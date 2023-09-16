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مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني..الصورة المشرقة للتعليم الصناعي والتكنولوجي

9/16/2023 7:10:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تجاوز دور المدرسة الصناعية لتصبح «حاضنة تعليمية» تقدم ثقافة جديدة للتعليم التكنولوجي بالمنطقة

تخصصات تعليمية ينفرد بها المركز.. وتدشين أكاديمية للأمن السيبراني قريبا

منظومة تعليمية ترتكز على «التمكين الرقمي» واستبعاد تام للكتب الورقية



تصوير‭- ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

على‭ ‬مساحة‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬يمتد‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬العلمي‭ ‬والتعليمي‭ ‬بشموخ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جو،‭ ‬مجسدا‭ ‬النموذج‭ ‬الأحدث‭ ‬والأكثر‭ ‬تقدما‭ ‬للمؤسسة‭ ‬التعليمية‭ ‬المتطورة،‭ ‬التي‭ ‬ترتقي‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬مجرد‭ ‬مدرسة‭ ‬أو‭ ‬مركز‭ ‬تعليمي‭ ‬وتدريبي،‭ ‬إلى‭ ‬مجمع‭ ‬أكاديمي‭
‬متكامل‭ ‬يسير‭ ‬بخطى‭ ‬واثقة‭ ‬وثابتة‭ ‬للتحول‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬علمية‭ ‬متكاملة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬ويضم‭ ‬بين‭ ‬جنباته‭ ‬مرافق‭ ‬مختلفة‭ ‬ينافس‭ ‬فيها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المناهج‭ ‬التعليمية‭ ‬المعتمدة‭ ‬على‭ ‬الرقمنة‭ ‬بشكل‭ ‬كلي،‭ ‬والصفوف‭ ‬المتطورة،‭ ‬والورش‭ ‬التدريبية‭ ‬المجهزة‭ ‬والصالات‭ ‬الرياضية‭ ‬المتطورة‭ ‬والمسجد‭ ‬والعيادة‭ ‬الطبية‭ ‬ومركز‭ ‬البحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وغيرها‭.‬

البداية‭ ‬كانت‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بصدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬37‭) ‬بتأسيس‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭. ‬وبالفعل،‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2014،‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬افتتح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المركز‭ ‬كمشروع‭ ‬استراتيجي‭ ‬واعد‭ ‬يقدم‭ ‬تخصصات‭ ‬نوعية‭ ‬ومتقدمة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬التعليم‭ ‬التقني‭ ‬والصناعي،‭ ‬وتعزز‭ ‬تطلعات‭ ‬وجهود‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬نماذج‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬ورفد‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بالمخرجات‭ ‬التعليمية‭ ‬والمهنية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وتخريج‭ ‬كفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬والمهنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬أو‭ ‬مواصلة‭ ‬تعليمهم‭ ‬لمرحلة‭ ‬دراسية‭ ‬أعلى‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭. ‬ليجمع‭ ‬المركز‭ ‬بين‭ ‬التطور‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬وتطوير‭ ‬شخصية‭ ‬الطالب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اكتسابه‭ ‬مهارات‭ ‬التعليم‭ ‬المهني‭ ‬والأكاديمي‭ ‬ومهارات‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنظيم‭ ‬والإبداع‭ ‬والعمل‭ ‬المهني‭ ‬الجاد‭ ‬المتميز‭ ‬بالحرفية‭ ‬والمعرفة‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬تمثل‭ ‬مستقبل‭ ‬التعليم‭ ‬والاقتصاد‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وغيرها‭.‬

انطلق‭ ‬المركز‭ ‬بقوة،‭ ‬ليشهد‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2017‭ ‬تخريج‭ ‬الفوج‭ ‬الأول‭ ‬لطلبته‭. ‬وفي‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬احتفل‭ ‬بتخريج‭ ‬الفوج‭ ‬السابع‭. ‬وجميع‭ ‬هذه‭ ‬المخرجات‭ ‬تشهد‭ ‬بالمستوى‭ ‬العلمي‭ ‬والمهني‭ ‬الذي‭ ‬تتمتع‭ ‬به،‭ ‬حيث‭ ‬تجد‭ ‬الطرق‭ ‬ممهدة‭ ‬أمامها‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬العريقة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬المتخرج‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬يضمن‭ ‬تخرجه‭ ‬بثلاث‭ ‬شهادات‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭. ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يعد‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬مستقلة‭ ‬بذاتها‭ ‬وغير‭ ‬تابعة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬أو‭ ‬وزارة‭ ‬حكومية‭.‬



