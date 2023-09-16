Saturday, 16 September 2023 11:14 GMT

ترامب يدعي أن لديه تفوقا جينيا

9/16/2023 3:08:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه ليس قلقا من أنه سيكون في الثمانينيات من عمره إذا أعيد انتخابه رئيسا مرة جديدة.

وفي مقابلة ردا على سؤال حول عمره، قال ترامب (77 عاما): "لا، لست قلقا لأن والدتي عاشت لفترة طويلة (88 عاما)، ووالدي عاش لفترة أطول من ذلك بكثير (93 عاما). ومن الناحية الجينية، هذا شيء جيد".
وأدلى ترامب بتأكيد مماثل في وقت سابق من الأسبوع في مقابلة أخرى، قال فيها إن الرئيس جو بايدن "ليس كبيرا في السن" فلا يستطيع أن يصبح رئيسا، بل هو "غير كفؤ".
وأضاف ترامب أن هناك العديد من زعماء العالم الذين "كانوا رائعين في الثمانينيات من عمرهم".

روسيا اليوم

MENAFN16092023000208011052ID1107082320

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث