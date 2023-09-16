مركز ايداع الأوراق المالية يطور قاعة خدمة المستثمرين

مركز ايداع الأوراق المالية يطور قاعة خدمة المستثمرين
التاريخ
9/16/2023 3:08:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - يتمم مركز إيداع الأوراق المالية في إطار الخدمات المقدمة لجمهور المستثمرين والمواطنين عمليات التحويلات المستثناة من التداول من السوق، والتي تتم بشكل مباشرة وفوري في مركز الإيداع، بحضور أطراف العلاقة أو ممثليهم وإجراء التحويلات المطلوبة في إطار التحويلات الإرثية والعائلية والمرتبطة بالوصايا والوقف والهبة في الأوراق المالية والتقادم، بالإضافة إلى التحويلات بين المؤسسين وتلك التي تتم بناء على قرارات الجهات الرسمية المختصة.
كما يقدم المركز ضمن مكاتب خدمة الجمهور والمستثمرين خدمات استصدار كشوفات واشعارات ملكية المستثمرين من الاوراق المالية وكشوفات الحسابات المختلفة وفق التفاصيل التي يطلبها المستثمر، بالإضافة إلى قيام المركز بتوفير هذه الخدمات بشكل إلكتروني من خلال خدمة محفظتك الإلكترونية e-Portfolio وبشكل مجاني.
وقام المركز بتطوير قاعة خدمة المستثمرين لديه، حيث تم إعادة تصميم وتطوير القاعة بما يخدم سلاسة سير المعاملات وسرعتها وتنظيم الدور بشكل آلي، ويتيح بذات الوقت تطوير الخدمات المقدمة بهدف رفع مستوى تقديم هذه الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والوقت وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والجمهور.
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