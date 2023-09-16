تعداد سكاني شامل في مخيمي الأزرق والزعتري

تعداد سكاني شامل في مخيمي الأزرق والزعتري
التاريخ
9/16/2023 3:08:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - يبدأ تعداد سكاني "شامل" في مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين السوريين، الأحد، لتوفير أرقام عملية لإدارة عملية التخطيط والتعامل مع المخيمات، على أن يُقدم التقرير الإحصائي في مطلع العام المقبل.
وستقوم مديرية شؤون اللاجئين السوريين التي تتبع وزارة الداخلية ودائرة الإحصاءات العامة بإجراء عملية التعداد السكاني من 17 أيلول الحالي إلى 18 تشرين الثاني 2023.
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