتائج عن طريق عملية التصحيح الصارمة التي تتم بكل حيادية ومصداقية.
وأشار إلى ان التصحيح كان مركزيا يعتمد على إخفاء أسماء الطلبة واعتماد النتيجة النهائية للامتحانات، والإعلان عنها على مستوى جميع فروع الجامعة التسعة، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الإجراءات والاعتمادات المتصلة من قبل الممتحنين الخارجيين. وأضاف أن لجان الوفد اعتمدت نتائج امتحانات للفصل الصيفي، بعد مراجعة تقارير لجان الامتحانات وتفحص نماذج أوراق إجابات الطلبة ومراجعة الدرجات المرصودة، والتأكد من جودة التصحيح وجودة المعايير وتوحيدها على مستوى جميع فروع الجامعة.
وبين أن الجامعة تحرص بشكل مستمر على تطوير مهارات التعلم فيها من خلال إتاحتها لنظام التعليم المفتوح الذي يدمج ما بين التعليم التقليدي والحديث إلى جانب نظام تعليمي موثوق أكسبها ثقة مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين وأصبحت شريكته في الجودة الأكاديمية.
من جانبه أوضح الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، رئيس الجامعة بمملكة البحرين أن عملية اعتماد الدرجات هي تقليد ونهج متواصل أخذته الجامعة لاعتماد درجات نتائج الطلاب دفعة واحدة على مستوى الوطن العربي، يتم في البداية فحص عينات من أعمال الطلاب في كافة المستويات العالي والمتوسط والأدنى حتى يتأكدوا من توزيع الدرجات بشكل عادل.
وبين أن العينات تعطى بواقع 30% من مجموع أعداد الطلاب في كل فصل دراسي وبالتالي يتم اعتمادها بشكل عام من قبل ممتحنين خارجيين من جامعات. وأوضح أن عملية التصحيح سارت بكل سلاسة ويمكن للطلاب الراغبين في طلب تقديم تظلم لإعادة مراجعة نتيجة الامتحانات وستتم إعادة التصحيح من قبل فريق أكاديمي متخصص.
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