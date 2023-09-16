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جونسون آند جونسون تكشف عن شعار جديد بعد 135 عاماً

9/16/2023 3:00:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في تحول مهم بعيداً عن الشعار الأيقوني المستمر منذ 135 عاماً، كشفت شركة جونسون آند جونسون عن شعار جديد للشركة.

ويجري استبدال التوقيع التقليدي المكتوب بخط يدوي متصل، الذي يذكر بخط يد المؤسس المشارك جيمس وود جونسون، بخط عصري مع تحويل الشركة تركيزها نحو الأجهزة الطبية والأدوية.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه مع تغير شعار الشركة، قد لا يلاحظ المستهلكون الفارق على الفور. سوف يستمر الشعار المكتوب بالخط اليدوي في الظهور على منتجات مألوفة للمستهلك مثل الضمادات ودواء تايلينول.

ويأتي هذا التغيير في أعقاب انفصال جونسون آند جونسون مؤخراً إلى كيانين منفصلين، أحدهما يركز على الأجهزة الطبية والأدوية، بينما يركز الآخر على المنتجات الصحية ويعمل تحت اسم «كينفو».


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