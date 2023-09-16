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نيبنزيا: نتائج الاجتماع القادم لمجلس الأمن الدولي مع زيلينسكي ستكون صفرا

9/16/2023 3:08:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، بأن الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، سيكون "عرضا" جديدا يلعب فلاديمير زيلينسكي فيه دور البطولة.

وقال نيبنزيا: "نحن نقيم بشكل واقعي مخرجات هذا الاجتماع، وكذلك المبادرات الغربية المسيسة الأخرى بشأن الأزمة الأوكرانية. من الواضح أنها صفر. سيكون هذا "عرضا" آخر يتم فيه إسناد دور البطولة إلى الرئيس الأوكراني".
وأضاف: "بالنسبة له، فإن دور الممثل الكوميدي على المسرح مألوف بالطبع، لكننا، كدولة مؤسسة للأمم المتحدة، نشعر بالحزن عندما نرى أنه، من خلال جهود زملائنا الغربيين، يتم استخدام المنصة الرفيعة لهذه المنظمة من أجل الترويج للذات، أو إن أمكن القول - من أجل التمثيل".
ووفقا له، فإن الوفود الغربية، التي أعمتها الرغبة في "معاقبة وقمع" روسيا، تنظر الآن إلى مجلس الأمن الدولي حصريا باعتباره منصة لـ "حملات دعائية لصالحها".

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