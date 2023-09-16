محافظ وأهالي المحرق يشكرون الملك على مبادرات جلالته الإنسانية

وفي‭ ‬مداخلات‭ ‬الأهالي،‭ ‬أكد‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬ضرورة‭ ‬التصدي‭ ‬لعمليات‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬وضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيال‭ ‬تلك‭ ‬المخالفات؛‭ ‬مطالبين‭ ‬بتشديد‭ ‬الحملات‭ ‬الرقابية‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الثروات‭ ‬البحرية‭.‬

كما‭ ‬طالب‭ ‬الأهالي،‭ ‬بضرورة‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لتزايد‭ ‬عدد‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ ‬والأكشاك‭ ‬المهجورة‭ ‬وغير‭ ‬النظامية‭ ‬التي‭ ‬غزت‭ ‬السواحل‭ ‬واستحلت‭ ‬الأراضي‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والحكومية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الرقابة‭ ‬التجارية‭ ‬والصحية‭ ‬والبيئية‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العربات،‭ ‬ووضع‭ ‬ضوابط‭ ‬ومعايير‭ ‬تنظم‭ ‬العملية‭ ‬بشكل‭ ‬أدق‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬العشوائية‭. ‬