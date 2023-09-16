الأهلية تدعو الطلبة المستجدين والمحولين إلى إنهاء إجراءات القبول

الأهلية تدعو الطلبة المستجدين والمحولين إلى إنهاء إجراءات القبول
التاريخ
9/16/2023 7:10:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعت المسجل العام للجامعة الأهلية فاتن ضيف الطلبة المتقدمين بطلبات الالتحاق بالجامعة في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2023/2024 إلى المسارعة بإنهاء إجراءات تثبيت القبول، منوهة إلى أن الجامعة تقدم خدمة مرنة جدا في دفع الرسوم الدراسية وتتيح لطلبتها وأولياء أمورهم تقسيط الرسوم على امتداد الفصل الدراسي إلى جانب ما تتيحه الجامعة من منح جزئية للطلبة المتفوقين والمتميزين.
وأكدت ضيف استمرار الجامعة في فتح باب القبول في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه حتى نفاد المقاعد الدراسية المخصصة للطلبة المستجدين، فيما ستكون الأولوية للأسبقية، طبقا للوائح الأكاديمية لمجلس التعليم العالي ومتطلبات الجودة، منوهة إلى أن أبواب الجامعة مفتوحة لخريجي الثانوية والطلبة المحولين وأولياء الأمور لزيارة الجامعة والتعرف بشكل مباشر على برامجها الأكاديمية وخدماتها العلمية والتسهيلات التي تقدمها لطلابها.
واختتمت الجامعة معرضها التعريفي في مجمع «السيتي سنتر» مساء أمس السبت 16 سبتمبر 2023، بعد أن شكلت منصة حيوية تفاعل فيها الفريق التعريفي بالجامعة مع العديد من الأكاديميين وأرباب سوق العمل والنخب ووجوه المجتمع، فضلا عن الطلبة وأولياء الأمور الذين أبدى عدد واسع منهم إعجابهم بالمكانة العلمية الرفيعة للجامعة الأهلية، وتصدرها العديد من منصات التفوق والجودة البحرينية والخارجية.
وتعدّ الجامعة الاهلية أول جامعة خاصة في مملكة البحرين، إذ ينتظم فيها اليوم نحو 2000 طالب وطالبة، فيما خرّجت 17 فوجا من طلبتها متضمنين خريجين بدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إذ تهدف الجامعة منذ نشأتها إلى تقديم نموذج راق من التعليم ذي الجودة العالية في إطار تعزيز الدور الريادي لمملكة البحرين في مجال التعليم العالي.
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