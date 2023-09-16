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تعداد سكاني شامل في مخيمي الأزرق والزعتري

9/16/2023 3:08:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ تعداد سكاني "شامل" في مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين السوريين، الأحد، لتوفير أرقام عملية لإدارة عملية التخطيط والتعامل مع المخيمات، على أن يُقدم التقرير الإحصائي في مطلع العام المقبل.
وستقوم مديرية شؤون اللاجئين السوريين التي تتبع وزارة الداخلية ودائرة الإحصاءات العامة بإجراء عملية التعداد السكاني من 17 أيلول الحالي إلى 18 تشرين الثاني 2023.

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