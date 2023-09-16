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البحرين تدعو إلى تعاون دولي لحل الأزمات وسد الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة

9/16/2023 7:10:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بتكليف‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭ ‬بشأن‭ ‬التحديات‭ ‬التنموية‭ ‬المعاصرة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والابتكار‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬مجموعة‭ ‬77‭ ‬والصين،‭ ‬والتي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكوبية‭ ‬هافانا،‭ ‬بحضور‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوبي‭ ‬دييغو‭ ‬دياز‭ ‬كنال،‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الفخامة‭ ‬والسمو‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجموعة‭.‬

وقد‭ ‬ألقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬عُقدت‭ ‬أمس،‭ ‬كلمة‭ ‬نقل‭ ‬فيها‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوبي‭ ‬دييغو‭ ‬دياز‭ ‬كنال،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬للمؤتمر‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬مجموعة‭ ‬77‭ ‬والصين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬الفعال،‭ ‬مجددة‭ ‬التزامها‭ ‬بلعب‭ ‬دور‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭ ‬وفي‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬الضرورية،‭ ‬مؤمنة‭ ‬بأنه‭ ‬يمكن‭ ‬تحويل‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬حقيقية‭ ‬عبر‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬والطاقات‭ ‬والقدرات‭.‬

وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كدولة‭ ‬مسالمة،‭ ‬تسعى‭ ‬باستمرار‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعايش‭ ‬المتناغم‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬شعوبها‭ ‬المتنوعة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬المملكة‭ ‬هو‭ ‬تهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬مستدامة‭ ‬لا‭ ‬تعيق‭ ‬فيها‭ ‬الاختلافات‭ ‬في‭ ‬الدين‭ ‬أو‭ ‬الطائفة‭ ‬أو‭ ‬العرق‭ ‬أو‭ ‬العقيدة‭ ‬أو‭ ‬الأيديولوجية‭ ‬التقدم،‭ ‬أو‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬سلمية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحريات‭ ‬الأساسية‭ ‬لجميع‭ ‬الأفراد،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬خلفياتهم‭ ‬أو‭ ‬معتقداتهم‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬اليوم‭ ‬المُعقد،‭ ‬الذي‭ ‬يتسم‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬والصراعات،‭ ‬فإن‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬نعيد‭ ‬تأكيد‭ ‬التزامنا‭ ‬بالوسائل‭ ‬السلمية‭ ‬لحل‭ ‬النزاعات‭ ‬وتعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬الأمم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تؤمن‭ ‬إيمانًا‭ ‬راسخًا‭ ‬بأن‭ ‬الحوار‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والتعاون‭ ‬هي‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬المستدامين‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬الـ‭ ‬77‭ ‬والصين‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬جهودها‭ ‬الجماعية‭ ‬لمعالجة‭ ‬القضايا‭ ‬الملحة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الدول‭ ‬النامية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدرك‭ ‬أهمية‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والعادلة،‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬رفاهية‭ ‬جميع‭ ‬الأفراد‭ ‬ولا‭ ‬تترك‭ ‬أحدًا‭ ‬يتخلف‭ ‬عن‭ ‬الركب،‭ ‬وتؤمن‭ ‬أن‭ ‬تمكين‭ ‬الشعوب،‭ ‬وخاصة‭ ‬الأكثر‭ ‬ضعفًا،‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام،‭ ‬سوف‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬للجميع‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الصناعات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬لبناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬تنافسي‭ ‬مستدام،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬لقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬تؤكد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التزامها‭ ‬بتكريس‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭ ‬والبحث،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬العلم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬كأدوات‭ ‬لتعزيز‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬ودفع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وبالتركيز‭ ‬على‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬مثل‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬إيمان‭ ‬المملكة‭ ‬بمبادئ‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬فهي‭ ‬تجدد‭ ‬دعوتها‭ ‬لإشراك‭ ‬الحكومات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬بلورة‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬للأزمات‭ ‬وتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬ودعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسد‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬والدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬لضمان‭ ‬تعميم‭ ‬فوائد‭ ‬التقدم‭ ‬العلمي‭ ‬لتكون‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع،‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬بخلق‭ ‬عالم‭ ‬يتمتع‭ ‬بالسلام‭ ‬والازدهار‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭.‬

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