واليوم‭.. ‬يواصل‭ ‬المركز‭ ‬خطاه‭ ‬للتحول‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬علمية‭ ‬تقنية‭ ‬معرفية‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬حاصدا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬شهادات‭ ‬وجوائز‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭ ‬عديدة‭ ‬منها‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مزود‭ ‬للتدريب‭ ‬الدولي‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬

البداية‭ ‬والتأسيس

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬لها‭ ‬زيارة‭ ‬وجولة‭ ‬بمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬حيث‭ ‬التقينا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي،‭ ‬الذي‭ ‬حدثنا‭ ‬عن‭ ‬رحلة‭ ‬المركز‭ ‬وبرامجه‭ ‬الحالية‭ ‬وخططه‭ ‬المستقبلية،‭ ‬واصطحبنا‭ ‬مشكورا‭ ‬بمعية‭ ‬المدير‭ ‬الأكاديمي‭ ‬للمركز‭ ‬الأستاذ‭ ‬نبيه‭ ‬عزيز،‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬بمرافق‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬التعليمي‭ ‬الذي‭ ‬أقل‭ ‬ما‭ ‬يوصف‭ ‬بأنه‭ ‬مبهر‭. ‬

‮«‬كيف‭ ‬كانت‭ ‬بدايات‭ ‬تأسيس‭ ‬المركز؟‮»‬

سؤال‭ ‬طرحناه‭ ‬على‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬والجولة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أجاب‭ ‬عنه‭ ‬بقوله‭:‬

تولي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬بمجالات‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬باعتبارهما‭ ‬روافد‭ ‬جوهرية‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ومنظومة‭ ‬العمل‭ ‬التنموي‭. ‬ولكون‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬هم‭ ‬مستقبل‭ ‬الوطن‭ ‬ورواد‭ ‬نهضته‭ ‬الصناعية،‭ ‬تأسس‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ (‬37‭) ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ليكون‭ ‬أحد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المعنية‭ ‬باحتضان‭ ‬الشباب‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬المهنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬مبادراته‭ ‬المتنوعة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭. ‬

ويرأس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬ويضم‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أعضاء‭ ‬ممثلين‭ ‬لمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬المهنية‭ ‬والصناعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتعليمية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬تأسيسه،‭ ‬مر‭ ‬المركز‭ ‬بمراحل‭ ‬مهمة،‭ ‬منها‭ ‬مثلا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬تأسيسه،‭ ‬أشرفت‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬المركز‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬نقل‭ ‬التجربة‭ ‬الإماراتية‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬مراكز‭ ‬مهنية‭ ‬نوعية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تخريج‭ ‬كفاءات‭ ‬واعدة‭ ‬ومستعدة‭ ‬لخوض‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مباشرة‭. ‬

تخصصات‭ ‬متطورة

* ‭ ‬بعد‭ ‬تخريج‭ ‬سبعة‭ ‬أفواج‭ ‬من‭ ‬الطلاب،‭ ‬في‭ ‬رأيك‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يميز‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬عن‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬المعاهد‭ ‬والمدارس‭ ‬الصناعية‭ ‬لاسيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمسارات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتخصصات‭ ‬المتاحة‭ ‬للطلاب‭ ‬في‭ ‬المركز؟

** ‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬بكوننا‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬وتدريبية،‭ ‬لا‭ ‬نصنف‭ ‬أنفسنا‭ ‬كمعهد‭ ‬أو‭ ‬مدرسة‭ ‬صناعية‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬كوننا‭ ‬‮«‬حاضنة‭ ‬تعليمية‮»‬‭ ‬لمهارات‭ ‬الشباب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نركز‭ ‬عليه‭ ‬دائماً‭ ‬لأننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬ثقافة‭ ‬جديدة‭ ‬للتعليم‭ ‬المهني‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬ونسعى‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخها‭ ‬لدى‭ ‬الأجيال‭ ‬عبر‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬الاحترافية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬الدوليين‭.‬

فمثلاً‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ناصر،‭ ‬يتخرج‭ ‬الطالب‭ ‬بشهادة‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شهادات‭ ‬دولية‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭. ‬

هذه‭ ‬الشهادات‭ ‬هي‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬لمخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬لاسيما‭ ‬الصناعي‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬منها‭. ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المركز،‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬حاضنة‭ ‬ومستحدثاته‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭. ‬نعلم‭ ‬بوجود‭ ‬ثورة‭ ‬صناعية‭ ‬أولى‭ ‬وثانية‭ ‬وثالثة‭.. ‬واليوم‭ ‬نعيش‭ ‬الرابعة‭ ‬منها،‭ ‬ولها‭ ‬متطلبات‭ ‬تستلزم‭ ‬مواكبتها‭ ‬كالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وعلوم‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة‭ ‬ومجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬وغيرها‭. ‬نحن‭ ‬نضع‭ ‬على‭ ‬عاتقنا‭ ‬مسؤولية‭ ‬تزويد‭ ‬طلابنا‭ ‬بهذه‭ ‬المتطلبات‭ ‬والمهارات‭ ‬باعتبارها‭ ‬مستجدات‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭. ‬لذلك‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬تخصصات‭ ‬تعليمية‭ ‬متطورة‭ ‬كالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬يتفرد‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬باحتضانها‭ ‬وتقديمها‭ ‬لطلاب‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭.‬

ولأننا‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬الشباب‭ ‬بكونهم‭ ‬أغلى‭ ‬موارد‭ ‬الدولة،‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬بيئتنا‭ ‬التعليمية‭ ‬لاحتضان‭ ‬مواهبهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬ونفس‭ ‬الوقت‭ ‬رصدنا‭ ‬الاهتمام‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طلبتنا،‭ ‬والأهم،‭ ‬النشاط‭ ‬البارز‭ ‬للحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ولأن‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬والمهارات‭ ‬هي‭ ‬حرفة‭ ‬وصناعة،‭ ‬فالصناعة‭ ‬في‭ ‬ثقافتنا‭ ‬لا‭ ‬تقف‭ ‬عند‭ ‬تشغيل‭ ‬الآلة،‭ ‬وإنما‭ ‬ظهر‭ ‬لدينا‭ ‬صناعة‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬كذلك،‭ ‬عبر‭ ‬تدشين‭ ‬المسار‭ ‬الرياضي‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬المسار‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ليجمع‭ ‬بين‭ ‬التعليم‭ ‬المدرسي‭ ‬والاحتراف‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭. ‬

وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬يوفر‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬خدمات‭ ‬تعليمية‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬‮«‬التمكين‭ ‬الرقمي‮»‬،‭ ‬ونعني‭ ‬بذلك‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬موارد‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬التقنيات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة،‭ ‬فمثلاً‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬لدينا‭ ‬كتب‭ ‬دراسية‭ ‬ورقية،‭ ‬وإنما‭ ‬يستخدم‭ ‬الطالب‭ ‬أجهزة‭ ‬لوحية‭ ‬ذكية‭ ‬‮«‬آيباد‮»‬‭ ‬أو‭ ‬حاسب‭ ‬محمول‭ ‬‮«‬لابتوب‮»‬‭ ‬يحتويان‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الكتب‭ ‬المدرسية،‭ ‬ويتم‭ ‬تقديم‭ ‬الواجبات‭ ‬والامتحانات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المبدأ‭ ‬أسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬جداً‭ ‬أثناء‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬فطلبتنا‭ ‬لم‭ ‬يتأثروا‭ ‬مطلقاً‭ ‬لكونهم‭ ‬يستخدمون‭ ‬التعليم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬الوقت‭.‬

ويشرف‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المحتوى‭ ‬النظري‭ ‬والتطبيقي‭ ‬للمادة‭ ‬التعليمية‭ ‬طاقم‭ ‬أكاديمي‭ ‬متنوع‭ ‬الاختصاصات‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الشهادات‭ ‬الجامعية‭ ‬المختلفة‭ ‬كالبكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراة،‭ ‬ولهم‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬كفاءة‭ ‬مخرجاتنا‭ ‬التعليمية‭. ‬كما‭ ‬يستخدم‭ ‬طاقمنا‭ ‬التعليمي‭ ‬منهج‭ ‬التعليمي‭ ‬الإبداعي‭ ‬‮«‬ستيم‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تكامل‭ ‬مجالات‭ ‬العلوم‭ ‬والرياضيات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والهندسة‭ ‬للربط‭ ‬بين‭ ‬المقررات‭ ‬الدراسية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬متميزة‭ ‬يشترك‭ ‬فيها‭ ‬الطلبة‭ ‬بإشراف‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المعلمين‭ ‬والمدربين،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬بشكل‭ ‬يضمن‭ ‬استيعاب‭ ‬الطالب‭ ‬لمفاهيم‭ ‬مختلفة‭ ‬تؤول‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬المشاريع‭ ‬بشكل‭ ‬متكامل‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬تتضمن‭ ‬ورشنا‭ ‬الصناعية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬الطالب‭ ‬المهنية،‭ ‬كالطباعة‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد،‭ ‬وأجهزة‭ ‬المحاكاة‭ ‬‮«‬سيميوليتر‮»‬‭ ‬واللحام‭ ‬والدوائر‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬وبحسب‭ ‬التصنيفات‭ ‬الدولية‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الملاعب‭ ‬والمنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المركز‭.‬

وعندما‭ ‬نذكر‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬مسارات‭ ‬مختلفة،‭ ‬كالمسار‭ ‬الهندسي‭ ‬بشقيه‭ ‬الكهربائي‭ ‬والإلكتروني،‭ ‬والمسار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬المتضمن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬أو‭ ‬المسار‭ ‬الرياضي‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬فإننا‭ ‬نحاكي‭ ‬تجربة‭ ‬خوض‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬المنشآت‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬لتكون‭ ‬تجربة‭ ‬الطالب‭ ‬التعليمية‭ ‬مستوفاة‭ ‬لبيئة‭ ‬العمل‭.‬



معايير‭ ‬القبول

* ‭ ‬وما‭ ‬معايير‭ ‬واشتراطات‭ ‬قبول‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬المركز؟‭ ‬وكم‭ ‬عدد‭ ‬الطلاب‭ ‬الذين‭ ‬يقبلون‭ ‬سنويا؟‭ ‬وكم‭ ‬عدد‭ ‬طلاب‭ ‬المركز‭ ‬حالياً؟‭ ‬

** ‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬600‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الاختصاصات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬خريجينا‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬طالب‭ ‬ممن‭ ‬يشغلون‭ ‬الآن‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬يواصلون‭ ‬دراستهم‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭.‬

ونحن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬150‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬طالب‭ ‬سنوياً،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للصف‭ ‬العاشر‭. ‬ويتم‭ ‬قبول‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬عند‭ ‬استيفائهم‭ ‬لمتطلبات‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل،‭ ‬والتي‭ ‬نعلن‭ ‬بدايتها‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬ليتم‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬الالتحاق‭ ‬إلكترونياً‭ ‬عبر‭ ‬موقعنا‭. ‬وتتضمن‭ ‬متطلبات‭ ‬القبول‭ ‬التسجيل‭: ‬

‭- ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الطالب‭ ‬بحريني‭ ‬الجنسية‭.‬

‭- ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الطالب‭ ‬قد‭ ‬أتم‭ ‬الصف‭ ‬الثالث‭ ‬الإعدادي‭ ‬بنجاح‭.‬

‭- ‬اجتياز‭ ‬اختبارات‭ ‬تحديد‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ - ‬الرياضيات‭ - ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬وأسئلة‭ ‬الذكاء‭.‬

