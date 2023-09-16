بلدية السرحان تؤجر مخزنها الصناعي لمستثمر في الصناعات الغذائية

بلدية السرحان تؤجر مخزنها الصناعي لمستثمر في الصناعات الغذائية
التاريخ
9/16/2023 3:08:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - وقعت بلدية السرحان، اليوم السبت، اتفاقية لتأجير مخزنها الصناعي الرابع "هنجر"، لمستثمر في الصناعات الغذائية.
وقال رئيس البلدية، علي السرحان، إن الاتفاقية سترفع إلى وزارة الإدارة المحلية لاستكمال الإجراءات بشأنها، مبينا أن المجلس البلدي سجل إضافة جديدة في البعد التنموي بما يسهم في تشغيل أبناء المجتمع المحلي بكل فئاته للحد من ظاهرة البطالة.
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