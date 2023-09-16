توقعات برفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مجدداً

تتساءل الأسواق عما إذا كان بنك إنجلترا (البنك المركزي الإنجليزي) ربما يتوقف عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد 14 ارتفاعاً متتالياً.

لكن لا يزال من المتوقع أن يرفع البنك الأسعار قليلاً قبل أن ينهي دورة ما يطلق عليه خبراء الاقتصاد التشديد، إلا أن البعض يفكر أنه ربما يوقف عمليات رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل ثم يبدأ مجدداً في الاجتماع التالي.

وستعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك قرارها يوم الخميس المقبل، ويتوقع الكثيرون زيادة جديدة ليرتفع معدل الفائدة إلى 5.5%.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن جيمس سميث وجيمس نايتلي من بنك آي إن جي الهولندي: «تدرس الأسواق مجدداً فكرة توقف بنك إنجلترا عن رفع الفائدة الأسبوع المقبل».

وقالا «نحن بالتأكيد لا نستبعد ذلك، وتشير التعليقات الأخيرة إلى أن بنك إنجلترا يمهد الطريق لإنهاء دورة التشديد هذه. وربما يميل البنك المركزي إلى «التوقف» على غرار مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، مع تلميحات قوية بأنه قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً في نوفمبر».

يذكر أنه قد مر 21 شهراً منذ أن بدأ البنك في جولة رفع أسعار الفائدة، ليرفع أسعار الفائدة من 0.1% في ديسمبر 2021 إلى 5.25% حالياً.



