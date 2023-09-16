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بلدية السرحان تؤجر مخزنها الصناعي لمستثمر في الصناعات الغذائية

9/16/2023 3:08:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت بلدية السرحان، اليوم السبت، اتفاقية لتأجير مخزنها الصناعي الرابع "هنجر"، لمستثمر في الصناعات الغذائية.
وقال رئيس البلدية، علي السرحان، إن الاتفاقية سترفع إلى وزارة الإدارة المحلية لاستكمال الإجراءات بشأنها، مبينا أن المجلس البلدي سجل إضافة جديدة في البعد التنموي بما يسهم في تشغيل أبناء المجتمع المحلي بكل فئاته للحد من ظاهرة البطالة.

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