‭- ‬اجتياز‭ ‬المقابلات‭ ‬الشخصية‭ (‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية‭).‬

‭- ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الطالب‭ ‬لائقا‭ ‬صحياً‭ ‬وذلك‭ ‬حسب‭ ‬التخصص‭.‬

* ‭ ‬تصميم‭ ‬المركز‭ ‬أشبه‭ ‬بحرم‭ ‬جامعي‭ ‬متكامل،‭ ‬ما‭ ‬أبرز‭ ‬المرافق‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ناصر؟

** ‭ ‬يشتمل‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مرافق‭ ‬أساسية،‭ ‬كالمبنى‭ ‬الإداري‭ ‬ويضم‭ ‬الطاقم‭ ‬الإداري‭ ‬للمركز،‭ ‬والمبنى‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الذي‭ ‬يحوي‭ ‬الصفوف‭ ‬والمختبرات‭ ‬والطاقم‭ ‬الأكاديمي‭. ‬وهناك‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ثم‭ ‬الورش‭ ‬الهندسية‭ ‬والتي‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬التعليم‭ ‬الصناعي‭ ‬وعددها‭ ‬ستة،‭ ‬والمسجد،‭ ‬وملعب‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ومركز‭ ‬رياضي‭ ‬يضم‭ ‬بركة‭ ‬سباحة‭ ‬أولمبية‭ ‬ونادي‭ ‬رياضي‭ ‬وكافتيريا‭.‬

وضمن‭ ‬خطط‭ ‬المركز‭ ‬التوسعية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬سيتم‭ ‬بناء‭ ‬أكاديمية‭ ‬مختصة‭ ‬بالأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وبناء‭ ‬ورش‭ ‬هندسية‭ ‬جديدة،‭ ‬وملاعب‭ ‬لكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬والسلة‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬



شهادات‭ ‬دولية

* ‭ ‬يتميز‭ ‬خريجو‭ ‬المركز‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬وفنية‭ ‬كالشهادة‭ ‬البريطانية،‭ ‬ما‭ ‬هذه‭ ‬الشهادات‭ ‬وما‭ ‬الذي‭ ‬تضيفه‭ ‬إلى‭ ‬الطالب؟‭ ‬

** ‭ ‬بالفعل،‭ ‬عند‭ ‬انضمام‭ ‬الطالب‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬فإنه‭ ‬يضمن‭ ‬تخرجه‭ ‬بثلاث‭ ‬شهادات‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭ -‬على‭ ‬الأقل‭- ‬تكون‭ ‬بمثابة‭ ‬رصيد‭ ‬قوي‭ ‬لرواد‭ ‬الصناعة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬نذكر‭ ‬منها‭ ‬شهادة‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬المعادلة‭ ‬والمصدقة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬شهادة‭ ‬الدبلوم‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬البريطاني‭
 (ECITB) ،‭ ‬شهادة‭ ‬الدبلوما‭ ‬الدولية‭ ‬المستوى‭ ‬2‭ ‬أو‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬أو‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬البريطاني‭ ‬بيرسون،‭ ‬شهادة‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬الدولية (IELTS) لمن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬5‭.‬5‭ ‬فما‭ ‬فوق،‭ ‬شهادة‭ ‬المهنية‭ ‬الدولية‭ ‬ المستوى 2 ICE LEVEL ،‭ ‬شهادة‭ ‬السلامة‭ ‬المهنية‭ ‬المتقدمة‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭. ‬شهادة‭ ‬الممارس‭ ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬أمازون‭ ‬السحابية،‭ ‬شهادة‭ ‬مصمم‭ ‬الحلول‭ ‬المعمارية‭ ‬التقنية،‭ ‬شهادة‭ ‬متخصص‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وشهادة‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭.‬

* ‭ ‬وما‭ ‬الفرص‭ ‬الدراسية‭ ‬الجامعية‭ ‬التي‭ ‬تتاح‭ ‬لخريجي‭ ‬المركز؟‭ ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬تفضيل‭ ‬لخريجي‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجامعات‭ ‬والمعاهد؟‭ ‬

