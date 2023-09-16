مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني..الصورة المشرقة للتعليم الصناعي والتكنولوجي

تخصصات تعليمية ينفرد بها المركز.. وتدشين أكاديمية للأمن السيبراني قريبا

منظومة تعليمية ترتكز على «التمكين الرقمي» واستبعاد تام للكتب الورقية







تصوير‭- ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

على‭ ‬مساحة‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬يمتد‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬العلمي‭ ‬والتعليمي‭ ‬بشموخ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جو،‭ ‬مجسدا‭ ‬النموذج‭ ‬الأحدث‭ ‬والأكثر‭ ‬تقدما‭ ‬للمؤسسة‭ ‬التعليمية‭ ‬المتطورة،‭ ‬التي‭ ‬ترتقي‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬مجرد‭ ‬مدرسة‭ ‬أو‭ ‬مركز‭ ‬تعليمي‭ ‬وتدريبي،‭ ‬إلى‭ ‬مجمع‭ ‬أكاديمي‭

‬متكامل‭ ‬يسير‭ ‬بخطى‭ ‬واثقة‭ ‬وثابتة‭ ‬للتحول‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬علمية‭ ‬متكاملة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬ويضم‭ ‬بين‭ ‬جنباته‭ ‬مرافق‭ ‬مختلفة‭ ‬ينافس‭ ‬فيها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المناهج‭ ‬التعليمية‭ ‬المعتمدة‭ ‬على‭ ‬الرقمنة‭ ‬بشكل‭ ‬كلي،‭ ‬والصفوف‭ ‬المتطورة،‭ ‬والورش‭ ‬التدريبية‭ ‬المجهزة‭ ‬والصالات‭ ‬الرياضية‭ ‬المتطورة‭ ‬والمسجد‭ ‬والعيادة‭ ‬الطبية‭ ‬ومركز‭ ‬البحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وغيرها‭.‬

البداية‭ ‬كانت‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بصدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬37‭) ‬بتأسيس‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭. ‬وبالفعل،‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2014،‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬افتتح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المركز‭ ‬كمشروع‭ ‬استراتيجي‭ ‬واعد‭ ‬يقدم‭ ‬تخصصات‭ ‬نوعية‭ ‬ومتقدمة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬التعليم‭ ‬التقني‭ ‬والصناعي،‭ ‬وتعزز‭ ‬تطلعات‭ ‬وجهود‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬نماذج‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬ورفد‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بالمخرجات‭ ‬التعليمية‭ ‬والمهنية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وتخريج‭ ‬كفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬والمهنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬أو‭ ‬مواصلة‭ ‬تعليمهم‭ ‬لمرحلة‭ ‬دراسية‭ ‬أعلى‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭. ‬ليجمع‭ ‬المركز‭ ‬بين‭ ‬التطور‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬وتطوير‭ ‬شخصية‭ ‬الطالب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اكتسابه‭ ‬مهارات‭ ‬التعليم‭ ‬المهني‭ ‬والأكاديمي‭ ‬ومهارات‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنظيم‭ ‬والإبداع‭ ‬والعمل‭ ‬المهني‭ ‬الجاد‭ ‬المتميز‭ ‬بالحرفية‭ ‬والمعرفة‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬تمثل‭ ‬مستقبل‭ ‬التعليم‭ ‬والاقتصاد‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وغيرها‭.‬

انطلق‭ ‬المركز‭ ‬بقوة،‭ ‬ليشهد‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2017‭ ‬تخريج‭ ‬الفوج‭ ‬الأول‭ ‬لطلبته‭. ‬وفي‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬احتفل‭ ‬بتخريج‭ ‬الفوج‭ ‬السابع‭. ‬وجميع‭ ‬هذه‭ ‬المخرجات‭ ‬تشهد‭ ‬بالمستوى‭ ‬العلمي‭ ‬والمهني‭ ‬الذي‭ ‬تتمتع‭ ‬به،‭ ‬حيث‭ ‬تجد‭ ‬الطرق‭ ‬ممهدة‭ ‬أمامها‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬العريقة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬المتخرج‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬يضمن‭ ‬تخرجه‭ ‬بثلاث‭ ‬شهادات‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭. ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يعد‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬مستقلة‭ ‬بذاتها‭ ‬وغير‭ ‬تابعة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬أو‭ ‬وزارة‭ ‬حكومية‭.‬







