((بنفت)) تسجل معاملات مالية إلكترونية بأكثر من 14 مليار دينار بحريني خلال النصف الأول من العام

((بنفت)) تسجل معاملات مالية إلكترونية بأكثر من 14 مليار دينار بحريني خلال النصف الأول من العام
التاريخ
9/16/2023 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة بنفت، تحقيقها 161.9 مليون معاملة، لجميع خدمات التحويلات المالية الإلكترونية (فوري، وفوري بلس، وفواتير) من خلال تطبيقها بنفت بي، وذلك خلال النصف الأول من عام 2023، بزيادة في الحجم بلغت 42.4 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
وقالت الشركة إن المدفوعات عبر الإنترنت من خلال نظام التحويلات المالية الإلكتروني ( EFTS )
والذي يشتمل على خدمات فوري بلس، وفوري، وفواتير شهدت نموًا ملموسًا خلال النصف الأول من عام 2023، حيث حققت زيادة في الحجم بلغت 40.8 % من 121.2
مليون معاملة خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 170.7 مليون معاملة في النصف الأول من عام 2023.
وقد بلغت القيمة الإجمالية لمعاملات فوري بلس في النصف الأول من عام 2023 عبر جميع القنوات 3.6 مليارات دينار بحريني مقارنة مع .03 مليارات دينار في العام الماضي، بنمو بنسبة 21.1 % . وحققت معاملات فوري بلس عبر تطبيق بنفت بي في النصف الأول من عام 2023 قيمة إجمالية 3.3 مليارات دينار بحريني، مقارنة بنحو 2.8 مليار دينار بحريني سجلت في النصف الأول من عام 2022، بنسبة نمو بلغت 20.6 % .
وبالنسبة إلى معاملات فوري، فقد شهدت زيادة عبر جميع القنوات بنسبة بلغت 13.3 % ، حيث تجاوزت قيمتها 10.2
مليارات دينار بحريني في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بنحو 9.0
مليارات دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2022، كما ارتفعت القيمة الإجمالية لخدمة تحويل الأموال عبر تطبيق بنفت بي من 385.4 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 454.6 مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام 2023، بزيادة بلغت 17.9 % .
كما حققت معاملات فواتير زيادة بنسبة 5.9 % عبر جميع القنوات، لتتجاوز قيمتها الإجمالية 469.6
مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بأكثر من .4443 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2022.
وحققت معاملات فواتير من خلال تطبيق بنفت بي قيمة إجمالية تجاوزت 125.7 مليون دينار بحريني، بزيادة بنسبة .538 % ، بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2022 الذي شهد تحقيق قيمة إجمالية بلغت حوالي 90.8 مليون دينار بحريني.
وبلغ إجمالي عمليات التحقق عبر الهوية الرقمية الوطنية ومنصة اعرف عميلك إلكترونيًا ( eKYC ) 326 , 494 عملية بزيادة قدرها 69.9 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر مركز البحرين للمعلومات الائتمانية الذي تديره شركة بنفت إجمالي 9 , 172 تقريرًا ائتمانيًا في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بـ 7 , 680 تقريرًا في النصف الأول من عام 2022، بزيادة بلغت .419 % . كما ارتفعت الاستفسارات عن التقارير الائتمانية إلى 135 , 453
استفسارًا في النصف الأول من عام 2023 من 119 , 492استفسارًا في النصف الأول من عام 2022 بزيادة بنسبة .413 % .
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