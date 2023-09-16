الشـورى يشـارك في مؤتمــر المراجعـة الإقليمية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية

الشـورى يشـارك في مؤتمــر المراجعـة الإقليمية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية
التاريخ
9/16/2023 7:10:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، وجمعة محمد الكعبي نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في أعمال المؤتمر الإقليمي حول المراجعة الإقليمية السادسة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (عشر سنوات بعد إعلان القاهرة لعام 2013م)، والذي عُقد عن بُعد في بيروت (بيت الأمم المتحدة) خلال 13 و14 سبتمبر الجاري، ونظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (المكتب الاقليمي للدول العربية وجامعة الدول العربية)، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة – إقليم العالم العربي.
ويهدف المؤتمر إلى مراجعة التقدم المرجو في تنفيذ إعلان القاهرة لعام 2013م، واستعراض الإنجازات في مجال قضايا السكان والتنمية باعتبار أن إعلان القاهرة 2013م هو خارطة الطريق التي تفاوضت عليها الحكومات لتحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المنطقة العربية.
واستعرض المؤتمر أفضل التجارب وقصص النجاح في سياق السكان والتنمية، وكذلك تحديد الثغرات واقتراح الحلول لمعالجة التحديات التي قد تواجه المعنيين، بهدف تعزيز مشاركتهم في تنفيذ إعلان القاهرة كل وفق تخصصه، حيث جاء تنظيم هذا المؤتمر استكمالا للأنشطة المنفذة في سياق عملية المراجعة الإقليمية، والتي شملت ورشا وحوارات مع البرلمانات العربية والمعنيين.
وقدم المؤتمر لمحة عامة عن عملية المراجعة الإقليمية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، إضافة إلى عرض الاتجاهات والتوقعات الديموغرافية الرئيسية في المنطقة العربية وتسليط الضوء على الأنماط والتحديات والثغرات المشتركة.
وتضمن المؤتمر عدة جلسات عامة بشأن المجالات الأساسية ذات الأولوية في إعلان القاهرة لعام 2013م، حيث ركزت الجلسات على قضايا تتعلق بالسكان والتنمية والفقر والصحة والمساواة بين الجنسين، والإدماج الاجتماعي، وحددت كل جلسة التحديات الرئيسية في جميع مجالات التركيز والتوصل بشكل جماعي إلى حلول محتملة لهذه التحديات، فيما ناقش المؤتمر البيئة التمكينية والوسائل اللازمة نحو تحقيق وعد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المنطقة العربية مع التركيز على قضايا التكنولوجيا والبيانات والشراكات.
وتضمنت الجلسة الختامية تقديم الرسائل الرئيسية والتوصيات المنبثقة عن عروض المؤتمر والمناقشات، بما في ذلك المشاورات مع المعنيين بالإسكان والتنمية، حيث نتج عن عملية المراجعة الإقليمية تقرير إقليمي ووثيقة ختامية تصب في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول المراجعة السادسة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي سيرفع إلى لجنة السكان والتنمية في أبريل 2024م، حيث حققت دول المنطقة العربية تقدماً واضحًا في المجالات المتعلقة بالسكان والتنمية، في حين أن الطموح والتطلعات أعلى سقفا مما تحقق.
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