مطارات أبوظبي تختبر جهوزية مبنى المسافرين (A)

في إطار استعداداتها المتسارعة لافتتاح مبنى المسافرين (A) في شهر نوفمبر المقبل، تجري مطارات أبوظبي أكبر تجربة حية لاختبار جهوزية المبنى، وبمشاركة ما يزيد على 6000 متطوع من مجتمع أبوظبي.

وتقوم تجارب الاستعداد بدور حاسم في المحاكاة المصممة خصيصاً لاختبار مدى تحمل التجهيزات والمعدات، وتقييم أداء الموظفين، وفحص فعالية الإجراءات في مناطق التشغيل الرئيسة داخل المبنى. وإضافة إلى موظفي مطارات أبوظبي، اشتملت قائمة المتطوعين على الطلاب والعائلات والجهات المعنيّة في قطاع الطيران بالإمارة.

وشملت الأنظمة والعمليات التي خضعت للاختبار تسجيل الوصول وتسلم الأمتعة، والتدقيق الأمني، وبوابات الصعود إلى الطائرة، وإجراءات الهجرة والجمارك. وفي عمليات الهجرة والجوازات، شارك المتطوعون في اختبار سرعة ودقة إنجاز وثائق السفر وعمليات التفتيش الجمركي.

وفي العمليات المتعلقة بإجراءات الصعود إلى الطائرة والمغادرة، شملت الاختبارات التي شارك بها المتطوعون المسح الضوئي لبطاقات الصعود إلى الطائرات، وتقييم مدى جهوزية الإجراءات للتعامل مع التغييرات المتعلقة ببيانات الرحلات.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب الرئيسة التنفيذية المؤقتة لمطارات أبوظبي: يعد التزامنا التميز الدافع الرئيس وراء مساعينا الرامية للاستعداد لافتتاح مبنى المسافرين (A)، إذ نركز عبر هذه الاختبارات على إجراء تقييمات واسعة النطاق لضمان سرعة وكفاءة وتنفيذ العمليات. وفي هذه المناسبة، يطيب لي أن أتقدم بالشكر لجميع المتطوعين الذين شاركوا في هذه التجارب، لمساعدتنا على ضمان أفضل الخدمات بمستوى عالمي عند افتتاح المبنى في شهر نوفمبر.

وستواصل مطارات أبوظبي إجراء المزيد من الاختبارات على نطاق واسع لمرافق مبنى المسافرين (A) في شهري سبتمبر وأكتوبر، وسيتم ذلك بمشاركة المزيد من المتطوعين.

وتحظى هذه الاختبارات باهتمام كبير نظراً لأهميتها في تقديم أفضل تجربة للركاب حينما يفتح المبنى الجديد أبوابه لاستقبال المسافرين في شهر نوفمبر من العام الجاري.

يشار إلى أن مبنى المسافرين (A) البالغة مساحته 742,000 متر مربع، يعدّ من أكبر مباني المطارات في العالم. وسيسهم في زيادة القدرات الاستيعابية لمطار أبوظبي الدولي في خدمة الركاب وشحن البضائع بما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي للإمارة كما يمتلك المبنى القدرة على استيعاب ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، والتعامل مع 11,000 مسافر في الساعة الواحدة، وسيدعم النمو السريع لقطاع السياحة في إمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها وجهة عالمية ومركزاً رائداً لقطاع الطيران.