واليوم‭.. ‬يواصل‭ ‬المركز‭ ‬خطاه‭ ‬للتحول‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬علمية‭ ‬تقنية‭ ‬معرفية‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬حاصدا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬شهادات‭ ‬وجوائز‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭ ‬عديدة‭ ‬منها‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مزود‭ ‬للتدريب‭ ‬الدولي‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬

البداية‭ ‬والتأسيس

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬لها‭ ‬زيارة‭ ‬وجولة‭ ‬بمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬حيث‭ ‬التقينا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي،‭ ‬الذي‭ ‬حدثنا‭ ‬عن‭ ‬رحلة‭ ‬المركز‭ ‬وبرامجه‭ ‬الحالية‭ ‬وخططه‭ ‬المستقبلية،‭ ‬واصطحبنا‭ ‬مشكورا‭ ‬بمعية‭ ‬المدير‭ ‬الأكاديمي‭ ‬للمركز‭ ‬الأستاذ‭ ‬نبيه‭ ‬عزيز،‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬بمرافق‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬التعليمي‭ ‬الذي‭ ‬أقل‭ ‬ما‭ ‬يوصف‭ ‬بأنه‭ ‬مبهر‭. ‬

‮«‬كيف‭ ‬كانت‭ ‬بدايات‭ ‬تأسيس‭ ‬المركز؟‮»‬

سؤال‭ ‬طرحناه‭ ‬على‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬والجولة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أجاب‭ ‬عنه‭ ‬بقوله‭:‬

تولي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬بمجالات‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬باعتبارهما‭ ‬روافد‭ ‬جوهرية‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ومنظومة‭ ‬العمل‭ ‬التنموي‭. ‬ولكون‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬هم‭ ‬مستقبل‭ ‬الوطن‭ ‬ورواد‭ ‬نهضته‭ ‬الصناعية،‭ ‬تأسس‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ (‬37‭) ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ليكون‭ ‬أحد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المعنية‭ ‬باحتضان‭ ‬الشباب‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬المهنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬مبادراته‭ ‬المتنوعة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭. ‬

ويرأس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬ويضم‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أعضاء‭ ‬ممثلين‭ ‬لمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬المهنية‭ ‬والصناعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتعليمية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬تأسيسه،‭ ‬مر‭ ‬المركز‭ ‬بمراحل‭ ‬مهمة،‭ ‬منها‭ ‬مثلا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬تأسيسه،‭ ‬أشرفت‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬المركز‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬نقل‭ ‬التجربة‭ ‬الإماراتية‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬مراكز‭ ‬مهنية‭ ‬نوعية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تخريج‭ ‬كفاءات‭ ‬واعدة‭ ‬ومستعدة‭ ‬لخوض‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مباشرة‭. ‬

تخصصات‭ ‬متطورة

* ‭ ‬بعد‭ ‬تخريج‭ ‬سبعة‭ ‬أفواج‭ ‬من‭ ‬الطلاب،‭ ‬في‭ ‬رأيك‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يميز‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬عن‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬المعاهد‭ ‬والمدارس‭ ‬الصناعية‭ ‬لاسيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمسارات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتخصصات‭ ‬المتاحة‭ ‬للطلاب‭ ‬في‭ ‬المركز؟

** ‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬بكوننا‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬وتدريبية،‭ ‬لا‭ ‬نصنف‭ ‬أنفسنا‭ ‬كمعهد‭ ‬أو‭ ‬مدرسة‭ ‬صناعية‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬كوننا‭ ‬‮«‬حاضنة‭ ‬تعليمية‮»‬‭ ‬لمهارات‭ ‬الشباب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نركز‭ ‬عليه‭ ‬دائماً‭ ‬لأننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬ثقافة‭ ‬جديدة‭ ‬للتعليم‭ ‬المهني‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬ونسعى‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخها‭ ‬لدى‭ ‬الأجيال‭ ‬عبر‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬الاحترافية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬الدوليين‭.‬

