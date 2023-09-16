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نجاح 90 طالباً من أصل 126 طالبا متعثراً بالصف الثالث الإعدادي.. وانتقالهم إلى المرحلة الثانوية

9/16/2023 7:10:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬انتهاء‭ ‬عمليات‭ ‬تصحيح‭ ‬ورصد‭ ‬نتائج‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬للطلبة‭ ‬الصف‭ ‬الثالث‭ ‬الإعدادي‭ ‬الذين‭ ‬تعثروا‭ ‬في‭ ‬دراستهم‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الماضي‭ ‬وما‭ ‬قبله،‭ ‬وبين‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬طلبة‭ ‬الصف‭ ‬الثالث‭ ‬الإعدادي‭ ‬المتعثرين‭ ‬الذين‭ ‬شملهم‭ ‬اختبار‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬بلغ‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬126‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬90‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬النجاح،‭ ‬بنسبة‭ ‬71‭%‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬36‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬متطلبات‭ ‬النجاح‭ ‬إما‭ ‬بسبب‭ ‬الرسوب‭ ‬مجدداً‭ ‬أو‭ ‬الغياب‭ ‬عن‭ ‬اختبارات‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭.‬

وعبر‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬سروره‭ ‬بهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬نجاعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لمنح‭ ‬فرصة‭ ‬إضافية‭ ‬للطلبة‭ ‬المتعثرين،‭ ‬وهنأ‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬أحسنوا‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاختبارات،‭ ‬حيث‭ ‬سينتقل‭ ‬90‭ ‬طالباً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬126‭ ‬طالباً‭ ‬متعثراً‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إرسال‭ ‬شهاداتهم‭ ‬إلى‭ ‬مدارسهم‭ ‬الإعدادية‭ ‬لاستلامها‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تكليف‭ ‬المدارس‭ ‬التي‭ ‬سيسجلون‭ ‬بها‭ ‬لمتابعة‭ ‬سجلاتهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لهم‭ ‬لاستكمال‭ ‬مشوارهم‭ ‬الدراسي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيعيد‭ ‬36‭ ‬طالباً‭ ‬متبقياً،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬126‭ ‬طالباً،‭ ‬مرحلة‭ ‬الثالث‭ ‬الإعدادي‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬استغلالهم‭ ‬فرصة‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬لغيابهم‭ ‬عن‭ ‬الاختبارات‭ ‬أو‭ ‬رسوبهم‭ ‬فيها‭ ‬بشكل‭ ‬تام‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنتائج‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬والصناعية،‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التصحيح‭ ‬والرصد،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكتمل‭ ‬جميع‭ ‬النتائج‭ ‬وتكون‭ ‬جاهزة‭ ‬للإعلان‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭. ‬

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