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في الذكرى السنوية لمقتل مهسا أميني.. السلطات الإيرانية تحتجز والدها وتعلن حالة طوارئ بمناطق كردية

9/16/2023 7:10:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ - ‬الوكالات‭: ‬منعت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬أمس‭ ‬عائلة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬من‭ ‬إحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الأولى‭ ‬لوفاتها‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬شرارة‭ ‬احتجاجات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬وذلك‭ ‬بإلزامها‭ ‬والدها‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬بعد‭ ‬توقيفه‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭. ‬

أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الكردية‭.‬

وكانت‭ ‬الشابة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الكردية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬توفيت‭ ‬عن‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬أنها‭ ‬انتهكت‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وتقول‭ ‬عائلة‭ ‬الشابة‭ ‬إنها‭ ‬توفيت‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬تلقتها‭ ‬على‭ ‬الرأس‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬تنفي‭ ‬ذلك‭. ‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬أفضى‭ ‬الغضب‭ ‬على‭ ‬وفاتها‭ ‬إلى‭ ‬احتجاجات‭ ‬قادتها‭ ‬خصوصا‭ ‬النساء‭ ‬واستمرت‭ ‬أسابيع‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬كسر‭ ‬محرمات‭ ‬مثل‭ ‬قيام‭ ‬نساء‭ ‬بخلع‭ ‬حجابهن‭ ‬في‭ ‬تحدّ‭ ‬صريح‭ ‬للنظام‭ ‬الإيراني‭. ‬

وأوقفت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإيرانية‭ ‬والد‭ ‬مهسا‭ ‬أمجد‭ ‬أميني‭ ‬أثناء‭ ‬مغادرته‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سقز‭ ‬بمحافظة‭ ‬كردستان،‭ ‬وأطلقت‭ ‬سراحه‭ ‬بعد‭ ‬تحذيره‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬مراسم‭ ‬إحياء‭ ‬الذكرى،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬‮«‬الشبكة‭ ‬الكردية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭ ‬و«منظمة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الإيرانية‮»‬‭ (‬مقرها‭ ‬في‭ ‬النرويج‭) ‬ومرصد‭ ‬‮«‬1500‭ ‬تصوير‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬هذه‭ ‬المنظمات‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬أميني‭ ‬مُنع‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬منزله‭ ‬وانتشر‭ ‬خارجه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭. ‬

وأوضحت‭ ‬منظمة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الإيرانية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أمجد‭ ‬أميني‭ ‬هو‭ ‬قيد‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭... ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬تمنعه‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬قبر‭ ‬ابنته‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬تسجل‭ ‬مؤشرات‭ ‬الى‭ ‬إحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬عند‭ ‬قبر‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬آيجي‭ ‬بسقز‭. ‬وقالت‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬منعت‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬المكان‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬نفت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬الأنباء‭ ‬عن‭ ‬توقيف‭ ‬أمجد‭ ‬أميني،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬نشرها‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تحريض‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬الاحتجاج‮»‬‭. ‬

وسبق‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإيرانية‭ ‬أن‭ ‬استدعت‭ ‬أمجد‭ ‬أميني‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعدما‭ ‬قال‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬صادرة‭ ‬بالفارسية‭ ‬خارج‭ ‬إيران‭ ‬إنه‭ ‬ينوي‭ ‬إحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬وفاة‭ ‬ابنته‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬سقز‭ ‬بغرب‭ ‬إيران‭ ‬الذي‭ ‬تقطنه‭ ‬غالبية‭ ‬كردية‭. ‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬راديو‭ ‬فردا‮»‬‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬براغ‭ ‬أن‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الاستخبارات‭ ‬استدعوه‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭. ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توقيفه،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬خال‭ ‬أميني،‭ ‬صفا‭ ‬عائلي،‭ ‬أوقف‭ ‬في‭ ‬سقز‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬تسنيم‭ ‬التي‭ ‬ينظر‭ ‬إليها‭ ‬كناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الكردية‭. ‬

وأضافت‭ ‬تسنيم‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬اعتقلوا‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬لالتقاط‭ ‬صور‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬للمتاجر‭ ‬لمحاولة‭ ‬‮«‬خلق‭ ‬عدم‭ ‬أمن‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬منظمة‭ ‬هنكاو‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بشؤون‭ ‬الأكراد‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬أرسلت‭ ‬تعزيزات‭ ‬أمنية‭ ‬إلى‭ ‬سقز‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬إيران‭ ‬قد‭ ‬تشهد‭ ‬احتجاجات‭. ‬وأفادت‭ ‬هنكاو‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬قمعية‮»‬‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬منزل‭ ‬عائلة‭ ‬أميني‭. ‬

وجرى‭ ‬تثبيت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬الجديدة‭ ‬أيضا‭. ‬كما‭ ‬تحدث‭ ‬سكان‭ ‬المناطق‭ ‬الكردية‭ ‬عن‭ ‬تفتيشات‭ ‬متزايدة‭. ‬

وانتشر‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬امرأة،‭ ‬حياة،‭ ‬حرية‮»‬‭ ‬وخاصة‭ ‬بين‭ ‬الجيل‭ ‬الأصغر‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬كرمز‭ ‬للاحتجاج‭ ‬ضد‭ ‬السياسات‭ ‬القمعية‭ ‬للدولة‭. ‬وقمعت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬بعنف‭ ‬موجة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬أصابت‭ ‬البلاد‭ ‬بالشلل‭ ‬لعدة‭ ‬أشهر‭. ‬

وتزامنا‭ ‬مع‭ ‬الذكرى،‭ ‬أفاد‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬بأن‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬التقى‭ ‬عائلات‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬قضوا‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬لمشهد‭.‬

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