نجاح 90 طالباً من أصل 126 طالبا متعثراً بالصف الثالث الإعدادي.. وانتقالهم إلى المرحلة الثانوية

وعبر‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬سروره‭ ‬بهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬نجاعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لمنح‭ ‬فرصة‭ ‬إضافية‭ ‬للطلبة‭ ‬المتعثرين،‭ ‬وهنأ‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬أحسنوا‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاختبارات،‭ ‬حيث‭ ‬سينتقل‭ ‬90‭ ‬طالباً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬126‭ ‬طالباً‭ ‬متعثراً‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إرسال‭ ‬شهاداتهم‭ ‬إلى‭ ‬مدارسهم‭ ‬الإعدادية‭ ‬لاستلامها‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تكليف‭ ‬المدارس‭ ‬التي‭ ‬سيسجلون‭ ‬بها‭ ‬لمتابعة‭ ‬سجلاتهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لهم‭ ‬لاستكمال‭ ‬مشوارهم‭ ‬الدراسي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيعيد‭ ‬36‭ ‬طالباً‭ ‬متبقياً،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬126‭ ‬طالباً،‭ ‬مرحلة‭ ‬الثالث‭ ‬الإعدادي‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬استغلالهم‭ ‬فرصة‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬لغيابهم‭ ‬عن‭ ‬الاختبارات‭ ‬أو‭ ‬رسوبهم‭ ‬فيها‭ ‬بشكل‭ ‬تام‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنتائج‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬والصناعية،‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التصحيح‭ ‬والرصد،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكتمل‭ ‬جميع‭ ‬النتائج‭ ‬وتكون‭ ‬جاهزة‭ ‬للإعلان‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭. ‬