الشـورى يشـارك في مؤتمــر المراجعـة الإقليمية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية

‎ ويهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬التقدم‭ ‬المرجو‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬إعلان‭ ‬القاهرة‭ ‬لعام‭ ‬2013م،‭ ‬واستعراض‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬قضايا‭ ‬السكان‭ ‬والتنمية‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬القاهرة‭ ‬2013م‭ ‬هو‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬التي‭ ‬تفاوضت‭ ‬عليها‭ ‬الحكومات‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للسكان‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭.‬

‎ واستعرض‭ ‬المؤتمر‭ ‬أفضل‭ ‬التجارب‭ ‬وقصص‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬السكان‭ ‬والتنمية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تحديد‭ ‬الثغرات‭ ‬واقتراح‭ ‬الحلول‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجه‭ ‬المعنيين،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬إعلان‭ ‬القاهرة‭ ‬كل‭ ‬وفق‭ ‬تخصصه،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬استكمالا‭ ‬للأنشطة‭ ‬المنفذة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬عملية‭ ‬المراجعة‭ ‬الإقليمية،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬ورشا‭ ‬وحوارات‭ ‬مع‭ ‬البرلمانات‭ ‬العربية‭ ‬والمعنيين‭.‬

‎ وقدم‭ ‬المؤتمر‭ ‬لمحة‭ ‬عامة‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬المراجعة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للسكان‭ ‬والتنمية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬الاتجاهات‭ ‬والتوقعات‭ ‬الديموغرافية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأنماط‭ ‬والتحديات‭ ‬والثغرات‭ ‬المشتركة‭.‬

‎ وتضمن‭ ‬المؤتمر‭ ‬عدة‭ ‬جلسات‭ ‬عامة‭ ‬بشأن‭ ‬المجالات‭ ‬الأساسية‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬القاهرة‭ ‬لعام‭ ‬2013م،‭ ‬حيث‭ ‬ركزت‭ ‬الجلسات‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسكان‭ ‬والتنمية‭ ‬والفقر‭ ‬والصحة‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬والإدماج‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وحددت‭ ‬كل‭ ‬جلسة‭ ‬التحديات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬التركيز‭ ‬والتوصل‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬محتملة‭ ‬لهذه‭ ‬التحديات،‭ ‬فيما‭ ‬ناقش‭ ‬المؤتمر‭ ‬البيئة‭ ‬التمكينية‭ ‬والوسائل‭ ‬اللازمة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬وعد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للسكان‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والبيانات‭ ‬والشراكات‭.‬

‎ وتضمنت‭ ‬الجلسة‭ ‬الختامية‭ ‬تقديم‭ ‬الرسائل‭ ‬الرئيسية‭ ‬والتوصيات‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬عروض‭ ‬المؤتمر‭ ‬والمناقشات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المشاورات‭ ‬مع‭ ‬المعنيين‭ ‬بالإسكان‭ ‬والتنمية،‭ ‬حيث‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬المراجعة‭ ‬الإقليمية‭ ‬تقرير‭ ‬إقليمي‭ ‬ووثيقة‭ ‬ختامية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حول‭ ‬المراجعة‭ ‬السادسة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للسكان‭ ‬والتنمية،‭ ‬الذي‭ ‬سيرفع‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬السكان‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2024م،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬تقدماً‭ ‬واضحًا‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسكان‭ ‬والتنمية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الطموح‭ ‬والتطلعات‭ ‬أعلى‭ ‬سقفا‭ ‬مما‭ ‬تحقق‭. ‬