فمثلاً‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ناصر،‭ ‬يتخرج‭ ‬الطالب‭ ‬بشهادة‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شهادات‭ ‬دولية‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭. ‬

هذه‭ ‬الشهادات‭ ‬هي‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬لمخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬لاسيما‭ ‬الصناعي‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬منها‭. ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المركز،‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬حاضنة‭ ‬ومستحدثاته‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭. ‬نعلم‭ ‬بوجود‭ ‬ثورة‭ ‬صناعية‭ ‬أولى‭ ‬وثانية‭ ‬وثالثة‭.. ‬واليوم‭ ‬نعيش‭ ‬الرابعة‭ ‬منها،‭ ‬ولها‭ ‬متطلبات‭ ‬تستلزم‭ ‬مواكبتها‭ ‬كالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وعلوم‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة‭ ‬ومجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬وغيرها‭. ‬نحن‭ ‬نضع‭ ‬على‭ ‬عاتقنا‭ ‬مسؤولية‭ ‬تزويد‭ ‬طلابنا‭ ‬بهذه‭ ‬المتطلبات‭ ‬والمهارات‭ ‬باعتبارها‭ ‬مستجدات‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭. ‬لذلك‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬تخصصات‭ ‬تعليمية‭ ‬متطورة‭ ‬كالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬يتفرد‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬باحتضانها‭ ‬وتقديمها‭ ‬لطلاب‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭.‬

ولأننا‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬الشباب‭ ‬بكونهم‭ ‬أغلى‭ ‬موارد‭ ‬الدولة،‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬بيئتنا‭ ‬التعليمية‭ ‬لاحتضان‭ ‬مواهبهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬ونفس‭ ‬الوقت‭ ‬رصدنا‭ ‬الاهتمام‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طلبتنا،‭ ‬والأهم،‭ ‬النشاط‭ ‬البارز‭ ‬للحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ولأن‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬والمهارات‭ ‬هي‭ ‬حرفة‭ ‬وصناعة،‭ ‬فالصناعة‭ ‬في‭ ‬ثقافتنا‭ ‬لا‭ ‬تقف‭ ‬عند‭ ‬تشغيل‭ ‬الآلة،‭ ‬وإنما‭ ‬ظهر‭ ‬لدينا‭ ‬صناعة‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬كذلك،‭ ‬عبر‭ ‬تدشين‭ ‬المسار‭ ‬الرياضي‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬المسار‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ليجمع‭ ‬بين‭ ‬التعليم‭ ‬المدرسي‭ ‬والاحتراف‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭. ‬

وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬يوفر‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬خدمات‭ ‬تعليمية‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬‮«‬التمكين‭ ‬الرقمي‮»‬،‭ ‬ونعني‭ ‬بذلك‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬موارد‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬التقنيات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة،‭ ‬فمثلاً‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬لدينا‭ ‬كتب‭ ‬دراسية‭ ‬ورقية،‭ ‬وإنما‭ ‬يستخدم‭ ‬الطالب‭ ‬أجهزة‭ ‬لوحية‭ ‬ذكية‭ ‬‮«‬آيباد‮»‬‭ ‬أو‭ ‬حاسب‭ ‬محمول‭ ‬‮«‬لابتوب‮»‬‭ ‬يحتويان‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الكتب‭ ‬المدرسية،‭ ‬ويتم‭ ‬تقديم‭ ‬الواجبات‭ ‬والامتحانات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المبدأ‭ ‬أسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬جداً‭ ‬أثناء‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬فطلبتنا‭ ‬لم‭ ‬يتأثروا‭ ‬مطلقاً‭ ‬لكونهم‭ ‬يستخدمون‭ ‬التعليم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬الوقت‭.‬

