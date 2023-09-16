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مركز ايداع الأوراق المالية يطور قاعة خدمة المستثمرين

9/16/2023 3:08:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتمم مركز إيداع الأوراق المالية في إطار الخدمات المقدمة لجمهور المستثمرين والمواطنين عمليات التحويلات المستثناة من التداول من السوق، والتي تتم بشكل مباشرة وفوري في مركز الإيداع، بحضور أطراف العلاقة أو ممثليهم وإجراء التحويلات المطلوبة في إطار التحويلات الإرثية والعائلية والمرتبطة بالوصايا والوقف والهبة في الأوراق المالية والتقادم، بالإضافة إلى التحويلات بين المؤسسين وتلك التي تتم بناء على قرارات الجهات الرسمية المختصة.
كما يقدم المركز ضمن مكاتب خدمة الجمهور والمستثمرين خدمات استصدار كشوفات واشعارات ملكية المستثمرين من الاوراق المالية وكشوفات الحسابات المختلفة وفق التفاصيل التي يطلبها المستثمر، بالإضافة إلى قيام المركز بتوفير هذه الخدمات بشكل إلكتروني من خلال خدمة محفظتك الإلكترونية e-Portfolio وبشكل مجاني.
وقام المركز بتطوير قاعة خدمة المستثمرين لديه، حيث تم إعادة تصميم وتطوير القاعة بما يخدم سلاسة سير المعاملات وسرعتها وتنظيم الدور بشكل آلي، ويتيح بذات الوقت تطوير الخدمات المقدمة بهدف رفع مستوى تقديم هذه الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والوقت وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والجمهور.

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