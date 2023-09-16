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بمشاركة أكثر من 35 ممتحنا خارجياالجامعة العربية المفتوحة تعتمد نتائج الفصل الدراسي الصيفي لكافة فروعها

9/16/2023 7:10:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدكتور نايف المطيري: الجامعة كسبت ثقة مجلس التعليم العالي بالبحرين

كتبت‭ - ‬زينب‭ ‬علي


اختتمت‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬اعتماد‭ ‬نتائج‭ ‬الفصل‭ ‬الصيفي‭ ‬لكافة‭ ‬فروعها‭ ‬والذي‭ ‬استمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬4‭ ‬أيام،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬درجات‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬ممن‭ ‬أنهوا‭ ‬المتطلبات‭ ‬الدراسية‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬فروعها‭ ‬وممثلي‭ ‬الشريك‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للجامعة‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬ممتحنا‭ ‬خارجيا‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬نايف‭ ‬المطيري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بنجاح‭ ‬سير‭ ‬عملية‭ ‬اعتماد‭ ‬النتائج‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الصيفي‭ ‬لكافة‭ ‬فروع‭ ‬الجامعة‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬انطلقت‭ ‬بشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬تستمد‭ ‬الجامعة‭ ‬كافة‭ ‬مناهجها‭ ‬التعليمية‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬الطالب‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادتين‭ ‬الاولى‭ ‬محلية‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬الاعتماد‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬عالمية،‭ ‬مما‭ ‬يساعده‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إكمال‭ ‬دراسته‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الجامعات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تحرص‭ ‬منذ‭ ‬بدايتها‭ ‬وحتى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬بمتابعة‭ ‬كافة‭ ‬طلبتها‭ ‬ومعرفة‭ ‬مستوياتهم‭ ‬والفروقات‭ ‬الفردية‭ ‬لكافة‭ ‬المقررات‭ ‬الدراسية‭ ‬وتشرف‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬الاختبارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬وتتطلع‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬وتعتمدها‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬كل‭ ‬فصل‭ ‬دراسي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬مختص‭ ‬يعتمد‭ ‬النتائج‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عملية‭ ‬التصحيح‭ ‬الصارمة‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬بكل‭ ‬حيادية‭ ‬ومصداقية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬التصحيح‭ ‬كان‭ ‬مركزيا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬إخفاء‭ ‬أسماء‭ ‬الطلبة‭ ‬واعتماد‭ ‬النتيجة‭ ‬النهائية‭ ‬للامتحانات،‭ ‬والإعلان‭ ‬عنها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جميع‭ ‬فروع‭ ‬الجامعة‭ ‬التسعة،‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬والاعتمادات‭ ‬المتصلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الممتحنين‭ ‬الخارجيين‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬لجان‭ ‬الوفد‭ ‬اعتمدت‭ ‬نتائج‭ ‬امتحانات‭ ‬للفصل‭ ‬الصيفي،‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬تقارير‭ ‬لجان‭ ‬الامتحانات‭ ‬وتفحص‭ ‬نماذج‭ ‬أوراق‭ ‬إجابات‭ ‬الطلبة‭ ‬ومراجعة‭ ‬الدرجات‭ ‬المرصودة،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬التصحيح‭ ‬وجودة‭ ‬المعايير‭ ‬وتوحيدها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جميع‭ ‬فروع‭ ‬الجامعة‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تحرص‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬التعلم‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتاحتها‭ ‬لنظام‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬الذي‭ ‬يدمج‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬التعليم‭ ‬التقليدي‭ ‬والحديث‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نظام‭ ‬تعليمي‭ ‬موثوق‭ ‬أكسبها‭ ‬ثقة‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأصبحت‭ ‬شريكته‭ ‬في‭ ‬الجودة‭ ‬الأكاديمية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬غرم‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الغامدي،‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬اعتماد‭ ‬الدرجات‭ ‬هي‭ ‬تقليد‭ ‬ونهج‭ ‬متواصل‭ ‬أخذته‭ ‬الجامعة‭ ‬لاعتماد‭ ‬درجات‭ ‬نتائج‭ ‬الطلاب‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬فحص‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬العالي‭ ‬والمتوسط‭ ‬والأدنى‭ ‬حتى‭ ‬يتأكدوا‭ ‬من‭ ‬توزيع‭ ‬الدرجات‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬العينات‭ ‬تعطى‭ ‬بواقع‭ ‬30‭% ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬أعداد‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فصل‭ ‬دراسي‭ ‬وبالتالي‭ ‬يتم‭ ‬اعتمادها‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ممتحنين‭ ‬خارجيين‭ ‬من‭ ‬جامعات‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التصحيح‭ ‬سارت‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭ ‬ويمكن‭ ‬للطلاب‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬تظلم‭ ‬لإعادة‭ ‬مراجعة‭ ‬نتيجة‭ ‬الامتحانات‭ ‬وستتم‭ ‬إعادة‭ ‬التصحيح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬أكاديمي‭ ‬متخصص‭.‬

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