الذهب يرتفع 0.6% في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب 0.6% في أسبوع مليء بالبيانات الأوروبية والصينية.

وجاء ارتفاع الذهب بدعم ضعف الدولار ‏ومشتريات الملاذ الآمن بعد أن بدأت نقابة عمال السيارات المتحدة إضرابات في ‏ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت، في حين قدمت الآمال بشأن توقف ‏محتمل لرفع أسعار الفائدة الأمريكية مزيداً من الدعم.‏

ويوم الجمعة ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1927.79 دولاراً للأوقية، وارتفع ‏المعدن بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‏عند التسوية بنسبة 0.7% أو 13.40 دولاراً إلى 1946.20 دولاراً للأوقية.‏

وتراجع الدولار 0.3% مقابل منافسيه بعد بيانات أمريكية، مما ‏يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.‏

وقال تاي وونغ، تاجر المعادن المستقل في نيويورك: «الذهب والفضة يرتفعان على ‏جدار من القلق».‏

ونظمت نقابة عمال السيارات المتحدة إضرابات متزامنة في ثلاثة مصانع في أكثر ‏التحركات العمالية الصناعية الأمريكية طموحاً منذ عقود.‏

وأوضح وونغ: «يبدو أن إضراب ‏UAW‏ قد يستمر لبعض الوقت بالنظر إلى ما ‏تطالب به النقابة والحكومة المحتملة». وأضاف: «إن الإغلاق في نهاية الشهر يحظى بمزيد ‏من الاهتمام".‏