** ‭ ‬تحرص‭ ‬إدارة‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬الخريجين‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬دراستهم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬وجدنا‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬المركز‭ ‬قد‭ ‬انتسبوا‭ ‬إلى‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬المختلفة‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬بواقع‭ ‬62‭% ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬الهندسة‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يعمل‭ ‬30‭% ‬منهم‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬مختلفة‭ ‬أو‭ ‬ممن‭ ‬استقل‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭.‬

وبنفس‭ ‬الوقت،‭ ‬يتعاون‭ ‬المركز‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬لاحتضان‭ ‬كفاءات‭ ‬المركز،‭ ‬حيث‭ ‬تتوفر‭ ‬فرص‭ ‬الابتعاث‭ ‬الدراسي‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬البعثات‭ ‬المخصصة‭ ‬للتعليم‭ ‬المهني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أو‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬البعثات‭ ‬الحصرية‭ ‬لطلاب‭ ‬المركز‭ ‬ضمن‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬ووزارة‭ ‬التعليم‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬للالتحاق‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الإمارات‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬بأبوظبي‭ ‬أو‭ ‬كليات‭ ‬التقنية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬سعينا‭ ‬دؤوبا‭ ‬في‭ ‬تخصيص‭ ‬مقاعد‭ ‬دراسية‭ ‬لخريجينا‭ ‬المتميزين،‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجامعات‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬وإعلان‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬

* ‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬المعتاد‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية،‭ ‬يتمتع‭ ‬المركز‭ ‬بشراكات‭ ‬واتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الجهات،‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬للمركز‭ ‬أن‭ ‬يضيفه‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الجهات؟

** ‭ ‬بالفعل،‭ ‬فجزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬مهمة‭ ‬المركز‭ ‬هو‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬وتدريب‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتأسيسهم‭ ‬لمراحل‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بالمملكة،‭ ‬ترجمة‭ ‬لمساعي‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬عبر‭ ‬تدريب‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وإمكانياتهم‭ ‬ضمن‭ ‬مبادئ‭ ‬الاستدامة،‭ ‬والتنافسية،‭ ‬والعدالة‭.‬

لذلك‭ ‬لدينا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص،‭ ‬لتدريب‭ ‬مئات‭ ‬الموظفين‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬الاحترافية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المركز،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬تخريج‭ ‬كوادر‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الدبلوما‭ ‬الدولية‭ ‬للصيانة‭ ‬الميكانيكية،‭ ‬ومبادرة‭ ‬سمارت‭ ‬كودرز‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬ثينك‭ ‬سمارت‭ ‬للتدريب‭ ‬والتطوير،‭ ‬والتي‭ ‬نعمل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬بحريني‭ ‬للبرمجة‭ ‬خلال‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات‭ ‬المقبلة‭. ‬

عدا‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬يوجد‭ ‬لدينا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬شريكا‭ ‬صناعيا‭ ‬لدعم‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬بالمركز،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬طلبة‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬بتطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭ ‬كأحد‭ ‬متطلبات‭ ‬التخرج‭ ‬من‭ ‬المركز‭.‬

جوائز‭ ‬مرموقة

* ‭ ‬حصد‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬الشهادات‭ ‬والجوائز،‭ ‬ما‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬استحقت‭ ‬هذه‭ ‬التكريمات؟‭ ‬

** ‭ ‬نال‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الماضيتين،‭ ‬عن‭ ‬فئات‭ ‬مختلفة‭ ‬تضمنت‭ ‬تميز‭ ‬الممارسات‭ ‬التعليمية‭ ‬ضمن‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬مزود‭ ‬للتدريب‭ ‬الدولي‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬والفائز‭ ‬الإقليمي‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬التأسيسي‭ ‬العاشر‭ ‬لمجلس‭ ‬التدريب‭ ‬الصناعي‭ ‬والبناء‭ ‬الهندسي‭ ‬البريطاني‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصول‭ ‬المركز‭ ‬على‭
‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬جوائز‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭ ‬نظير‭ ‬إسهامات‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ذراع‭ ‬البحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بالحلول‭ ‬الذكية‭ ‬المعززة‭ ‬للإنتاجية‭ ‬والمحسنة‭ ‬لكفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬لدى‭ ‬مختلف‭ ‬الشركاء،‭ ‬أبرزها‭ ‬جائزة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬وجائزة‭ ‬جايتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال،‭ ‬وآخرها‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مشروع‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطبيقات‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬للمدن‭ ‬الذكية‭ ‬2023‭.‬

هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬تعكس‭ ‬روح‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والنهضة‭ ‬الصناعية،‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ورؤية‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والثقة‭ ‬الراسخة‭ ‬لدى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المركز،‭ ‬ورهانه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬قدرات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الريادة‭ ‬العالمية‭.‬

مدينة‭ ‬تعليمية

* ‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬خطط‭ ‬المركز‭ ‬هو‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬علمية‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يعنيه‭ ‬هذا‭ ‬التحول؟‭ ‬

** ‭ ‬كان‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬بمثابة‭ ‬منارة‭ ‬علمية‭ ‬ومهنية‭ ‬تستقطب‭ ‬طلاب‭ ‬المعرفة،‭ ‬وأصحاب‭ ‬المهارة‭. ‬ونحن‭ ‬الآن‭ ‬نشهد‭ ‬تحولات‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الصناعي‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬لسنا‭ ‬ببعيدين‭ ‬عنها،‭ ‬لذلك‭ ‬نجد‭ ‬أنفسنا‭ ‬تجاوزنا‭ ‬مرحلة‭ ‬كوننا‭ ‬مركزا‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬الكفاءات‭ ‬المستعدة‭ ‬لخوض‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬مساراته‭ ‬المهنية‭ ‬والتقنية‭ ‬والتكنولوجية،‭ ‬لننطلق‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬ملؤها‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والدؤوب‭ ‬لبناء‭ ‬مدينة‭ ‬علمية‭ ‬إقليمية‭ ‬ورائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الحلول‭ ‬المتكاملة‭ ‬وتخريج‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬المتميزة‭. ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬ستتوجه‭ ‬في‭ ‬مهامها‭ ‬نحو‭ ‬الشباب،‭ ‬عبر‭ ‬تعليمهم‭ ‬وتدريبهم‭ ‬وتمكينهم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬حيوية‭ ‬ورائدة‭ ‬كالصناعة‭ ‬والطاقة،‭ ‬وتبني‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والتقنيات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

مركز‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬

* ‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مرافق‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الأكاديمي؟

‭ ‬ ** ‭ ‬يعد‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أولى‭ ‬خطواتنا‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬علمية،‭ ‬تتبنى‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل‭ ‬وتنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الصناعات‭ ‬وقطاعات‭ ‬الأعمال‭. ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬نشير‭ ‬إليه‭ ‬بـ«ذراع‭ ‬البحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‮»‬‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬التقنيات‭ ‬الذكية،‭ ‬والخروج‭ ‬بمبتكرات‭ ‬نوعية‭ ‬توظف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬لتصبح‭ ‬بمثابة‭ ‬حلول‭ ‬معززة‭ ‬للإنتاجية‭ ‬وتطور‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬والخدمات‭ ‬لدى‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬عمل‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬نفذ‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬مشاريع‭ ‬مبتكرة‭ ‬مع‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬توقع‭ ‬كثافة‭ ‬الأنود‭ ‬الرطب‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬صُمم‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬ومشاريع‭ ‬متطورة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ (‬بابكو‭) ‬كمشروع‭ ‬منصة‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬تسمح‭ ‬للموظفين‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ومشروع‭ ‬التنبؤ‭ ‬بضغط‭ ‬البخار‭ ‬ (RVP) ‭ ‬وهو‭ ‬نظام‭ ‬يستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتوقع‭ ‬ضغط‭ ‬البخار‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الشركة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬والمشاريع‭ ‬التقنية‭ ‬المتطورة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المركز‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬جهة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭.‬

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