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الأهلية تدعو الطلبة المستجدين والمحولين إلى إنهاء إجراءات القبول

9/16/2023 7:10:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعت‭ ‬المسجل‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬فاتن‭ ‬ضيف‭ ‬الطلبة‭ ‬المتقدمين‭ ‬بطلبات‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالجامعة‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭/‬2024‭ ‬إلى‭ ‬المسارعة‭ ‬بإنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬تثبيت‭ ‬القبول،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تقدم‭ ‬خدمة‭ ‬مرنة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬وتتيح‭ ‬لطلبتها‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬تقسيط‭ ‬الرسوم‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬تتيحه‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬منح‭ ‬جزئية‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬والمتميزين‭.‬

وأكدت‭ ‬ضيف‭ ‬استمرار‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراه‭ ‬حتى‭ ‬نفاد‭ ‬المقاعد‭ ‬الدراسية‭ ‬المخصصة‭ ‬للطلبة‭ ‬المستجدين،‭ ‬فيما‭ ‬ستكون‭ ‬الأولوية‭ ‬للأسبقية،‭ ‬طبقا‭ ‬للوائح‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الجودة،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أبواب‭ ‬الجامعة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لخريجي‭ ‬الثانوية‭ ‬والطلبة‭ ‬المحولين‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬لزيارة‭ ‬الجامعة‭ ‬والتعرف‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬برامجها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وخدماتها‭ ‬العلمية‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬لطلابها‭.‬

واختتمت‭ ‬الجامعة‭ ‬معرضها‭ ‬التعريفي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬‮«‬السيتي‭ ‬سنتر‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شكلت‭ ‬منصة‭ ‬حيوية‭ ‬تفاعل‭ ‬فيها‭ ‬الفريق‭ ‬التعريفي‭ ‬بالجامعة‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين‭ ‬وأرباب‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والنخب‭ ‬ووجوه‭ ‬المجتمع،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬الذين‭ ‬أبدى‭ ‬عدد‭ ‬واسع‭ ‬منهم‭ ‬إعجابهم‭ ‬بالمكانة‭ ‬العلمية‭ ‬الرفيعة‭ ‬للجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬وتصدرها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬منصات‭ ‬التفوق‭ ‬والجودة‭ ‬البحرينية‭ ‬والخارجية‭.‬

وتعدّ‭ ‬الجامعة‭ ‬الاهلية‭ ‬أول‭ ‬جامعة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬ينتظم‭ ‬فيها‭ ‬اليوم‭ ‬نحو‭ ‬2000‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة،‭ ‬فيما‭ ‬خرّجت‭ ‬17‭ ‬فوجا‭ ‬من‭ ‬طلبتها‭ ‬متضمنين‭ ‬خريجين‭ ‬بدرجات‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراه،‭ ‬إذ‭ ‬تهدف‭ ‬الجامعة‭ ‬منذ‭ ‬نشأتها‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬نموذج‭ ‬راق‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬ذي‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬الدور‭ ‬الريادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭.‬

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