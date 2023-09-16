نجاح 90 طالباً من أصل 126 طالبا متعثراً بالصف الثالث الإعدادي.. وانتقالهم إلى المرحلة الثانوية

نجاح 90 طالباً من أصل 126 طالبا متعثراً بالصف الثالث الإعدادي.. وانتقالهم إلى المرحلة الثانوية
التاريخ
9/16/2023 7:10:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم عن انتهاء عمليات تصحيح ورصد نتائج الدور الثالث للطلبة الصف الثالث الإعدادي الذين تعثروا في دراستهم للعام الدراسي الماضي وما قبله، وبين الوزير أن عدد طلبة الصف الثالث الإعدادي المتعثرين الذين شملهم اختبار الدور الثالث بلغ ما مجموعه 126 طالباً وطالبة من مختلف المدارس الحكومية، حيث تمكن 90 طالباً وطالبة منهم من تحقيق الحد الأدنى من متطلبات النجاح، بنسبة 71%، في حين لم يتمكن 36 طالب وطالبة من تحقيق متطلبات النجاح إما بسبب الرسوب مجدداً أو الغياب عن اختبارات الدور الثالث.
وعبر الوزير عن سروره بهذه النتيجة التي أكدت نجاعة تنفيذ الدور الثالث لمنح فرصة إضافية للطلبة المتعثرين، وهنأ جميع الطلبة الذين أحسنوا الأداء في هذه الاختبارات، حيث سينتقل 90 طالباً من أصل 126 طالباً متعثراً إلى المرحلة الثانوية، حيث سيتم إرسال شهاداتهم إلى مدارسهم الإعدادية لاستلامها والانتقال إلى المدارس الثانوية، كما سيتم تكليف المدارس التي سيسجلون بها لمتابعة سجلاتهم الأكاديمية وتقديم الدعم اللازم لهم لاستكمال مشوارهم الدراسي، في حين سيعيد 36 طالباً متبقياً، من أصل 126 طالباً، مرحلة الثالث الإعدادي نتيجة عدم استغلالهم فرصة الدور الثالث بالشكل الأمثل لغيابهم عن الاختبارات أو رسوبهم فيها بشكل تام.
وفيما يتعلق بنتائج المرحلة الثانوية والصناعية، أكد الوزير أن العمل يجري على الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد، ومن المتوقع أن تكتمل جميع النتائج وتكون جاهزة للإعلان بحلول نهاية الأسبوع القادم.
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