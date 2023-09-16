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((بنفت)) تسجل معاملات مالية إلكترونية بأكثر من 14 مليار دينار بحريني خلال النصف الأول من العام

9/16/2023 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬تحقيقها‭ ‬161.9‭ ‬مليون‭ ‬معاملة،‭ ‬لجميع‭ ‬خدمات‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ (‬فوري،‭ ‬وفوري‭ ‬بلس،‭ ‬وفواتير‭) ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيقها‭ ‬بنفت‭ ‬بي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بزيادة‭ ‬في‭ ‬الحجم‭ ‬بلغت‭ ‬42‭.‬4‭ ‬ % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إن‭ ‬المدفوعات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكتروني‭ (‬ EFTS ‭)‬‮
‬والذي‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬فوري‭ ‬بلس،‭ ‬وفوري،‭ ‬وفواتير‭ ‬شهدت‭ ‬نموًا‭ ‬ملموسًا‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الحجم‭ ‬بلغت‭ ‬40‭.‬8‭ ‬ % ‭ ‬من‭ ‬121‭.‬2‭ ‬‮
‬‭ ‬مليون‭ ‬معاملة‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬170‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬معاملة‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬‮

وقد‭ ‬بلغت‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬لمعاملات‭ ‬فوري‭ ‬بلس‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬القنوات‭ ‬3.6‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ .‬03‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بنمو‭ ‬بنسبة‭ ‬21‭.‬1 % ‭. ‬وحققت‭ ‬معاملات‭ ‬فوري‭ ‬بلس‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬بنفت‭ ‬بي‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬قيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬3‭.‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬بنحو‭ ‬2‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬بنسبة‭ ‬نمو‭ ‬بلغت‭ ‬20‭.‬6 % ‭.‬‮

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬معاملات‭ ‬فوري،‭ ‬فقد‭ ‬شهدت‭ ‬زيادة‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬القنوات‭ ‬بنسبة‭ ‬بلغت‭ ‬13‭.‬3 % ،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوزت‭ ‬قيمتها‭ ‬10‭.‬2‭ ‬‮
‬‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مقارنة‭ ‬بنحو‭ ‬9.0‭ ‬‮
‬‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬كما‭ ‬ارتفعت‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬لخدمة‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬بنفت‭ ‬بي‭ ‬من‭ ‬385‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬454‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بزيادة‭ ‬بلغت‭ ‬17‭.‬9 % ‭.‬‮

كما‭ ‬حققت‭ ‬معاملات‭ ‬فواتير‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬9 % ‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬القنوات،‭ ‬لتتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬469‭.‬6‭ ‬‮
‬‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مقارنة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ .‬4443‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬‮
‬‭ ‬وحققت‭ ‬معاملات‭ ‬فواتير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬بنفت‭ ‬بي‭ ‬قيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬تجاوزت‭ ‬125‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬بزيادة‭ ‬بنسبة‭ .‬538 % ،‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تحقيق‭ ‬قيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬بلغت‭ ‬حوالي‭ ‬90‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬


‬وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عمليات‭ ‬التحقق‭ ‬عبر‭ ‬الهوية‭ ‬الرقمية‭ ‬الوطنية‭ ‬ومنصة‭ ‬اعرف‭ ‬عميلك‭ ‬إلكترونيًا‭ (‬ eKYC ‭) ‬326 , 494‭ ‬عملية‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬69‭.‬9‭ ‬ % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬‮


‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أصدر‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬إجمالي‭ ‬9 , 172‭ ‬تقريرًا‭ ‬ائتمانيًا‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬7 , 680‭ ‬تقريرًا‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬بزيادة‭ ‬بلغت‭ .‬419 % ‭. ‬كما‭ ‬ارتفعت‭ ‬الاستفسارات‭ ‬عن‭ ‬التقارير‭ ‬الائتمانية‭ ‬إلى‭ ‬135 , 453‮
‬استفسارًا‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬119 , 492استفسارًا‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بزيادة‭ ‬بنسبة‭ .‬413 % ‭.‬

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