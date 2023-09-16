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الولايات المتحدة.. إصابة 4 أشخاص في أحداث عنف متفرقة في نيويورك

9/16/2023 3:08:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية إن امرأة أصيبت بالرصاص وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين أو طعنوا في أحداث عنف متفرقة في أنحاء مختلفة في المدينة.
وقالت الشرطة إنه في حادث إطلاق النار، أصيبت امرأة في العشرينات من عمرها في رجلها أثناء مشاجرة مع رجلين عند حوالي الساعة 12:40 اليوم السبت.
وأفادت بأن رجلا تعرض للطعن في كتفه في مانهاتن عند الساعة 4:30 صباحا. وتم نقل المصاب (20 عاما) إلى المستشفى في حالة مستقرة.
وتعرض رجل آخر، لإصابة في يده، خلال محاولته فض إشكال، وقالت السلطات إنه رفض الرعاية الطبية، وإن المهاجم الذي كان يحمل سكينا لاذ بالفرار.

روسيا اليوم

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