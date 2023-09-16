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مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات

9/16/2023 3:08:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، بمغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات والإعصار "دانيال".

وحسب "واس"، غادرت الطائرة الإغاثية السعودية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، وتحمل على متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وفقا للآليات المتبعة لدى المركز، وذلك إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.
هذا وسيقوم فريق مختص من المركز بالإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وفق "واس".

روسيا اليوم

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