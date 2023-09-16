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بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

9/16/2023 3:08:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقيف مسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في إطار التحقيق بعدد من القضايا الجنائية والإدارية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إعلانها أنها قامت بـ3452 جولة رقابية، والتحقيق مع 340 مشتبها بهم من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأكدت الهيئة إيقاف 134 متهما، لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، فقد تم إطلاق سراح عدد منهم بكفالة.

روسيا اليوم

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