ويشرف‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المحتوى‭ ‬النظري‭ ‬والتطبيقي‭ ‬للمادة‭ ‬التعليمية‭ ‬طاقم‭ ‬أكاديمي‭ ‬متنوع‭ ‬الاختصاصات‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الشهادات‭ ‬الجامعية‭ ‬المختلفة‭ ‬كالبكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراة،‭ ‬ولهم‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬كفاءة‭ ‬مخرجاتنا‭ ‬التعليمية‭. ‬كما‭ ‬يستخدم‭ ‬طاقمنا‭ ‬التعليمي‭ ‬منهج‭ ‬التعليمي‭ ‬الإبداعي‭ ‬‮«‬ستيم‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تكامل‭ ‬مجالات‭ ‬العلوم‭ ‬والرياضيات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والهندسة‭ ‬للربط‭ ‬بين‭ ‬المقررات‭ ‬الدراسية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬متميزة‭ ‬يشترك‭ ‬فيها‭ ‬الطلبة‭ ‬بإشراف‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المعلمين‭ ‬والمدربين،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬بشكل‭ ‬يضمن‭ ‬استيعاب‭ ‬الطالب‭ ‬لمفاهيم‭ ‬مختلفة‭ ‬تؤول‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬المشاريع‭ ‬بشكل‭ ‬متكامل‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬تتضمن‭ ‬ورشنا‭ ‬الصناعية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬الطالب‭ ‬المهنية،‭ ‬كالطباعة‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد،‭ ‬وأجهزة‭ ‬المحاكاة‭ ‬‮«‬سيميوليتر‮»‬‭ ‬واللحام‭ ‬والدوائر‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬وبحسب‭ ‬التصنيفات‭ ‬الدولية‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الملاعب‭ ‬والمنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المركز‭.‬

وعندما‭ ‬نذكر‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬مسارات‭ ‬مختلفة،‭ ‬كالمسار‭ ‬الهندسي‭ ‬بشقيه‭ ‬الكهربائي‭ ‬والإلكتروني،‭ ‬والمسار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬المتضمن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬أو‭ ‬المسار‭ ‬الرياضي‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬فإننا‭ ‬نحاكي‭ ‬تجربة‭ ‬خوض‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬المنشآت‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬لتكون‭ ‬تجربة‭ ‬الطالب‭ ‬التعليمية‭ ‬مستوفاة‭ ‬لبيئة‭ ‬العمل‭.‬







معايير‭ ‬القبول

* ‭ ‬وما‭ ‬معايير‭ ‬واشتراطات‭ ‬قبول‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬المركز؟‭ ‬وكم‭ ‬عدد‭ ‬الطلاب‭ ‬الذين‭ ‬يقبلون‭ ‬سنويا؟‭ ‬وكم‭ ‬عدد‭ ‬طلاب‭ ‬المركز‭ ‬حالياً؟‭ ‬

** ‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬600‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الاختصاصات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬خريجينا‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬طالب‭ ‬ممن‭ ‬يشغلون‭ ‬الآن‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬يواصلون‭ ‬دراستهم‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭.‬

ونحن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬150‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬طالب‭ ‬سنوياً،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للصف‭ ‬العاشر‭. ‬ويتم‭ ‬قبول‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬عند‭ ‬استيفائهم‭ ‬لمتطلبات‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل،‭ ‬والتي‭ ‬نعلن‭ ‬بدايتها‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬ليتم‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬الالتحاق‭ ‬إلكترونياً‭ ‬عبر‭ ‬موقعنا‭. ‬وتتضمن‭ ‬متطلبات‭ ‬القبول‭ ‬التسجيل‭: ‬

‭- ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الطالب‭ ‬بحريني‭ ‬الجنسية‭.‬

‭- ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الطالب‭ ‬قد‭ ‬أتم‭ ‬الصف‭ ‬الثالث‭ ‬الإعدادي‭ ‬بنجاح‭.‬

‭- ‬اجتياز‭ ‬اختبارات‭ ‬تحديد‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ - ‬الرياضيات‭ - ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬وأسئلة‭ ‬الذكاء‭.‬

