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وثيقة ببلدة مقبلة بجرش تؤكد الالتزام بعدم إطلاق العيارات النارية

9/16/2023 3:08:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع أهالي بلدة مقبلة في محافظة جرش اليوم السبت، وثيقة تؤكد التزام الأهالي بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
وقال نائب مدير الشرطة بمحافظة جرش العقيد يوسف الغويري، إن ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات أصبحت ظاهرة تشكل خطرا على الأرواح والسلم المجتمعي، مؤكدًا ضرورة نبذها اجتماعياً ومقاطعة المناسبات التي يجري خلالها إطلاق الأعيرة النارية.

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