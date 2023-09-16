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مصرع طفلة إثر تحطم طائرة عسكرية إيطالية في تورينو

9/16/2023 3:08:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مصرعها إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية أثناء الاستعداد لرحلات تجريبية في قاعدة عسكرية بمدينة تورينو.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن الطائرة تحطمت أثناء سقوطها، واصطدمت بسيارة كانت تستقلها عائلة مكونة من أربعة أفراد، ما أسفر عن مقتل طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات متأثرة بحروق، كما أصيب شقيقها البالغ من العمر تسع سنوات وتم نقله ووالديه إلى المستشفى.

وتظهر اللقطات أن الطيار تمكن من القفز من الطائرة التي كانت تفقد ارتفاعها بسرعة، وفتح مظلته على ارتفاع منخفض، وتم نقله إلى المستشفى، وبحسب الصحيفة، لم يعرف أي شيء عن حالة الطيار حتى الآن.
كما أشارت "لا ريبوبليكا"، إلى ان الحادث وقع خلال رحلة تدريبية قبل عرض جوي مقرر إجراؤه يوم غد الأحد.




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