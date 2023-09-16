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فوائد الخس لمرضى السكري.. يحقق نتائج جيدة

9/16/2023 3:08:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- عادًة ما يحتاج مرضى السكري اتباع نظام غذائي محدد لتجنب ارتفاع مستويات السكر بالدم أو التعرض لأي مضاعفات صحية ويفضل أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب المختص.
يعتبر الخس من الخضروات الورقية الخضراء التي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم خاصًة مرضى السكر، كما يتميز الخس باحتوائه على سعرات حرارية منخفضة تجعله رائع في الحفاظ على صحة الجسم وتقليل فرص الإصابة بالسمنة.
فوائد الخس لمرضى السكر


هناك العديد من الفوائد التي يقدمها الخس لمرضى السكري من بينها:
1-تحسين حساسية الأنسولين


أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن الخس يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية والمواد المغذية الأخرى التي تساعد في إبطاء هضم الكربوهيدرات في مجرى الدم ومن ثم تحسين نسبة الأنسولين بالجسم وتقليل فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
2-تعزيز صحة الجهاز الهضمي


من الطبيعي أن يعاني البعض من مرضى السكري من الإصابة بالاضطرابات الهضمية، لذلك فإن تناول الخس بشكل منتظم يساعد في تقليل أعراض الجهاز الهضمي المزعجة نظرًا لاحتوائه على كمية جيدة من الألياف والبروتين، مما يجعله رائع في تحسين امتصاص العناصر الغذائية.
3-ضبط مستويات السكر
أكدت نتائج بعض الدراسات، أن الخس يساعد بشكل مباشر في خفض مستويات السكر بالدم، وذلك عن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز وهضم الكربوهيدرات بالجسم، وبالتالي تقليل مستويات السكر المرتفعة بالدم.


4-الحد من أمراض القلب
مرضى السكري هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بأمراض القلب، وبالتالي يساعد تناول الخس بشكل منتظم على تقليل مستويات السكر في الدم وخفض نسبة الدهون والكوليسترول بالدم مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسكتات الدماغية.

الكونسلتو

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