‭- ‬اجتياز‭ ‬المقابلات‭ ‬الشخصية‭ (‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية‭).‬

‭- ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الطالب‭ ‬لائقا‭ ‬صحياً‭ ‬وذلك‭ ‬حسب‭ ‬التخصص‭.‬

* ‭ ‬تصميم‭ ‬المركز‭ ‬أشبه‭ ‬بحرم‭ ‬جامعي‭ ‬متكامل،‭ ‬ما‭ ‬أبرز‭ ‬المرافق‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ناصر؟

** ‭ ‬يشتمل‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مرافق‭ ‬أساسية،‭ ‬كالمبنى‭ ‬الإداري‭ ‬ويضم‭ ‬الطاقم‭ ‬الإداري‭ ‬للمركز،‭ ‬والمبنى‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الذي‭ ‬يحوي‭ ‬الصفوف‭ ‬والمختبرات‭ ‬والطاقم‭ ‬الأكاديمي‭. ‬وهناك‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ثم‭ ‬الورش‭ ‬الهندسية‭ ‬والتي‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬التعليم‭ ‬الصناعي‭ ‬وعددها‭ ‬ستة،‭ ‬والمسجد،‭ ‬وملعب‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ومركز‭ ‬رياضي‭ ‬يضم‭ ‬بركة‭ ‬سباحة‭ ‬أولمبية‭ ‬ونادي‭ ‬رياضي‭ ‬وكافتيريا‭.‬

وضمن‭ ‬خطط‭ ‬المركز‭ ‬التوسعية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬سيتم‭ ‬بناء‭ ‬أكاديمية‭ ‬مختصة‭ ‬بالأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وبناء‭ ‬ورش‭ ‬هندسية‭ ‬جديدة،‭ ‬وملاعب‭ ‬لكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬والسلة‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬







شهادات‭ ‬دولية

* ‭ ‬يتميز‭ ‬خريجو‭ ‬المركز‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬وفنية‭ ‬كالشهادة‭ ‬البريطانية،‭ ‬ما‭ ‬هذه‭ ‬الشهادات‭ ‬وما‭ ‬الذي‭ ‬تضيفه‭ ‬إلى‭ ‬الطالب؟‭ ‬

** ‭ ‬بالفعل،‭ ‬عند‭ ‬انضمام‭ ‬الطالب‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬فإنه‭ ‬يضمن‭ ‬تخرجه‭ ‬بثلاث‭ ‬شهادات‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭ -‬على‭ ‬الأقل‭- ‬تكون‭ ‬بمثابة‭ ‬رصيد‭ ‬قوي‭ ‬لرواد‭ ‬الصناعة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬نذكر‭ ‬منها‭ ‬شهادة‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬المعادلة‭ ‬والمصدقة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬شهادة‭ ‬الدبلوم‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬البريطاني‭

‬ (ECITB) ،‭ ‬شهادة‭ ‬الدبلوما‭ ‬الدولية‭ ‬المستوى‭ ‬2‭ ‬أو‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬أو‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬البريطاني‭ ‬بيرسون،‭ ‬شهادة‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬الدولية (IELTS) لمن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬5‭.‬5‭ ‬فما‭ ‬فوق،‭ ‬شهادة‭ ‬المهنية‭ ‬الدولية‭ ‬ – المستوى 2 ICE LEVEL ،‭ ‬شهادة‭ ‬السلامة‭ ‬المهنية‭ ‬المتقدمة‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭. ‬شهادة‭ ‬الممارس‭ ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬أمازون‭ ‬السحابية،‭ ‬شهادة‭ ‬مصمم‭ ‬الحلول‭ ‬المعمارية‭ ‬التقنية،‭ ‬شهادة‭ ‬متخصص‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وشهادة‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭.‬

* ‭ ‬وما‭ ‬الفرص‭ ‬الدراسية‭ ‬الجامعية‭ ‬التي‭ ‬تتاح‭ ‬لخريجي‭ ‬المركز؟‭ ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬تفضيل‭ ‬لخريجي‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجامعات‭ ‬والمعاهد؟‭ ‬

