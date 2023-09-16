اختتام فعاليات معسكر التكنولوجيا الحيوية وريادة الأعمال

اختتام فعاليات معسكر التكنولوجيا الحيوية وريادة الأعمال
التاريخ
9/16/2023 3:08:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اختتم معسكر التكنولوجيا الحيوية وريادة الأعمال، فعالياته اليوم السبت في معسكر الحسين للشباب في محافظة عجلون، بمشاركة عدد من طلبة الجامعات.
وقال مدير مديرية المبادرات الشبابية والعمل التطوعي في وزارة الشباب، عصام الديات، إن هذا المعسكر يأتي ضمن خطة المديرية وترجمة لمحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب في التعليم والتكنولوجيا والريادة والتمكين الاقتصادي.
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