Pnn فيديو : متحف القمر عمل فني يضيء سماء مخيم عايدة في رسالة تضامن دولية مع القضية الفلسطينية

و سيكون القمر على مدار أيام وجوده في المخيم قريبًا وليس في السماء و وراء الجدار وللمرة الأولى على الإطلاق يأتي القمر هنا ليعزي من في العذاب ويعطيهم أملًا في الحرية والعودة."

ويعتبر متحف القمر هو عمل فني تجوالي ذو شهرة عالمية من إبداع الفنان الدولي لوك جيرام، حيث يبلغ قطره سبعة أمتار ويتضمن صورًا مفصلة من وكالة ناسا لسطح القمر. وعلى الرغم من دعوته عدة مرات لعرض العمل الفني في دولة الاحتلال إلا ان الفنان لوك اختار بدلاً من ذلك تقديم العمل في مخيم للاجئين للتضامن مع الشعب الفلسطيني. حيث تم تثبيت القمر بواسطة فريق من الفلسطينيين تم تدريبهم من قبل الفنان خلال زيارته الأخيرة إلى الضفة الغربية حيث مكث لمدة أسبوع في مخيم عايدة ليلتقي بأهالي المخيم ويتعرف على واقع حياتهم هناك.

وقال سعيد العزة رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عايدة ان هذه الفعالية أتت بمبادرة من الفنان البريطاني الشهير ودعوة من مسرح عناد وتم نصبه اليوم وبالشراكة مع جمعية الرواد واللجنة الشعبية ومسرح عناد ومجموعة باور الفنية

مضيفا ان وجود القمر اليوم قرب الجدار له مدلولات كبيرة ومهمة في المخيم حيث كان القمر نور اللاجئين الذين هجروا من ارضهم قوراهم ومدنهم عام 48 الأرض فراشهم والسماء لحافهم وكان القمر هو النور الذي يخيم عليهم ويعطيهم الامل.



و قال الدكتور وليد الخطيب نائب رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الرواد للثقافة والفنون

"للمرة الأولى على الإطلاق، سيتمكن أهالي مخيم عايدة والمناطق المجاورة من رؤية القمر بأكمله دون أن يتعرض للحجب بواسطة جدار الفصل العنصري، ودخان قنابل الغاز، وظلال الرصاص المطاطي والرصاص الحي، ولا سماع صراخ المصابين.



وأضاف الخطيب ان القمر يحمل معاني عظيمة في الثقافات العربية، حيث يُعتبر رمزًا للحب والجمال، وكان يُستخدم لقرون طويلة كمصدر للضوء للتنقل في الصحراء في الليل. ويتم تحديد التقويم الإسلامي بواسطة مراحل القمر ويُستخدمه المسلمون في جميع أنحاء العالم لتحديد توقيت المراقبات الدينية الهامة مثل رمضان والحج.



و قال الفنان لوك جيرام: "إن الجميع هنا مصابون بالصدمة بسبب أجيال من القمع والتعذيب. الحزن والغضب ينتقلان من جيل إلى جيل. ومن خلال ما تعلمته في مخيم عايدة عن طريقة تعامل سلطات الاحتلال مع الفلسطينيين، فقد أنشأت نظام قمعي ووضعت واقعًا حقيقياً للفصل العنصري."



وأضاف“على الرغم من أنني قد قمت بجولات دولية لأكثر من 25 عامًا، إلا أنني على علم بكيفية استخدام الفن العام لتقديم مكان كحضاري وإبداعي وديمقراطي.

وإن تقديم عملي الفني في مخيم عايدة هو رسالة للتضامن مع الشعب الفلسطيني. أملا أن يسلط هذا العمل الفني الضوء على استمرار الظلم في هذا الوضع في فلسطين.”

من ناحيتها قالت يارا عودة من مجموعة باور

الفنان البريطاني المشهور عرض منحوتة القمر في متاحف هامة و كان يفكر ان مكانه الصحيح فلسطين كونه داعم للقضية الفلسطينية ورفض عروض من مؤسسات إسرائيلية لاستضافة القمر في إسرائيل وكان يبحث عن مكان في فلسطين لإعطاء امل للناس .

وأضافت انه تم اقتراح مخيم عايدة قرب الجدار لوضع القمر حيث عايش المخيم وأهله

تجارب نضالية للتحرر واطفاله وشبابه من المناضلين مشددة على ان القمر الشمس يشكلان رسالة تحرر يعكسها نضال المخيم وصموده موضحة ان الجيل الشاب يحتاج لكل رسائل الدعم من اجل تحدي إجراءات الاحتلال ونامل ان يكون القمر قد حقق جزء من الرسالة للفت الانتباه لصمود ونضال المخيم.

وأشارت الى ن منحوتة القمر تمكننا من التسليط على قبح ووحشية وظلم الجدران الخرسانية التي تحصر وتقيد المجتمعات الفلسطينية حيث لا يجب أن يعيش أحد على وجه الأرض تحت مثل هذا الحصار" .



الأطفال بدورهم عبروا عن سعادتهم بوجود هذه التحفة الفنية التي تجسد القمر و تعكس وجوده واهميته حيث ساعدتهم نسخة القمر على التعرف عليه والاحتفال به وعبروا عن فرحتهم لانهم شاهدوا هذه التحفة الفنية



و لاقى متحف القمر رواجا من قبل الزوار وأهالي المخيم والمناطق المجاورة الذين أتوا لالتقاط الصور التذكارية مع القمر العملاق في حين قدمت فرق الرواد الفنية عروضاً موسيقية ولوحات للدبكة الشعبية تحت إنارة القمر الذي بقي ينير سماء المخيم طوال هذه الليلة .



