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محافظ وأهالي المحرق يشكرون الملك على مبادرات جلالته الإنسانية

9/16/2023 7:10:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬باسمه‭ ‬وباسم‭ ‬كل‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬الامتنان‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬على‭ ‬مبادرات‭ ‬جلالته‭ ‬وتوجيهاته‭ ‬السامية‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬للأشقاء‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬والفيضانات‭ ‬والسيول‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المجلس‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬والسيد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬أحمد‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬وأهالي‭ ‬المحافظة،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الأهالي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬المستمرة‭ ‬تعكس‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعباً‭ ‬تجاه‭ ‬الشعوب‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭. ‬كما‭ ‬رفع‭ ‬المحافظ‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬سموه‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بمستويات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬‮«‬التاريخية‮»‬‭ ‬الشاملة،‭ ‬وهي‭ ‬اتفاقية‭ ‬تاريخية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الدفع‭ ‬بمستويات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار‭. ‬

وفي‭ ‬مداخلات‭ ‬الأهالي،‭ ‬أكد‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬ضرورة‭ ‬التصدي‭ ‬لعمليات‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬وضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيال‭ ‬تلك‭ ‬المخالفات؛‭ ‬مطالبين‭ ‬بتشديد‭ ‬الحملات‭ ‬الرقابية‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الثروات‭ ‬البحرية‭.‬

كما‭ ‬طالب‭ ‬الأهالي،‭ ‬بضرورة‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لتزايد‭ ‬عدد‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ ‬والأكشاك‭ ‬المهجورة‭ ‬وغير‭ ‬النظامية‭ ‬التي‭ ‬غزت‭ ‬السواحل‭ ‬واستحلت‭ ‬الأراضي‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والحكومية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الرقابة‭ ‬التجارية‭ ‬والصحية‭ ‬والبيئية‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العربات،‭ ‬ووضع‭ ‬ضوابط‭ ‬ومعايير‭ ‬تنظم‭ ‬العملية‭ ‬بشكل‭ ‬أدق‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬العشوائية‭. ‬

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