** ‭ ‬تحرص‭ ‬إدارة‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬الخريجين‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬دراستهم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬وجدنا‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬المركز‭ ‬قد‭ ‬انتسبوا‭ ‬إلى‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬المختلفة‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬بواقع‭ ‬62‭% ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬الهندسة‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يعمل‭ ‬30‭% ‬منهم‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬مختلفة‭ ‬أو‭ ‬ممن‭ ‬استقل‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭.‬

وبنفس‭ ‬الوقت،‭ ‬يتعاون‭ ‬المركز‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬لاحتضان‭ ‬كفاءات‭ ‬المركز،‭ ‬حيث‭ ‬تتوفر‭ ‬فرص‭ ‬الابتعاث‭ ‬الدراسي‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬البعثات‭ ‬المخصصة‭ ‬للتعليم‭ ‬المهني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أو‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬البعثات‭ ‬الحصرية‭ ‬لطلاب‭ ‬المركز‭ ‬ضمن‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬ووزارة‭ ‬التعليم‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬للالتحاق‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الإمارات‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬بأبوظبي‭ ‬أو‭ ‬كليات‭ ‬التقنية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬سعينا‭ ‬دؤوبا‭ ‬في‭ ‬تخصيص‭ ‬مقاعد‭ ‬دراسية‭ ‬لخريجينا‭ ‬المتميزين،‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجامعات‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬وإعلان‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬

* ‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬المعتاد‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية،‭ ‬يتمتع‭ ‬المركز‭ ‬بشراكات‭ ‬واتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الجهات،‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬للمركز‭ ‬أن‭ ‬يضيفه‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الجهات؟

** ‭ ‬بالفعل،‭ ‬فجزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬مهمة‭ ‬المركز‭ ‬هو‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬وتدريب‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتأسيسهم‭ ‬لمراحل‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بالمملكة،‭ ‬ترجمة‭ ‬لمساعي‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬عبر‭ ‬تدريب‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وإمكانياتهم‭ ‬ضمن‭ ‬مبادئ‭ ‬الاستدامة،‭ ‬والتنافسية،‭ ‬والعدالة‭.‬

لذلك‭ ‬لدينا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص،‭ ‬لتدريب‭ ‬مئات‭ ‬الموظفين‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬الاحترافية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المركز،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬تخريج‭ ‬كوادر‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الدبلوما‭ ‬الدولية‭ ‬للصيانة‭ ‬الميكانيكية،‭ ‬ومبادرة‭ ‬سمارت‭ ‬كودرز‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬ثينك‭ ‬سمارت‭ ‬للتدريب‭ ‬والتطوير،‭ ‬والتي‭ ‬نعمل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬بحريني‭ ‬للبرمجة‭ ‬خلال‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات‭ ‬المقبلة‭. ‬

عدا‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬يوجد‭ ‬لدينا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬شريكا‭ ‬صناعيا‭ ‬لدعم‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬بالمركز،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬طلبة‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬بتطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭ ‬كأحد‭ ‬متطلبات‭ ‬التخرج‭ ‬من‭ ‬المركز‭.‬

جوائز‭ ‬مرموقة

* ‭ ‬حصد‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬الشهادات‭ ‬والجوائز،‭ ‬ما‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬استحقت‭ ‬هذه‭ ‬التكريمات؟‭ ‬

** ‭ ‬نال‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الماضيتين،‭ ‬عن‭ ‬فئات‭ ‬مختلفة‭ ‬تضمنت‭ ‬تميز‭ ‬الممارسات‭ ‬التعليمية‭ ‬ضمن‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬مزود‭ ‬للتدريب‭ ‬الدولي‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬والفائز‭ ‬الإقليمي‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬التأسيسي‭ ‬العاشر‭ ‬لمجلس‭ ‬التدريب‭ ‬الصناعي‭ ‬والبناء‭ ‬الهندسي‭ ‬البريطاني‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصول‭ ‬المركز‭ ‬على‭

‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬جوائز‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭ ‬نظير‭ ‬إسهامات‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ذراع‭ ‬البحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بالحلول‭ ‬الذكية‭ ‬المعززة‭ ‬للإنتاجية‭ ‬والمحسنة‭ ‬لكفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬لدى‭ ‬مختلف‭ ‬الشركاء،‭ ‬أبرزها‭ ‬جائزة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬وجائزة‭ ‬جايتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال،‭ ‬وآخرها‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مشروع‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطبيقات‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬للمدن‭ ‬الذكية‭ ‬2023‭.‬

هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬تعكس‭ ‬روح‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والنهضة‭ ‬الصناعية،‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ورؤية‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والثقة‭ ‬الراسخة‭ ‬لدى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المركز،‭ ‬ورهانه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬قدرات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الريادة‭ ‬العالمية‭.‬

مدينة‭ ‬تعليمية

* ‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬خطط‭ ‬المركز‭ ‬هو‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬علمية‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يعنيه‭ ‬هذا‭ ‬التحول؟‭ ‬

** ‭ ‬كان‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬بمثابة‭ ‬منارة‭ ‬علمية‭ ‬ومهنية‭ ‬تستقطب‭ ‬طلاب‭ ‬المعرفة،‭ ‬وأصحاب‭ ‬المهارة‭. ‬ونحن‭ ‬الآن‭ ‬نشهد‭ ‬تحولات‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الصناعي‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬لسنا‭ ‬ببعيدين‭ ‬عنها،‭ ‬لذلك‭ ‬نجد‭ ‬أنفسنا‭ ‬تجاوزنا‭ ‬مرحلة‭ ‬كوننا‭ ‬مركزا‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬الكفاءات‭ ‬المستعدة‭ ‬لخوض‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬مساراته‭ ‬المهنية‭ ‬والتقنية‭ ‬والتكنولوجية،‭ ‬لننطلق‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬ملؤها‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والدؤوب‭ ‬لبناء‭ ‬مدينة‭ ‬علمية‭ ‬إقليمية‭ ‬ورائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الحلول‭ ‬المتكاملة‭ ‬وتخريج‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬المتميزة‭. ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬ستتوجه‭ ‬في‭ ‬مهامها‭ ‬نحو‭ ‬الشباب،‭ ‬عبر‭ ‬تعليمهم‭ ‬وتدريبهم‭ ‬وتمكينهم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬حيوية‭ ‬ورائدة‭ ‬كالصناعة‭ ‬والطاقة،‭ ‬وتبني‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والتقنيات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

مركز‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬

* ‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مرافق‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الأكاديمي؟

‭ ‬ ** ‭ ‬يعد‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أولى‭ ‬خطواتنا‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬علمية،‭ ‬تتبنى‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل‭ ‬وتنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الصناعات‭ ‬وقطاعات‭ ‬الأعمال‭. ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬نشير‭ ‬إليه‭ ‬بـ«ذراع‭ ‬البحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‮»‬‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬التقنيات‭ ‬الذكية،‭ ‬والخروج‭ ‬بمبتكرات‭ ‬نوعية‭ ‬توظف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬لتصبح‭ ‬بمثابة‭ ‬حلول‭ ‬معززة‭ ‬للإنتاجية‭ ‬وتطور‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬والخدمات‭ ‬لدى‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬عمل‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬نفذ‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬مشاريع‭ ‬مبتكرة‭ ‬مع‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬توقع‭ ‬كثافة‭ ‬الأنود‭ ‬الرطب‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬صُمم‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬ومشاريع‭ ‬متطورة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ (‬بابكو‭) ‬كمشروع‭ ‬منصة‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬تسمح‭ ‬للموظفين‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ومشروع‭ ‬التنبؤ‭ ‬بضغط‭ ‬البخار‭ ‬ (RVP) ‭ ‬وهو‭ ‬نظام‭ ‬يستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتوقع‭ ‬ضغط‭ ‬البخار‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الشركة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬والمشاريع‭ ‬التقنية‭ ‬المتطورة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المركز‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬جهة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭.‬