وثيقة ببلدة مقبلة بجرش تؤكد الالتزام بعدم إطلاق العيارات النارية

وثيقة ببلدة مقبلة بجرش تؤكد الالتزام بعدم إطلاق العيارات النارية
التاريخ
9/16/2023 3:08:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - وقع أهالي بلدة مقبلة في محافظة جرش اليوم السبت، وثيقة تؤكد التزام الأهالي بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
وقال نائب مدير الشرطة بمحافظة جرش العقيد يوسف الغويري، إن ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات أصبحت ظاهرة تشكل خطرا على الأرواح والسلم المجتمعي، مؤكدًا ضرورة نبذها اجتماعياً ومقاطعة المناسبات التي يجري خلالها إطلاق الأعيرة النارية.
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