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اختتام فعاليات معسكر التكنولوجيا الحيوية وريادة الأعمال

9/16/2023 3:08:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتم معسكر التكنولوجيا الحيوية وريادة الأعمال، فعالياته اليوم السبت في معسكر الحسين للشباب في محافظة عجلون، بمشاركة عدد من طلبة الجامعات.
وقال مدير مديرية المبادرات الشبابية والعمل التطوعي في وزارة الشباب، عصام الديات، إن هذا المعسكر يأتي ضمن خطة المديرية وترجمة لمحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب في التعليم والتكنولوجيا والريادة والتمكين الاقتصادي.

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