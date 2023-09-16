مصرع طفلة إثر تحطم طائرة عسكرية إيطالية في تورينو

مصرع طفلة إثر تحطم طائرة عسكرية إيطالية في تورينو
التاريخ
9/16/2023 3:08:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مصرعها إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية أثناء الاستعداد لرحلات تجريبية في قاعدة عسكرية بمدينة تورينو.
وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن الطائرة تحطمت أثناء سقوطها، واصطدمت بسيارة كانت تستقلها عائلة مكونة من أربعة أفراد، ما أسفر عن مقتل طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات متأثرة بحروق، كما أصيب شقيقها البالغ من العمر تسع سنوات وتم نقله ووالديه إلى المستشفى.
وتظهر اللقطات أن الطيار تمكن من القفز من الطائرة التي كانت تفقد ارتفاعها بسرعة، وفتح مظلته على ارتفاع منخفض، وتم نقله إلى المستشفى، وبحسب الصحيفة، لم يعرف أي شيء عن حالة الطيار حتى الآن.
كما أشارت "لا ريبوبليكا"، إلى ان الحادث وقع خلال رحلة تدريبية قبل عرض جوي مقرر إجراؤه يوم غد الأحد.
MENAFN16092023000208011052ID1107082309
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.