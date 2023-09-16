محافظ وأهالي المحرق يشكرون الملك على مبادرات جلالته الإنسانية

محافظ وأهالي المحرق يشكرون الملك على مبادرات جلالته الإنسانية
التاريخ
9/16/2023 7:10:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق باسمه وباسم كل أهالي المحافظة خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، على مبادرات جلالته وتوجيهاته السامية بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة للأشقاء المتضررين من الزلزال في المغرب والفيضانات والسيول في ليبيا. جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق، بحضور العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق، والسيد عبد العزيز أحمد النعار رئيس مجلس المحرق البلدي، وعدد من رجالات وأهالي المحافظة، الذي أكد من خلاله الأهالي أن هذه المبادرات الإنسانية المستمرة تعكس موقف مملكة البحرين الثابت قيادة وحكومة وشعباً تجاه الشعوب والدول الشقيقة والصديقة. كما رفع المحافظ أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على جهود سموه الكبيرة في الدفع بمستويات التعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والتي أسفرت عن التوقيع على الاتفاقية «التاريخية» الشاملة، وهي اتفاقية تاريخية تهدف إلى الدفع بمستويات التعاون بين البلدين الصديقين نحو مزيدٍ من التكامل غير المسبوق في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار.
وفي مداخلات الأهالي، أكد رواد المجلس ضرورة التصدي لعمليات الصيد الجائر من قبل العمالة غير النظامية وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات؛ مطالبين بتشديد الحملات الرقابية للمحافظة على الثروات البحرية.
كما طالب الأهالي، بضرورة وضع حد لتزايد عدد عربات الطعام والأكشاك المهجورة وغير النظامية التي غزت السواحل واستحلت الأراضي الاستثمارية والحكومية، مؤكدين أهمية تكثيف الرقابة التجارية والصحية والبيئية على تلك العربات، ووضع ضوابط ومعايير تنظم العملية بشكل أدق بعيداً عن العشوائية.
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