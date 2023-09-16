محمد بن سلمان يغادر سلطنة عمان
التاريخ
9/16/2023 3:08:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- ذكرت وكالة "واس"أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، غادر مساء اليوم السبت، سلطنة عمان، عقب "زيارة خاصة" استغرقت 6 أيام، التقى خلالها بسلطان عمان، هيثم بن طارق.
ومن جانبه، كتب بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، عبر حسابه في منصة X: "سمو ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة التقى خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان".
وأرفق بدر العساكر بمنشوره صورة لمحمد بن سلمان وهو يلوح من داخل السيارة التي يستقلها خلال مغادرته سلطان عمان وبجانبه عدد من المسؤولين العمانيين.
روسيا اليوم
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